ফ্রিজ লিক করে দুধে মিশল রাসায়নিক, মৃতের সংখ্যা বেড়ে 10

ফ্রিজ লিক করে দুধে মিশল রাসায়নিক, মৃতের সংখ্যা বেড়ে 10
কৃষকদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে তা রেফ্রিজারেটরে রাখে ব্যবসায়ী ৷ কিন্তু কখন যে ফ্রিজের রাসায়নিক দুধে মিশে গিয়েছে, তা টের পায়নি ব্যবসায়ী ৷
Published : March 8, 2026 at 4:03 PM IST
রাজামুন্দ্রি (অন্ধ্রপ্রদেশ) , 8 ফেব্রুয়ারি: ভেজাল মেশানো দুধ খেয়ে মৃত্যুের সঙ্গে আরও বাড়ল ৷ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে হওয়া এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছে 10 জনের ৷ পরীক্ষায় দুধে মিলল বিষাক্ত ইথিলিন গ্লাইকলের উপস্থিতি ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বিষাক্ত দুধ যাঁরা পান করেছেন, তাঁদের কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ একাধিক অঙ্গ বিকল হওয়াতেই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷
কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং আঞ্চলিক ফরেনসিক ল্যাবরেটরি তাদের রিপোর্টে নিশ্চিত করেছে, মৃত্যুর কারণ বিষাক্ত দুধ ৷ ব্যবসায়ী আড্ডালা গণেশওয়ারা রাওয়ের বিরুদ্ধে 9টি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷ 10 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও 10 জনের চিকিৎসা চলছে বিভিন্ন হাসপাতালে ৷
গণেশওয়ারা রাও কোরুকুন্ডা মণ্ডলের নারাসাপুরমের বাসিন্দা ৷ অন্য দিনের মতো গত 15 ফেব্রুয়ারিও কৃষকদের কাছ থেকে তিনি দুধ সংগ্রহ করেন ৷ তাঁর ডেয়ারি সেন্টারে রেফ্রিজারেটরে রেখে দেন সংগৃহীত দুধ ৷ জানা গিয়েছে, ফ্রিজের একটি চেম্বার লিক করে ইথিলিন গ্লাইকল দুধের সঙ্গে মিশে যায় ৷ এই দূষিত রাসায়নিক রেফ্রিজারেটরের ভিতরে তাপমাত্রা কমিয়ে রাখতে সাহায্য করে ৷ এরপরই এক এক মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকে ৷
এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা নিয়ে এর আগে তাঁর আত্মীয়রা গণেশওয়ারাকে সতর্ক করেছিলেন ৷ প্রতিবেশীরাও অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর দুধের স্বাদ তেতো ৷ কিন্তু এসব কানেই তোলেননি দুগ্ধ ব্যবসায়ী ৷ পরে তিনি ফ্রিজের একটি চেম্বার মেরামত করে সেখানে এম-সিল লাগিয়ে দেন, যাতে লিক না-হয় ৷
এদিকে, তার সরবরাহ করা দুধ খেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৷ এখনও পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে 9টি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ আদালত তাঁকে দু'দিনের হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ শনিবার তাঁকে জেরা করে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, প্রতিদিন 80 লিটার দুধ সংগ্রহ করতেন ৷ তার মধ্যে ট্যাপ কল থেকে 30 লিটার জল মিশিয়ে দিত ৷
দুধে ডিটারজেন্টের উপস্থিতি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ফ্রিজের ভিতরের অংশ পরিষ্কার রাখতে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতেন ৷ দুধে আলাদা করে কোনও ডিটারজেন্ট মেশাতেন না ৷ অভিযুক্ত দুগ্ধ ব্যবসায়ী স্বীকার করেছেন, ফ্রিজের মধ্যের লিকের সমস্যার কথা তিনি জানতেন ৷ কিন্তু এমন ভয়াবহ কাণ্ড যে হবে, তা তিনি ভাবতেও পারেননি ৷
শরীরের উপর প্রভাব
বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইথিলিন গ্লাইকল দেহে প্রবেশ করলে শরীরের তিন ধরনের ক্ষতি হয় ৷ ঝিমুনি থেকে শুরু করে গা গুলানো এবং বমির লক্ষণ দেখা দেয় ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, হৃদপিণ্ডের আচরণে অস্বাভিকতা ধরা পড়ে, রক্তচাপও কমে যায় ৷ 72 ঘণ্টার মধ্যে কিডনি বিকল হয়ে যায় ৷ বন্ধ হয়ে যায় মূত্রত্যাগ ৷ মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং হৃদপিণ্ডের সমস্যা দেখা দেয় ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরি জেলার দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা এভাবে কৃষকদের থেকে দুধ সংগ্রহ করে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রাখেন এবং পরদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ক্রেতাদের দুধ সরবরাহ করেন ৷ অতীতে নুন-জল দিয়ে রেফ্রিজারেটর ভিতর ঠান্ডা রাখা হত ৷ এর ফলে রেফ্রিজারেটরের ভিতর ক্ষয় হত ৷ তখন 75 শতাংশ জলের সঙ্গে 25 শতাংশ ইথিলিন গ্লাইকল মিশিয়ে তা চেম্বারের একেবারে তলায় রেখে রেফ্রিজারেটর ঠান্ডা রাখা হয় ৷ এক লিটার গ্লাইকলের দাম 180-200 টাকা ৷