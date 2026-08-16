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বেঙ্গালুরুতে ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির দেহ উদ্ধার, শেষ হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় লুকিয়ে কোন রহস্য ?

স্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা, 'বিয়ের গয়নাগুলি নিয়ে যেও!' কিছুক্ষণের মধ্যে স্বামীর বার্তাতেও মৃত্যুর ইঙ্গিত। ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার দু'জনের দেহ। দাম্পত্য অশান্তির জেরেই কি চরম পরিণতি?

Engineer Couple
সুমন্ত জৈন ও পদ্মাবতী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 12:52 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 16 অগস্ট: চার বছর আগে ভালবেসে বিয়ে । দু'জনেরই পেশা ইঞ্জিনিয়ারিং । এক জন সিভিল, অন্য জন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার । কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুর মতো ব্যস্ত শহরে সংসার পেতেছিলেন তাঁরা । বাইরে থেকে আর পাঁচটা তরুণ দম্পতির মতোই স্বাভাবিক জীবন চলছিল । কিন্তু শুক্রবার দুপুরে সেই ভাড়া বাড়ি থেকেই উদ্ধার হল স্বামী-স্ত্রীর দেহ । মৃত্যুর আগে দু'জনের পাঠানো একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাকে ঘিরে এখন তীব্র রহস্য ।

মৃতদের নাম সুমন্ত জৈন (32) এবং পদ্মাবতী (29) । সুমন্ত দক্ষিণ কন্নড় জেলার বেলথাঙ্গাডি তালুকের বাসিন্দা । পদ্মাবতীর বাড়ি উত্তর কর্ণাটকের হুব্বলিতে । দু'জনেই বেঙ্গালুরুতে কর্মরত ছিলেন । নন্দিনী লে-আউট এলাকায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করতেন সুমন্ত । হোয়াইট ফিল্ডের একটি বেসরকারি সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন পদ্মাবতী ।

চার বছরের প্রেম, তারপর সংসার

পুলিশ সূত্রে খবর, সুমন্ত ও পদ্মাবতীর মধ্যে দীর্ঘদিন প্রেমের সম্পর্ক ছিল । চার বছর আগে বিয়ের পর বেঙ্গালুরুর রাজেশ্বরী নগরের কাছে লাগ্গেরে এলাকার ব্যাঙ্ক লে-আউটে ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন তাঁরা ।

তবে, সম্প্রতি তাঁদের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি । গত 13 অগস্ট থেকে দু'জনের মধ্যে বার বার ঝামেলা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে । সেই অশান্তির ঠিক কী কারণ ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । বাড়ি নিয়ে বিবাদ, দাম্পত্য কলহ নাকি অন্য কোনও বিষয়, সব দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

মৃত্যুর আগে মাকে বার্তা পদ্মাবতীর

তদন্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠেছে পদ্মাবতীর পাঠানো একটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা । পুলিশ সূত্রে দাবি, মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর মাকে লিখেছিলেন, "মা, আমি মারা যেতে চলেছি । বিয়ের সময় যে সোনার গয়নাগুলি আমাকে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি নিয়ে যেও ।"

মাত্র কয়েকটি শব্দের ওই বার্তা এখন তদন্তকারীদের সামনে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । কেন আচমকা এমন আশঙ্কার কথা মাকে জানিয়েছিলেন পদ্মাবতী ? তিনি কি কোনও বিপদের মধ্যে ছিলেন ? স্বামীর সঙ্গে চলা অশান্তি কি তাঁকে চরম সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিল ? নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও ঘটনা ?

মৃত্যুর কথা জানিয়েছিলেন সুমন্তও

পদ্মাবতীর বার্তার পর সুমন্তের পাঠানো বার্তাও সামনে এসেছে । পুলিশ সূত্রে খবর, সুমন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে লিখেছিলেন, তাঁর পিএফের টাকা এবং বাড়িতে থাকা জিনিসপত্র যেন তাঁরা নিয়ে নেন । এরপরেই তিনি লিখেছিলেন, "আমি মারা যাচ্ছি । আমার স্ত্রী ঝগড়া করছে, বলছে এই বাড়ি তার ।" স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কাছ থেকেই মৃত্যুর আগে এমন বার্তা মেলায় তদন্ত আরও জটিল হয়েছে ।

একই ঘরে দুই দেহ

শুক্রবার দুপুরে ওই ভাড়া বাড়িতে দু'জনের দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা । খবর যায় রাজাগোপাল নগর থানায় । পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় । আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সুমন্ত হয়তো স্ত্রীকে হত্যা করার পর আত্মঘাতী হয়েছেন । তবে, এই মুহূর্তে সেটিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মানা হচ্ছে না । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ফরেন্সিক পরীক্ষার ফল এবং ঘটনাস্থলের অন্যান্য তথ্য হাতে আসার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে ।

শেষ কয়েক ঘণ্টায় কী ঘটেছিল ?

তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, 13 অগস্ট থেকে যে অশান্তির কথা জানা যাচ্ছে, তা শুক্রবার পর্যন্ত কী ভাবে গড়াল ?

দু'জনের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করা হচ্ছে । মৃত্যুর আগে তাঁরা কাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন, কার সঙ্গে মেসেজ আদানপ্রদান করেছেন, শেষ কয়েক ঘণ্টায় তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল- সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি, পরিবারের সদস্য এবং পরিচিতদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।

প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা । গত কয়েক দিনে ওই বাড়ি থেকে কোনও চিৎকার, ঝগড়ার শব্দ বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক আওয়াজ শোনা গিয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে । বাড়ির ভিতরে ধস্তাধস্তি বা সংঘর্ষের কোনও চিহ্ন ছিল কি না, দরজা-জানলা কী অবস্থায় ছিল, সেগুলিও তদন্তের অংশ ।

দাম্পত্য অশান্তিই কি কারণ ?

এই মুহূর্তে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা দাম্পত্য অশান্তিকে কেন্দ্র করেই ঘটনাটি ঘটতে পারে । কিন্তু শুধু হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছেন না তদন্তকারীরা ।

বিশেষ করে পদ্মাবতীর বার্তায় নিজের মৃত্যুর আশঙ্কার পাশাপাশি বিয়ের গয়নার কথা উল্লেখ এবং সুমন্তের বার্তায় পিএফের টাকা ও বাড়ির জিনিসপত্র পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার কথা- দু'টিই ইঙ্গিত করছে যে মৃত্যুর আগে তাঁরা কোনও চরম পরিস্থিতির কথা আঁচ করেছিলেন । কিন্তু সেই পরিস্থিতি কী ছিল, তা এখনও অজানা ।

তদন্তের কেন্দ্রে ফোন, ফরেন্সিক ও ময়নাতদন্ত

পুলিশ এখন ঘটনাটিকে একাধিক দিক থেকে দেখছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দু'জনের মৃত্যুর কারণ এবং সময় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে । পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানো হতে পারে ।

মোবাইল ফোনের তথ্যও গুরুত্বপূর্ণ । মৃত্যুর আগে পাঠানো বার্তাগুলির সময়, তার আগে-পরে হওয়া কথোপকথন এবং অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না, সব কিছু মিলিয়ে ঘটনাক্রম তৈরির চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।

ইতিমধ্যেই দুই পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে । চার বছর আগে ভালবেসে যে সংসার শুরু করেছিলেন সুমন্ত ও পদ্মাবতী, মাত্র কয়েক দিনের অশান্তির পর তার এমন পরিণতি কেন হল, এই প্রশ্নের উত্তরই এখন খুঁজছে বেঙ্গালুরু পুলিশ ।

আর সেই উত্তর খোঁজার পথে সবচেয়ে ভারী হয়ে রয়েছে দু'টি বার্তা । এক দিকে—‘মা, আমি মারা যাচ্ছি, গয়নাগুলি নিয়ে যেও ।' অন্য দিকে, 'আমার পিএফের টাকা এবং জিনিসপত্র নিয়ে যেও ।' মৃত্যুর আগে লেখা ওই কয়েকটি শব্দের মধ্যেই কি লুকিয়ে রয়েছে বেঙ্গালুরুর সেই ভাড়া বাড়িতে শেষ কয়েক ঘণ্টার পুরো কাহিনি ?

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