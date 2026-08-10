ETV Bharat / bharat

ঘটনাস্থল থেকে পালাতে গিয়ে পুলিশের উপর হামলা, ফের ধর্ষণে অভিযুক্তকে এনকাউন্টার

ধর্ষণে অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুনর্নির্মাণের সময় পালানোর চেষ্টা করে সে ৷ পুলিশের রিভলবার ছিনিয়ে হামলা চালায় ৷ পরে তাকে লক্ষ্য করে চলে গুলি ।

RAPE ACCUSED ENCOUNTER IN GUJARAT
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি- এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আমেদাবাদ, 10 অগস্ট: বারুইপুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি! পুলিশকে হামলা ৷ রিভলবার কেড়ে নিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ! পালাতে গিয়ে পাল্টা গুলিবিদ্ধ ধর্ষণে অভিযুক্ত। রবিবার এমনই ঘটনার সাক্ষী আমেদাবাদে। তার বিরুদ্ধে আমেদাবাদের আনন্দনগর এলাকার বাসিন্দা বছর তেইশের এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে নিয়ে গেলে অভিযুক্ত হামলা চালায় ৷ আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ ৷ আপাতত অভিযুক্ত হাসপাতালে ভর্তি ৷

জানা গিয়েছে, ধরম সিং নামে ওই অভিযুক্তকে রবিবার সকালে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তারপর ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় ৷ সোমবার হাসপাতালের বেডে শুয়ে সে বারবার পুলিশকে বলে তার ভুল গিয়েছে ৷ আমেদাবাদ জোন-7-এর ডিসিপি শিবম বর্মা বলেন, "আনন্দনগর ধর্ষণ মামলায় আমেদাবাদ পুলিশ পৃথক পৃথক দল গঠন করে ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত ধরম সিংকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পর নিয়ম অনুযায়ী শারীরিক পরীক্ষা করা হয় এবং ডিএনএ নমুনাও সংগ্রহ করা হয়।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন দুই আগে অর্থাৎ শনিবার রাত 10টা নাগাদ নিজের পিজি'র ছাদে পায়চারি করছিলেন এক তরুণী ৷ অভিযোগ, নেমে আসার সময় তরুণীকে জোর করে উপরে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। সে পিজিরই নিরাপত্তাকর্মী ৷ সেখানে তরুণীর গলায় তার পেঁচিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ভয়ঙ্কর এই নির্যাতনের ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ রাতভর অভিযান চালানোর পর রবিবার সকালে অভিযুক্তের হদিশ মেলে। তাঁকে গ্রেফতারের পর অপরাধস্থলে তদন্তের জন্য নিয়ে যায় পুলিশ ৷

জানা গিয়েছে, পুলিশ ইন্সপেক্টর আরএস পারমারের সার্ভিস রিভলবার কেড়ে নিয়ে গুলি চালায় অভিযুক্ত। আহত হন পুলিশ কনস্টেবল বীরেন্দ্র সিং ৷ পাল্টা গুলি চালানো হয় পুলিশের তরফে। একটি গুলি অভিযুক্ত ধরমে পায়ে এসে লাগে। এরপরই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্ত মাটিতে পড়ে যায়। তাকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তর শারীরিক পরিস্থিতি বর্তমানে স্থিতিশীল। আহত কনস্টেবলকেও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সে অনবরত বলছিল, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন," এবং প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে আর কখনও এমন কাজ করবে না।" পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের হারদোই জেলার বাসিন্দা ৷ মাত্র চার দিন আগেই নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে যোগীরাজ্য থেকে এসে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। পিজি বিল্ডিংয়ের ছাদে নির্যাতিতার একা থাকার সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়, তাকে ধর্ষণ করে এবং পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ ৷

আমেদাবাদ পুলিশের সেক্টর 1-এর জেসিপি নীরজ কুমার জানিয়েছেন, গত পরশু অর্থাৎ 8 তারিখ রাতে তরুণীকে পিছন থেকে একটি তার দিয়ে তাঁর গলা টিপে ধরার চেষ্টা করে ৷ যার ফলে তিনি জ্ঞান হারান। এরপর সে তাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। অভিযুক্ত ধরম সিংকে রবিবার সকালে হেবাতপুর গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। অপরাধীকে ধরতে 10টি দল গঠন করে পুলিশ। এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ এবং তরুণী যে বাড়িতে অর্থাৎ পিজিতে থাকেন, সেখানকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। ওই ক্যামেরা ফুটেজ থেকে দেখা গিয়েছে তরুণী ছাদে যাওয়ার পর তাঁকে অনুসরণ করে ছাদে যায় ওই নিরাপত্তারক্ষী।

এদিকে, এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া নিরাপত্তাকর্মীর বিরুদ্ধে আরেক'টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ কারণ সে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে ৷ ডিসিপি শিবম ভার্মার মতে, "বোডাকদেব থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 308 ধারায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে ৷" উল্লেখ্য, বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এক অভিযুক্তকেও এনকাউন্টার করা হয়েছিল ৷ পুলিশের তরফে জানা যায়, ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়ার সময় সে পালানোর চেষ্টা করে ও পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে হামলা চালায় ৷ আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালায় ও অভিযুক্তের মৃত্যু হয় ৷

TAGGED:

RAPE ACCUSED
ধর্ষণে অভিযুক্তকে এনকাউন্টার
ENCOUNTER IN GUJARAT
পুলিশের উপর হামলা অভিযুক্তের
RAPE ACCUSED ENCOUNTER IN GUJARAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.