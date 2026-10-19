শব্দ দূষণের 'অজুহাতে' পুজোর আয়োজনে বাধা ! আপের দাবি খারিজ দিল্লি পুলিশের

শব্দ দূষণের 'অজুহাতে' পুজোর আয়োজনে বাধা ! আপের দাবি খারিজ দিল্লি পুলিশের
Delhi Durga Puja 2026: পুলিশের ব্যাখ্যা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে আদালত যে সমস্ত নির্দেশিকা দিয়েছে তা পালন করতেই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।
By PTI
Published : October 19, 2026 at 1:36 AM IST
নয়াদিল্লি, 19 অক্টোবর: পুজোর আয়োজনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে পুলিশ। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের কয়েকটি পুজোর ক্ষেত্রে মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন আয়োজকরা। একটি মণ্ডপে ঢুকে জোর করে মাইক বন্ধও করে দিয়েছেন পুলিশের কর্মীরা । এমনই অভিযোগ উঠেছে। তবে দিল্লি পুলিশের ব্যাখ্যা পুজোর আয়োজনে কোনও বাধা তারা সৃষ্টি করেনি। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে আদালত যে সমস্ত নির্দেশিকা দিয়েছে তা পালন করতেই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত আম আদমি পার্টির দিল্লি সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজের একটি দাবিকে কেন্দ্র করে । রবিবার তিনি দাবি করেন, শব্দ দূষণের প্রশ্নে অকারণে রাজধানীর পুজো উদ্যোক্তাদের সমস্যায় ফেলছে পুলিশ। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "মাইক বাজানোর মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে পুলিশ পুজোর আয়োজনে বাধার সৃষ্টি করছে । তাদের জন্য আয়োজকরা সমস্যায় পড়ছেন । শুধু মৌখিক নির্দেশে সীমাবদ্ধ না থেকে শনিবার পুলিশ কর্মীরা চিত্তরঞ্জন পার্কের একটি মণ্ডপে ঢুকে জোর করে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। তার ফলে অনেক মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে ।"
সৌরভের আরও দাবি, এবার পুজোর আয়োজনের ব্যাপারে বহুকাল ধরে চলে আসা একাধিক নিয়মও পাল্টে ফেলেছে দিল্লির প্রশাসন । আগে নিয়ম ছিল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মাইক বাজানো যাবে। মানে মণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অন্য কোনও কাজ করার ক্ষেত্রে আগে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মাইকের ব্যবহার করা যেত । গতবছর পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা চালু ছিল । এবার আচমকা সময় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে রাত দশটার পরে আর মাইক বাজানো যাবে না।" এখানেই আপ নেতার কটাক্ষ, দুর্গাপুজোর আয়োজনে শব্দ দূষণের কথা বললেও রামলীলার সময় এমন কোনও নির্দেশ পুলিশ দেয় না ।
আম আদমি পার্টির নেতার এই দাবি প্রকাশ্যে আসার পরই দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) অনন্ত মিত্তাল এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে দাবি করেন, পুলিশ কোনওভাবে পূজোয় বাধা সৃষ্টি করছে না। আদালতের নির্দেশ যাতে সঠিকভাবে পালিত হয় তা নিশ্চিত করতেই পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, আয়োজকরা পুজো শুরুর আগে জানিয়েছিলেন নির্দিষ্ট সময়ের পর মাইক বাজাবেন না। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠকও হয়েছিল । কিন্তু তবু আয়োজকরা পুলিশকে দেওয়া কথা রাখেননি। এমতাবস্থায় পুলিশের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না।