এলাকা দখলের লড়াইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে পিটিয়ে খুন

এলাকা দখলের লড়াইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রকে পিটিয়ে খুন
ফের দেরাদুনে ভিন রাজ্যের ছাত্রহত্যার ঘটনা ৷ এলাকা দখলের লড়াইয়ে উত্তরপ্রদেশের এক ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ৷ 15 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু ৷
Published : March 24, 2026 at 4:40 PM IST
দেরাদুন, 24 মার্চ: জাত এবং গায়ের রং নিয়ে কু-মন্তব্যের (Racial Comment) প্রতিবাদ করায় ভয়াবহ ঘটনা ৷ গত বছর ডিসেম্বরে প্রাণ যায় ত্রিপুরার এক যুবকের ৷ ঘটনাস্থল ছিল দেরাদুন ৷ এবার আরও এক ছাত্রকে পিটিয়ে খুন করা হল উত্তরাখণ্ডের রাজধানী শহরে ৷ 22 বছরের ওই যুবকের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে ৷ তাঁকে খুন করায় 15 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে তিন জনকে ৷
এসপি সিটি প্রমোদ কুমার জানান, এনিয়ে তদন্ত করে জানা গিয়েছে, দুই দলের যুবকেরা প্রেমনগরের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ত ৷ কলেজের এলাকা দখল নিয়ে তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা ছিল ৷ সোমবার রাতে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চরমে পৌঁছয় ৷ তিন জন গ্রেফতার হয়েছে ৷ বাকিদের খোঁজ চলছে ৷ ধৃতরা হল- যুবরাজ কুমার (20), মধুরা খান্ডেলওয়াল (19) ও শিবম শর্মা (20) ৷
সোমবার মাঝরাত নাগাদ উত্তরাখণ্ডের প্রেমনগর পুলিশ খবর পায় কেহরি গ্রামে ক'য়েকজন যুবকের মধ্যে মারামারি চলছে ৷ তাঁদের মধ্যে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ ছেলেটির বন্ধুরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য প্রেমনগর হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত যুবক দিব্যাংশু যাত্রানার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় প্রেমনগর হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে উত্তরাখণ্ডের দুন হাসপাতালে রেফার করেন ৷ অ্যাম্বুলেন্স বিকল হয়ে গেলে পুলিশ তাদের সরকারি গাড়িতে করে আহত যুবককে দুন হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসা শুরু হতেই মৃত্যু হয় যুবকের ৷ দিব্যাংশুর পরিবারকে ঘটনাটি জানানো হয়, এবং তারা দ্রুত দুন হাসপাতালে পৌঁছন।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে বাড়ি 22 বছরের দিব্যাংশুর ৷ প্রাথমিক তদন্তে আধিকারিকরা জানতে পারেন, এলাকা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে ঝামেলা চলছিল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ৷ সোমবার ওই পুরনো শত্রুতার জের প্রকাশ্যে আসে ! বি.টেক ছাত্রদের দলে থাকা উত্তরপ্রদেশের ওই তরুণকে ব্যাপক মারধর হয় ৷ যার ফলে দিব্যাংশুর করুণ পরিণতি হয় ৷ প্রেমনগর পুলিশের তদন্তে তিন জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃত ছাত্ররা প্রেমনগরের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে। আপাতত 15 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে ৷
এদিকে পুলিশ দুন হাসপাতাল থেকে মৃতদেহটি নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রেমনগর থানায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে ৷