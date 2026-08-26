অপারেশন সিুঁদুরে ইতি ! আমেরিকাকে তথ্য ফাঁস নিয়ে পাকিস্তানকে দুষে চাঞ্চল্যকর দাবি প্রাক্তন সেনা কর্তার

অপারেশন সিুঁদুরে ইতি ! আমেরিকাকে তথ্য ফাঁস নিয়ে পাকিস্তানকে দুষে চাঞ্চল্যকর দাবি প্রাক্তন সেনা কর্তার
প্রধানমন্ত্রী সামরিক বাহিনীর কর্তাদের জানান, তাঁর উপর কোনও রাজনৈতিক চাপ নেই । তারা নিজেদের সময়মতো হামলা করতে পারে । তবে সাফল্য নিশ্চিত হওয়া চাই ।
Published : August 26, 2026 at 4:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে তিরিশবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘাত শেষ হয়েছেন তাঁর জন্য । বাণিজ্যের আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়ে তিনি দু'পক্ষকে সামরিক সংঘাত শেষ করতে বাধ্য করেছেন । নইলে দুটি দেশ পারমাণবিক যুদ্ধের পথে হাঁটতে পারত । ভারতের তরফে বলা হয়েছে, সামরিক সংঘাত শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তানের ডিজিএমওদের মধ্যে হওয়া আলোচনার মাধ্যমে । এবার সেই দাবিকে মান্যতা দিলেন দেশের প্রাক্তন সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান।
দিল্লির একটি অনুষ্ঠান থেকে তিনি জানান, দু'দেশের শীর্ষ সামরিক স্তরের আলোচনার মাধ্যমেই সামরিক সংঘাত বন্ধ হয়েছিল । অন্য কারও এখানে কোনও ভূমিকা ছিল না । ভারত এবং পাকিস্তানের তরফে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার আগে কীভাবে আমেরিকা এ কথা প্রকাশ্যে আনে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন সিডিএস । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "ভারত এবং পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার আগে আমেরিকা সংঘর্ষ বিরতির কথা জানল কী করে ? আমি নিশ্চিত আমাদের দিক থেকে কোনও তথ্য় ফাঁস হয়নি । অন্যদিকে যারা ছিল তারাই আমেরিকাকে গোপন তথ্য দিয়েছে। "
জেনারেল চৌহান কোনও পক্ষের নাম না বললেও তাঁর লক্ষ্য যে পাকিস্তান তা বুঝতে কোনও সমস্য়া হয় না । পাশপাশি এদিনের সভা থেকে অপারেশন সিঁদুরের আগে হওয়া একটি বৈঠকের কথাও উল্লেখ করেন প্রাক্তন সিডিএস । 22 এপ্রিল কাশ্মীরের বৈসরণ উপত্যকায় আঘাত হানে জঙ্গিরা । সাতদিন পর 29 এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একটি বৈঠক হয় । সেখানে পাকিস্তানকে যোগ্য় জবাব দেওয়াপ সিদ্ধান্ত হয় । এমন প্রতি-আক্রমণের কথা বলা হয় যা হবে পাকিস্তানের কল্পনারও অতীত ।
প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ছাড়াও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং তিন সামরিক বাহিনীর প্রধানদের উপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকের ব্যাপারে এর আগে কেউ এত তথ্য় প্রকাশ করেননি । প্রাক্তন সিডিএস জানান, বৈঠকে সামরিক আক্রমণ চালানোর জন্য় গভীর রাতকে বেছে নেওয়া হয় যাতে তাতে সাধারণ নাগিরকের মৃত্যু যতটা সম্ভব ততটা কম করা যায় । পাশাপাশি পাক-বাহিনীকে যাতে আগাম সতর্ক না হতে পারে সেটাও মাথায় রাখা হয়েছিল ।
সাফল্য নিশ্চিত করতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী
অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সিডিএস জানান ওই বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী সামরিক বাহিনীকে নিজেদের এত সময় সামরিক আক্রমণ করতে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। তবে তার স্পষ্ট বার্তা ছিল কোনোভাবেই যেন এই অভিযান ব্যর্থ না হয়। বৈঠকে তিনি বলেন, আমার ওপর কোনো রাজনৈতিক চাপ নেই। আপনারা নিজেদের সময় মতন প্রতি আক্রমণ করুন। তবে দেখবেন যাতে কোনভাবেই আমাদের এই অভিযান ব্যর্থ না হয়। বাহিনীর ভুলে হোক তথ্যপ্রযুক্তির কারণে - ব্যর্থতার এখানে কোন জায়গা নেই। তাছাড়া আপনার যে অভিযান চালাবেন সমস্ত প্রমাণ নিজেদের কাছে রাখবেন ।