ভারতে এপস্টিন ছায়া ! 33 জন শিশুর পর্নোগ্রাফি ডার্ক-ওয়েবে বিক্রি; দম্পতির মৃত্যুদণ্ড

ভারতে এপস্টিন ছায়া ! 33 জন শিশুর পর্নোগ্রাফি ডার্ক-ওয়েবে বিক্রি; দম্পতির মৃত্যুদণ্ড
10 বছরে 33 জন শিশুকে যৌন নির্যাতন দম্পতির ৷ পর্নোগ্রাফির ভিডিয়ো ডার্ক-ওয়েবে বিক্রি করত তারা ৷ দোষীদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনাল আদালত।
Published : February 21, 2026 at 1:27 PM IST
বান্দা (উত্তরপ্রদেশ), 21 ফেব্রুায়ারি: ভারতে এবার এপস্টিন ছায়া ! 2010 থেকে 2020 সালের মধ্যে 33 জন শিশুর উপর যৌন নির্যাতনে মৃত্যুদণ্ড উত্তরপ্রদেশের এক দম্পতির ৷ শিশুদের ছবি-ভিডিয়ো তুলে ডার্ক-ওয়েবে বিক্রি করত তারা ৷ 2020 সালে দম্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় ৷ শিশুদের আপত্তিকর ভিডিয়ো তুলে ডার্ক-ওয়েবে বিক্রি করত সেচ বিভাগের প্রাক্তন ওই জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ও তার স্ত্রী ৷ শুক্রবার বান্দার একটি বিশেষ আদালত দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করে ৷ বিচারক তাদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেন ৷
অভিযুক্ত রামভবন ও স্ত্রী দুর্গাবতীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ৷ নির্যাতিতদের মধ্যে এক শিশুর বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। ভারতীয় দণ্ডবিধি, পকসো আইন এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তারা।
উত্তরপ্রদেশের বান্দার ওই পকসো আদালত এই অপরাধকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' বলে অভিহিত করেছে ৷ সেইসঙ্গে রামভবন ও তার স্ত্রী দুর্গাবতীকে 2010 থেকে 2020 সালের মধ্যে শিশুদের উপর নির্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। এই দম্পতি ডার্ক-ওয়েবের মাধ্যমে প্রায় 47টি দেশে শিশুদের দুই লক্ষেরও বেশি আপত্তিকর ভিডিয়ো এবং ছবি ছড়িয়ে দিয়েছে । অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক প্রদীপ কুমার মিশ্র, ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা (পকসো) আইনের ধারা লাগু করে দম্পতির মত্যুদণ্ডের সাজা শোনান।
সরকারি কৌশলি সৌরভ সিং বলেন, "তাদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন, পর্নোগ্রাফির উদ্দেশে শিশুদের ব্যবহার, শিশুদের জড়িত পর্নোগ্রাফির সামগ্রী সংরক্ষণ এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে ৷" সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারকে 33 জন শিশুর প্রত্যেককে 10 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ।" আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, সাজাপ্রাপ্তদের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা নগদ টাকা সমান অনুপাতে নিপীড়িতদের মধ্যে যেন দিয়ে দেওয়া হয় ৷