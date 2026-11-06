গঙ্গার ঘাটে গুলির লড়াই ! পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত সংজিৎ খুনে অভিযুক্ত তিন, আহত ওসি
Patna Police Encounter: পটনার মনেরে এসটিএফ ও জেলা পুলিশের যৌথ অভিযান, প্রায় 20 মিনিট ধরে গুলির লড়াই। নিহতদের মধ্যে খুনের মূল ষড়যন্ত্রকারী জে পি যাদব।
Published : November 6, 2026 at 1:29 PM IST
পটনা, 6 নভেম্বর: শুক্রবার ভোরে পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের ভয়াবহ সংঘর্ষ । পটনার মনের থানা এলাকার শেরপুর গঙ্গাঘাটের কাছে এই গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল তিন অভিযুক্তের । নিহতদের পরিচয় জেপি যাদব, বাবলু কুমার এবং রাজা শর্মা ওরফে সূরজ কুমার ।
পুলিশের দাবি, মনেরের প্যাক্স (প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি) সভাপতি সংজিৎ কুমার ওরফে ভোলুর খুনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল অভিযুক্তরা । সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মনের থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রজনীশ কুমার । তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে । শহরের কার্তিকেয় কে শর্মা জানিয়েছেন আত্মরক্ষার স্বার্থেই গুলি চালিয়েছে পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোররাত প্রায় তিনটে নাগাদ শেরপুর গঙ্গাঘাট সংলগ্ন এলাকায় এই সংঘর্ষ শুরু হয় । পটনা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং জেলা পুলিশের যৌথদল এলাকায় অপরাধীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে অভিযান চালায় । পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রে খবর এসেছিল, সংজিৎ কুমার খুনের অন্যতম অভিযুক্ত জেপি যাদব তার দুই সহযোগীকে নিয়ে গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে । সেখানে তারা নতুন কোনও অপরাধের ছক কষছিল বলেও পুলিশের কাছে খবর ছিল ।
সেই সূত্র ধরেই এলাকায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ । অভিযোগ, পুলিশের দলকে সামনে আসতে দেখেই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে অভিযুক্তেরা । পালটা গুলি চালায় পুলিশও। দু'পক্ষের মধ্যে প্রায় 20 মিনিট ধরে চলে গুলির লড়াই । পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্তদের তরফে 24 রাউন্ড এবং পুলিশের তরফে 18 রাউন্ড গুলি চালানো হয় ।
এই সংঘর্ষেই গুলিবিদ্ধ হন মনের থানার ওসি রজনীশ কুমার । তাঁর হাতের কাছে গুলি লাগে । তবে তিনি আহত হলেও পুলিশি অভিযান অব্যাহত থাকে । গুলির লড়াই থামার পর ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে তিন জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় । তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
নিহত তিন জনের মধ্যে জে পি যাদবই সংজিৎ কুমার খুনের মূল ষড়যন্ত্রকারী বলে দাবি পুলিশের । অন্যদিকে, বাবলু কুমার এবং রাজা শর্মা ওরফে সূরজ কুমারের বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় শুটারের ভূমিকা পালনের অভিযোগ রয়েছে । পুলিশের দাবি, তিন জনেরই একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ ছিল । মনের ছাড়াও পটনার আশপাশের একাধিক থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল ।
পটনার এসএসপি কার্তিকেয় কে শর্মা জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই যৌথ অভিযান চালানো হয়েছিল । অভিযুক্তেরা প্রথমে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় । আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায় পুলিশ । ঘটনায় অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে ।
ঘটনাস্থল থেকে দু'টি পিস্তল, একটি দেশি কাট্টা এবং বেশ কয়েকটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ । ফরেন্সিক দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করেছে । ঘটনার পর শেরপুর গঙ্গাঘাট ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । এদিকে গঙ্গার ঘাট সংলগ্ন এলাকায় ভোরের এই গুলির লড়াই ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে ।