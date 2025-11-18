জলেই জীবন দর্শন, মরুভূমির বুকে মরুদ্যান গড়েছেন রামোজি পুরস্কার-জয়ী অমলা অশোক রুইয়া

জলেই জীবন দর্শন, মরুভূমির বুকে মরুদ্যান গড়েছেন রামোজি পুরস্কার-জয়ী অমলা অশোক রুইয়া
জলই জীবন- এই প্রচলিত প্রবাদকে বাস্তবায়িত করেছেন অমলা অশোক রুইয়া ৷ দু'টি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জীবন যাপনের চাবিকাঠি, প্রমাণ করেছেন তিনি ৷
Published : November 18, 2025 at 8:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 নভেম্বর: সমাজকর্মীদের চেনা তাড়াহুড়ো তাঁর নেই ৷ কোনও শিল্পপতির মতো ঝকঝকেও নন ৷ বরং তাঁর চোখে-মুখে শুধুই আত্মবিশ্বাস ৷ এই আত্মবিশ্বাস গ্রামীণ ভারতের একটি সত্য আবিষ্কারের ৷ তিনি দেশের জনপ্রিয় 'জল মাতা' অমলা অশোক রুইয়া ৷ 2025 সালের রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট পুরস্কারের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করেছে রামোজি গ্রুপ ৷
অমলা অশোক রুইয়ার জীবনের গল্প শুধু জলের গভীরতায় সীমাবদ্ধ নেই ৷ সমাজ কীভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, কীভাবে মানুষের সিদ্ধান্ত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হয় এবং কীভাবে একটি ধারণা (যদি সঠিকভাবে গঠন করা হলে) একটি অঞ্চলের ভাগ্য বদলে দিতে পারে, এটা সেই গল্প ৷
একজন বিশ্লেষকের মতোই প্রবীণ অমলা ন'য়ের দশকের শেষের দিকে রাজস্থানের খরার কথা বলছিলেন ৷ তাঁর কথায় ফুটে উঠছিল মায়ের যন্ত্রণা ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "খবরে বলা হচ্ছিল, কৃষকরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৷ খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছিল ৷ জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হচ্ছিল ৷ এমনকী আমার শ্বশুরের ট্রাস্ট থেকেও সাহায্য করা হয়েছিল ৷ কিন্তু কোথায় কী যেন একটা ভুলও হয়ে যাচ্ছিল ৷ এসব সমাধান নয়; এটা শুধু একটা ব্যান্ড-এইড ৷"
জলের অভাবে খরা হয় ৷ এটাই প্রচলিত ধারণা ৷ কিন্তু অমলা অশোক যা দেখেছিলেন, তা হল সংরক্ষণের অভাব ৷ তিনি তখন মুম্বইতে থাকতেন ৷ টিভিতে খরায় ফুটিফাটা জমির ছবি দেখানো হচ্ছিল ৷ তিনি খুব একটা টিভি দেখতেন না ৷ কিন্তু সেদিন, একটা দৃশ্য তাঁর মনে দাগ কেটে গিয়েছিল ৷ প্রখর রোদের মধ্যে দিয়ে মহিলারা কয়েক কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যাচ্ছেন ৷ তাঁদের মাথায় ধাতব পাত্র ৷ তাঁরা জলের খোঁজ করছেন, যার অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে ৷
প্রবীণ অমলা বলে চলেন, "আমি ভাবছিলাম, বর্ষাকালে জল পাওয়া যায় ৷ তাহলে আমরা কেন সেই জল ধরে রাখতে পারি না ? জল শেষ হয়ে যায় কেন ?" এই ভাবনাই ছিল তাঁর লড়াইয়ের প্রথম পদক্ষেপ ৷ পরে এই ভাবনা থেকে বাস্তবের সমাধান জন্ম নেয় অমলার উদ্যোগে ৷
একদল জল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে অমলা অশোক রুইয়া তাঁর স্বামীর জন্মস্থল রাজস্থানের রামগড় শেখাওয়াতিতে যান ৷ বিশেষজ্ঞের ওই দলটি সমাধানের কথা জানিয়েছিল, কিন্তু তা ছিল অবাস্তব ৷ তারপর, ঘটনাচক্রে অমলার সঙ্গে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যোগাযোগ হয় ৷ ওই সংস্থাটি জমির ঢালকে ব্যবহার করে কৌশলে জল সংগ্রহের কাজ করত ৷ এই পদ্ধতি তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত ঠেকে ৷ তিনি বলেন, "এটা নতুন কিছু নয় ৷ এই বিষয়টা আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের চেয়েও ভালো বুঝতেন ৷"
বাড়ি ফিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন অমলা ৷ যা পরবর্তীকালে প্রায় 20 লক্ষ মানুষের জীবন বদলে দেয় ৷ 2003 সালে নিজের সংস্থা আকার চেরিটেবল ট্রাস্ট তৈরি করলেন তিনি ৷ কিন্তু নিজের প্রয়োজনে নয় ৷ তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন ৷ কেউ যেন তাঁর কাজে নাক না-গলায় ৷ সেই প্রয়োজনে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'জল মাতা' ৷
অমলা অশোক রুইয়ার জল সংগ্রহের মডেলটিকে বুঝতে হলে, গ্রামের চেক ড্যামের কথা মনে পড়বে ৷ গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি দুর্দান্ত মেধাবী ভাবনা ৷ এক ধরনের স্পিড ব্রেকার, কিন্তু জলের জন্য ৷ বৃষ্টিতে জলের ধারা নীচের দিকে নেমে বালি-পাথরে মিশে যায় ৷ এদিকে, একটি চেক ড্যাম ওই জলের ধারাকে ধরে রাখে, যাতে মানুষ তা পান করতে পারে ৷ অমলার প্রশ্ন, "সঠিকভাবে নির্মিত ছোট বাঁধগুলি যখন অনেক কিছু বদলে দিতে পারে, তখন বড় বড় বাঁধ তৈরির দরকার কী ?"
তিনি এমন একটি পরিসংখ্যান দিলেন, যা দেখে যে কোনও গবেষকের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে ৷ শুধু এই মাসের হিসাবে অমলার ট্রাস্ট যা যা করেছে:
- 1 হাজার 308 টি জলাশয় নির্মাণ
- 1 হাজার 353টি গ্রামের রূপান্তর
- 1.9 মিলিয়ন (19 লক্ষ) মানুষের জীবন প্রভাবিত
- আর্থিক মুনাফা বার্ষিক 3 হাজার কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে
- এই বিনিয়োগের 30 শতাংশই গ্রামবাসীদের দেওয়া
অমলার ট্রাস্টের প্রথম প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় 2006 সালে মুণ্ডাওয়ারা গ্রামে ৷ সেটি সাফল্যের চেয়েও আরও বেশি কিছু ৷ এটাই হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুঘটক ৷ তিনি স্মৃতিচারণ করেন, "একবার জলস্তর বৃদ্ধি পেলে কূপগুলি পূর্ণ হয়ে যায় ৷ আবার কূপগুলি পূর্ণ হলে, কৃষিজমিতে ফসল উৎপন্ন হয় ৷ আর ফসল উৎপন্ন করে আয় করেন মহিলারা ৷ মহিলারা উপার্জন করতে শুরু করলে স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি পায় ৷ এবং মেয়েরা একবার স্কুলে যেতে আরম্ভ করলে, সমগ্র সমাজের শ্রেণির ক্রম বদলে যায় ৷"
একটি সাধারণ চেকড্যাম সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল ৷ অমলা অশোক রুইয়া এই পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে পড়লেন ৷ তাঁর কথায়, "আগে, মহিলারা জল আনতে কয়েক কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে যেতেন ৷ মেয়েরা স্কুলে যেত না ৷ পরিবারগুলি তাদের মেয়েদের জন্য বর খুঁজতে গিয়ে হন্যে হয়ে যেত, কারণ কেউ খরাপ্রবণ গ্রামে বিয়ে দিতে চাইত না ৷ আর এখন ? মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে ৷ মহিলারা ঘি এবং খোয়া বানিয়ে আয় করছেন ৷ পুরুষরা কাজের সন্ধানে অন্য শহরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ ছোটখাটো শিল্প শুরু হয়েছে ৷ ঘরে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলে গিয়েছে ৷"
আকার ট্রাস্ট কখনও বিনামূল্যে জয় দেয় না ৷ খরচের 30 শতাংশ গ্রামবাসীদের দিতে হবে ৷ এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, "মালিকানা দায়িত্ববোধ তৈরি করে ৷ এবং মালিকানা প্রকল্পকে স্থায়ী করে তোলে ৷" গ্রামবাসীরা তাঁদের নিজের অর্থ বিনিয়োগ করে এক ধরনের সম্মিলিত দায়িত্ববোধ তৈরি করে দেয় ৷ কেউ চেকড্যাম ভাঙচুর করেন না ৷ কেউ জলের অপব্যবহার করেন না ৷ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা করেন না। কারণ এই সিস্টেম ট্রাস্টের চেয়ে অনেক বেশি তাঁদের ৷ মানুষ যা তৈরিতে অংশ নেন, তার যত্নও করেন ৷ এটাই ভরসার নেপথ্যের কৌশল ৷
আকার ট্রাস্ট জল সংরক্ষণে দক্ষ হয়ে উঠেছে ৷ অমলা অশোক তাঁর মিশনকে আরও প্রসারিত করেছেন ৷ কারণ প্রতিটি জল-সুরক্ষিত গ্রাম, একটি সম্ভাব্য শিক্ষার ক্ষেত্র ৷ গ্রাম-মঙ্গলের মতো সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় আকার এখন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে:
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা
- মহিলার ক্ষমতায়ন
- দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকা উন্নয়ন
ইটিভি ভারতের তরফে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁকে কী অনুপ্রাণিত করে, তার উত্তরে তিনি বিনম্রতার সঙ্গে স্পষ্টতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেন ৷ তিনি বলেন, "আমি চাই গ্রামগুলি স্বনির্ভর হোক ৷ জল হল তার সূচনা ৷ শিক্ষা হল ধারাবাহিকতা ৷ আর মর্যাদা হল ফলাফল ৷"
ভারতের জলবায়ু পরিবর্তন ক্রমশ অপ্রত্যাশিতের কাহিনি হয়ে উঠছে ৷ কখনও ভারী বৃষ্টিপাত ৷ আবার প্রয়োজনের সময় খুব কম বৃষ্টি ৷ এর সহজাত প্রতিক্রিয়া প্রায়শই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দিকে চালিত হয়েছে বড় খাল, বৃহত্তর পাইপলাইন, গভীর বোরওয়েল ৷ অমলা অশোক রুইয়ার দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীতমুখী ৷ তিনি ভবিষ্যতের দিকে নয়, অতীতকে দেখেন ৷ জাঁকজমকের চেয়ে সাশ্রয়ী সমাধান বেছে নেন ৷
দেশের 'জল মাতা' বিশ্বাস করেন, কোনও সম্প্রদায়ের (ঠিকাদার নয়) রূপান্তরের পরিচালক তাদের (সেই সম্প্রদায়ের মানুষদের) হতে হবে ৷ কখনও কখনও, আধুনিক বিশ্ব ভুলে যায়, সবচেয়ে সহজ ধারণাগুলি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে ৷ তাঁর দল এখন খরাপ্রবণ রাজ্যগুলিতে আরও সম্প্রসারণ করবে বলে আশা করছে ৷ শুধু কাঠামো নির্মাণ নয়, গড়ে তুলবে জল সচেতনতার সংস্কৃতি ৷