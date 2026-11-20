প্রত্যেক নারীর মধ্যেই রয়েছে বদলে দেওয়ার আগুনপোকা, রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে রুক্মিণী রাও
Saheli resource centre: আইন তৈরি হলেই যে নির্যাতিত মহিলারা সহজে বিচার পান, তা নয় । প্রশাসনের একাংশের মনোভাব নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন রুক্মিণী ।
Published : November 20, 2026 at 10:41 AM IST
বিজয়ওয়াড়া, 20 নভেম্বর: পণের দাবিতে বধূমৃত্যু থেকে পারিবারিক নির্যাতন, কৃষিজমিতে মহিলাদের অধিকার থেকে স্বনির্ভরতার লড়াই, চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামনের সারিতে রুক্মিণী রাও । তাঁর কথায়, "প্রত্যেক নারীর মধ্যেই এমন একটি বীজ, এমন একটি আগুনপোকা রয়েছে, যা তাকে যেমন বদলে দিতে পারে, তেমনই বদলে দিতে পারে অন্যদেরও ।" 2026 সালের রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে 'উইমেন অ্যাচিভার' সম্মানে ভূষিত এই সমাজকর্মী মনে করেন, পুরস্কার তাঁর একার নয়, দেশের প্রতিটি প্রান্তে নীরবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া মহিলাদের ।
নারীর লড়াই সব সময় রাজপথে হয় না । কখনও সেই লড়াই চলে চার দেওয়ালের মধ্যে, যেখানে নির্যাতনের শিকার হয়েও মুখ খুলতে পারেন না একজন মহিলা । কখনও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করে ফিরে আসা মেয়েকে নিজের বাড়িতেই শুনতে হয় মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ । আবার কখনও কৃষিজমিতে দিনভর পরিশ্রম করেও জমির মালিকানায় তাঁর কোনও অধিকার থাকে না । এই অদৃশ্য লড়াইগুলিকেই প্রকাশ্যে আনার কাজ করে চলেছেন তেলঙ্গানার নালগোন্ডা জেলার রুক্মিণী রাও ।
'A Gift Of God': Vaikom Vijayalakshmi On Ramoji Excellence Award And A Life In Music https://t.co/wfU7pARR6B— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 18, 2026
নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার এবং আর্থিক স্বাধীনতার প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন তিনি । 1981 সালে দিল্লিতে সাতজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সাহেলি রিসোর্স সেন্টার' । পরবর্তী সময়ে তেলঙ্গানার গ্রামীণ এলাকায় ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে মহিলা কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত হন । 2014 সালে মহিলা কৃষকদের সম্মিলিত দাবি ও অধিকারকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরতে গড়ে তোলেন 'মহিলা কিষান অধিকার মঞ্চ' (মাকাম বা MAKAAM) । দীর্ঘ এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই গত 16 নভেম্বর 2026 সালের রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে 'উইমেন অ্যাচিভার' সম্মান পেলেন তিনি ।
সাত মহিলার উদ্যোগে শুরু সাহেলি
1981 সালের দিল্লি । তখন সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়ই উঠে আসত বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে তরুণী বধূর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর খবর । অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলিকে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া হত । কিন্তু রুক্মিণী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের সন্দেহ ছিল, এই মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে পণের দাবি এবং পারিবারিক নির্যাতন । প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা কখনও মিছিল করেছেন, কখনও স্লোগান দিয়েছেন । ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন, শুধু প্রতিবাদ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না ।
রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চের পাশে এক সাক্ষাৎকারে রুক্মিণী বলেন, "প্রায় দু'দিন অন্তর আমরা খবরের কাগজে পড়তাম, কোনও এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় । বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই এমন ঘটনা ঘটত । যেগুলিকে দুর্ঘটনা বলা হচ্ছিল, তার অনেকগুলিই আসলে খুন ছিল । আমরা ছাত্রছাত্রী ও সমাজকর্মীরা গিয়ে স্লোগান দিতাম । কিন্তু বুঝতে পারলাম, এভাবে পুলিশ বা মেয়েদের বাবা-মায়েদের মনোভাব বদলানো যাবে না ।"
Treat Struggle As Training: Ramoji Excellence Award Winner Devendra Gupta To ETV Bharat #RamojiExcellenceAward #DevendraGupta #Inspiration #StruggleToSuccess #Motivation #ETVBharat https://t.co/eN7AAJWxqS— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 19, 2026
আরও একটি বিষয় তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল । শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের শিকার হয়ে যে তরুণীরা বাপের বাড়িতে ফিরে আসতেন, অনেক সময় তাঁদের পরিবারই ফের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়ে মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিত । নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বদলে মেয়েদেরই আপস করতে বলা হত ।
এই পরিস্থিতিতে নির্যাতিত মহিলাদের কথা শোনার এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন অনুভব করেন রুক্মিণীরা । সেই ভাবনা থেকেই দিল্লিতে সাত জন মহিলার উদ্যোগে শুরু হয় সাহেলি রিসোর্স সেন্টার । উদ্দেশ্য ছিল, যে মহিলারা ঘরে নির্যাতিত হচ্ছেন, তাঁরা যেন নির্ভয়ে এসে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারেন । আইনি সহায়তা থেকে মানসিক সমর্থন, প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ।
ভরসা ফেরাতে ফুটপাতে বসেই আইনি সহায়তা
শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না । কতজন মহিলা তাঁদের কাছে আসবেন, আদৌ কেউ নির্যাতনের কথা প্রকাশ্যে বলার সাহস পাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল রুক্মিণীদের । দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন রেলস্টেশনের কাছে একটি বস্তির আশপাশে সাহেলির একটি বোর্ড লাগানো হয়েছিল । সেই বোর্ড দেখেই ধীরে ধীরে মহিলারা যোগাযোগ করতে শুরু করেন ।
কেউ আসতেন আইনি সাহায্যের জন্য, কেউ চাইতেন নিজের সমস্যার কথা বলার মতো একটি নিরাপদ জায়গা । রুক্মিণী জানান, তাঁদের পরিচিত আইনজীবীরা বিনামূল্যে অথবা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আইনি সহায়তা দিতেন । অনেক সময় ফুটপাতে বসেই চলত কাজ । সেখানেই লেখা হত নির্যাতনের শিকার মহিলাদের অভিজ্ঞতা ও মামলার বিবরণ । সবটাই ছিল স্বেচ্ছাসেবামূলক উদ্যোগ ।
রুক্মিণীর কথায়, "আমরা নিশ্চিত ছিলাম না যে মহিলারা আমাদের কাছে আসবেন । কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরা আসতে শুরু করলেন । কেউ আইনি সাহায্য চাইলেন, কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন । আমাদের আইনজীবী বন্ধুরা সাহায্য করতেন । ফুটপাতে বসেই আমরা কাজ করতাম, মামলার বিবরণ লিখতাম । এ ভাবেই কাজ বাড়তে থাকে ।"
সেই ছোট উদ্যোগই পরবর্তী সময়ে নির্যাতিত মহিলাদের সহায়তার একটি পরিচিত নাম হয়ে ওঠে । সাহেলি শুধু আইনি সাহায্য দেওয়ার জায়গা নয়, বরং এমন একটি পরিসর তৈরি করে যেখানে মহিলারা নিজেদের অভিজ্ঞতা বলতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে তাঁরা একা নন।
আইন বদলেছে, কিন্তু প্রশাসনের মানসিকতা কি বদলেছে ?
নারীর উপর পারিবারিক নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনি পরিবর্তনের কথাও তুলে ধরেছেন রুক্মিণী । 1983 সালে ভারতীয় দণ্ডবিধির 498এ ধারা চালু হয় । স্বামী বা তাঁর আত্মীয়দের হাতে বিবাহিত মহিলাদের উপর নিষ্ঠুরতা এবং পণসংক্রান্ত নির্যাতনকে অপরাধের আওতায় আনা হয় এই ধারায় । দিল্লিতে আশির দশকেই তৈরি হয়েছিল প্রথম 'ক্রাইম এগেনস্ট উইমেন সেল' । তার আগে পারিবারিক নির্যাতনের বহু ঘটনাই অপরাধ হিসেবে নথিভুক্ত হত না ।
কিন্তু আইন তৈরি হলেই যে নির্যাতিত মহিলারা সহজে বিচার পান, তা নয় । প্রশাসনের একাংশের মনোভাব নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছেন রুক্মিণী ।
তিনি বলেন, একবার রক্তাক্ত অবস্থায় এক মহিলাকে নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন । সেখানে এক পুলিশকর্মী তাঁকে বলেছিলেন, "স্বামী একবার চড় মেরেছে তো কী হয়েছে ? স্বামী তো তাঁর ভরণপোষণও করে ।" রুক্মিণীর বক্তব্য, পাশে কেউ না থাকলে এই ধরনের মন্তব্য করেই নির্যাতিত মহিলাদের পুলিশি সহায়তা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় ।
আর এক ঘটনায় নিজের বোনের উপর নির্যাতনের অভিযোগ জানাতে থানায় গিয়েছিল এক কিশোর । অভিযোগ, সেখান থেকে তার কাছ থেকে 100 টাকা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল । ছেলেটি দৌড়ে রুক্মিণীদের কাছে আসে । রুক্মিণী তার সঙ্গে থানায় গিয়ে টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানান । এমনকি টাকা ফেরত না দিলে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন ।এই অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর বক্তব্য, নারীর উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুধু আইন থাকলেই চলবে না, সেই আইন কার্যকর করার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদেরও সংবেদনশীল হতে হবে ।
সরকারের দায়িত্ব এড়ানোর জায়গা নেই
রুক্মিণীর মতে, সাহেলির মতো সংগঠন দেশের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে । কিন্তু মহিলাদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মূল দায়িত্ব সরকারের । স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি সহায়তা করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না ।
তাঁর কথায়, "সাহেলির মতো অনেক সংগঠন তৈরি হয়েছে । আমরা সব সময় সরকারকে বলেছি, এটা তাদের কাজ । মহিলারাও এই দেশের নাগরিক । তাঁদের বলা যায় না, তোমরা চলে যাও । দুর্ঘটনা, খুন- এ সব চলতে পারে না ।" অর্থাৎ নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্য করার জন্য বেসরকারি সংগঠনের উপর নির্ভর না করে প্রশাসনিক স্তরেই কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানাচ্ছেন তিনি । থানায় অভিযোগ জানানো থেকে শুরু করে আইনি সহায়তা এবং নিরাপদ আশ্রয়- প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের কর্তব্য বলেই মনে করেন রুক্মিণী ।
শহরের গণ্ডি পেরিয়ে এবার মহিলা কৃষকদের অধিকার
নারীর অধিকার নিয়ে রুক্মিণীর লড়াই শুধু পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকেনি । পরবর্তী সময়ে তিনি তেলঙ্গানার গ্রামীণ এলাকায় ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন । সেখানে তাঁর কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে মহিলা কৃষকদের অধিকার ।
কৃষিকাজে মহিলাদের শ্রম অপরিসীম। বীজ বোনা, জমি তৈরি, ফসলের পরিচর্যা, ফসল তোলা- প্রতিটি পর্যায়েই তাঁদের ভূমিকা রয়েছে । অথচ জমির মালিকানা বা কৃষক হিসেবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক সময় পিছিয়ে থাকেন । জমিতে কাজ করলেও জমির কাগজে নাম থাকে না। ফলে ঋণ, সরকারি প্রকল্প কিংবা কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের ।
এই বৈষম্য দূর করতে মহিলা কৃষকদের জমির অধিকার, নিজস্ব মালিকানা এবং তাঁদের কৃষিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে কাজ শুরু করেন রুক্মিণী । তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয় 'গ্রাম্য রিসোর্স সেন্টার ফর উইমেন' । পাশাপাশি 2014 সালে গড়ে ওঠে 'মহিলা কিষান অধিকার মঞ্চ' বা মাকাম ।
110-120 জনের উদ্যোগে জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চ
মাকাম কোনও একটি নির্দিষ্ট সংস্থা নয় । রুক্মিণীর ব্যাখ্যায়, এটি আসলে একটি আন্দোলনের মঞ্চ । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের 100-রও বেশি সমাজকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং মহিলা কৃষক এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত । লক্ষ্য, মহিলা কৃষকদের সম্মিলিত দাবি এক জায়গায় এনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া ।
রুক্মিণী জানান, মাকাম তৈরির প্রস্তাব সামনে আসতেই 110-120 জন মানুষ একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন । গত 14 বছর ধরে এই উদ্যোগের মাধ্যমে মহিলা কৃষকদের সমস্যা, জমির মালিকানা এবং কৃষিক্ষেত্রে তাঁদের অবদান নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন চলছে ।
তেলঙ্গানায় ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে যে কাজ শুরু হয়েছিল, তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, সিকিম এবং মধ্যপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে । বিভিন্ন এলাকার সংগঠন ও কৃষকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন । কোথায় কী সমস্যা, কোন দাবিতে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন, তা সম্মিলিত ভাবে ঠিক করা হয় ।
ছোট উদ্যোগেই বদলাতে পারে মহিলাদের জীবন
মহিলা কৃষকদের জমির মালিকানা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের একটি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন রুক্মিণী । দু'বছর আগে সেখানে একটি সম্মেলনে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন, মহিলারা জমিতে বিপুল পরিমাণ শ্রম দিলেও জমির মালিকানার ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি অত্যন্ত কম ।
এই বৈষম্য দূর করতে মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে বিষয়টি তুলে ধরার উদ্যোগ নেয় মাকাম । রুক্মিণীর দাবি, তার পরেই রাজ্যে মহিলা কৃষকদের স্বীকৃতি দিতে একটি প্রকল্প চালু হয়েছে । সেই প্রকল্পে মহিলাদের কৃষক হিসেবে পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে । এর মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন ।
রুক্মিণীর মতে, সব পরিবর্তন একসঙ্গে আসে না । কখনও একটি পরিচয়পত্র, কখনও জমির কাগজে নাম তোলা, কখনও সরকারি প্রকল্পে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা- এই ছোট ছোট পদক্ষেপই বৃহত্তর পরিবর্তনের ভিত তৈরি করে । তাঁর কথায়, "এই ধরনের ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা চাই মহিলারা তাঁদের প্রাপ্য জায়গা পান । তাঁরাই তো গোটা বিশ্বকে খাবার জোগান ।"
'ভারতীয় মহিলারা হার মানতে জানেন না'
দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে রুক্মিণীর বিশ্বাস, ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে লড়াই করে ফিরে আসার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে । নির্যাতনের শিকার হয়ে যাঁরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, সামান্য সহযোগিতা পেলেই তাঁদের অনেকেই নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন ।
নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি এমন এক মহিলার উদাহরণ দিয়েছেন, যাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন, চারটি সন্তান রয়েছে, নিজের কোনও জমি নেই । তবু তিনি ভেঙে পড়েননি । কারণ, তাঁর হাতে একটি দক্ষতা রয়েছে এবং সেই দক্ষতার উপর ভর করেই সন্তানদের বড় করে তোলার আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাঁর ।
রুক্মিণীর কথায়, "আমার অভিজ্ঞতায় এমন কোনও মহিলাকে দেখিনি, যিনি শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন । অনেক মহিলা প্রতিদিনের নির্যাতনে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে আমাদের কাছে আসেন । কিন্তু সামান্য সহায়তা পেলেই তাঁদের মধ্যে বড় পরিবর্তন দেখা যায় ।"
পুরস্কার একার নয়, নীরব লড়াই চালানো সব মহিলার
রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার খবর প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি রুক্মিণী । তাঁর কথায়, দীর্ঘদিন তাঁরা প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে কাজ করেছেন । তাই এই সম্মান ছিল অপ্রত্যাশিত । তবে পুরস্কারকে ব্যক্তিগত সাফল্য হিসেবে দেখতে নারাজ তিনি ।
তাঁর মতে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মহিলা রয়েছেন, যাঁরা নিজেরা নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি আশপাশের অন্য মহিলাদেরও সাহায্য করছেন । আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলির মহিলারাও এখন নিজেদের অধিকার নিয়ে সরব হচ্ছেন । তেলঙ্গানায় গড়ে ওঠা জেন্ডার রিসোর্স টিমগুলির মতো উদ্যোগে সেই মহিলারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন ।
রুক্মিণীর বক্তব্য, "এই পুরস্কার শুধু আমার জন্য নয় । দেশের প্রতিটি প্রান্তে যে মহিলারা নীরবে নিজেদের লড়াই লড়ছেন, তাঁদের সকলের জন্য এই স্বীকৃতি । দরিদ্র পরিবারের মহিলারাও আজ নিজেদের সমস্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন, অন্য মহিলাদের সাহায্য করছেন ।"
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রুক্মিণী রাওয়ের কাজের মূল সুর একটাই, মহিলাদের হয়ে কথা বলার পাশাপাশি তাঁদের নিজেদের কথা বলার সাহস ও জায়গা তৈরি করে দেওয়া । নির্যাতিতার পাশে দাঁড়ানো থেকে মহিলা কৃষকের জমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, সব ক্ষেত্রেই তাঁর বিশ্বাস- সুযোগ ও সামান্য সহায়তা পেলে মহিলারাই নিজেদের পরিবর্তনের পথ তৈরি করতে পারেন । তাঁর কথায়, প্রত্যেক নারীর মধ্যেই রয়েছে একটি বীজ, একটি আগুনপোকা, যা একদিন শুধু নিজের জীবন নয়, বদলে দিতে পারে চারপাশের পৃথিবীকেও ।