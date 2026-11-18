CRPF ছাউনিতে হামলায় জড়িত লতিফকে ঘিরে ফেলেছে বাহিনী, আত্মসমর্পণে নারাজ লস্কর জঙ্গি
Jammu Kashmir Kulgam Encounter: কুলগামের সিআরপিএফ চেকপোস্টে হামলাকারী লস্কর জঙ্গি লতিফ ভাটকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে যৌথ নিরাপত্তাবাহিনী ৷ সে আত্মসমর্পণ করতে চাইছে না ৷
Published : November 18, 2026 at 9:59 AM IST
শ্রীনগর, 18 নভেম্বর: সিআরপিএফ-এর ছাউনিতে হামলার পর থেকেই সন্দেহভাজন জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশিতে নেমেছে জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী ৷ বুধবার এনকাউন্টার চলাকালীন মোস্ট ওয়ান্টেড লস্ক-ই-তইবা (এলইটি) জঙ্গি লতিফ ভাটকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর ৷ সে-ই একমাত্র স্থানীয় জীবিত জঙ্গি ৷ কুলগামে চলা এই এনকাউন্টারে লতিফকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে যৌথ নিরাপত্তাবাহিনী ৷
বুধবার খুব ভোর থেকে এই এনকাউন্টার শুরু হয় ৷ গত 11 নভেম্বর জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাম জেলার মির বাজার এলাকার কাছে অবস্থিত 46তম সিআরপিএফ ব্যাটেলিয়নের ছাউনিতে নাকা চেকিংয়ে বাইকে চড়ে আসে দুই জঙ্গি ৷ তারা সিআরপিএফ ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় এবং মুহূর্তে পালিয়ে যায় ৷ পাল্টা গুলি চালায় জওয়ানরাও ৷ কিন্তু, গুলিযুদ্ধে একজন জওয়ান শহিদ হয়েছেন এবং 2 জন জওয়ান গুরুতর আহত হন ৷
#Encounter started with terrorists and Joint party of JKP and SF in Kulgam. @JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 17, 2026
পরে তদন্তে নেমে জানা যায়, ওই হামলাকারী দু'জন লতিফ ভাট ও উমর নিসার দার ৷ গত সোমবার 16 তারিখে লারু বাইপাস এলাকায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় উমর নিসারের ৷ জানা গিয়েছে, সে রুটি তৈরির কাজ করত ৷ পরে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না বলে জানিয়েছে তার পরিবার ৷ সে পাকিস্তানের লস্কর জঙ্গি সংগঠনের ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট বা টিআরএ-এ যোগ দিয়েছিল ৷ এই জঙ্গি দলই গত বছর পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে 26 জনকে হত্যা করেছিল ৷
উমর নিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে প্রায় ছ'মাস ধরে লস্কর জঙ্গি লতিফ ভাটকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও করে দিয়েছিল ৷ গত সপ্তাহে কুলগামের সিআরপিএফ চেকপোস্টে হামলা চালানোর আগে তারা এলাকার রেকিও করেছিল ৷ এরপরই সন্দেহভাজন হামলাকারী জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশিতে নামে জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী ৷
#WATCH | Jammu and Kashmir: Encounter underway between security forces and terrorists in Kulgam (Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/0yOyqgsmhM— ANI (@ANI) November 18, 2026
তদন্তে জানা গিয়েছে, 11 নভেম্বর কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘাঁটিতে হামলাকারী দুজনের মধ্যে একজন ছিল এই মোস্ট ওয়ান্টেড লতিফ ভাট ৷ সে কোনওভাবে পালিয়ে গিয়েছিল ৷ পরে দক্ষিণ কাশ্মীর এলাকার লারু বাইপাসে এনকাউন্টারে আরেক হামলাকারী জঙ্গি উমর নিসার দারের মৃত্যু হলেও সে পালিয়ে গিয়েছিল ৷
সরকারি সূত্রে খবর, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে নিরাপত্তাবাহিনী দক্ষিণ কাশ্মীরের দেবসার এলাকার জঙ্গলপোড়া গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং তল্লাশি অভিযান শুরু করে ৷ নিরাপত্তাবাহিনীর ঘেরাটোপেই আটকে পড়ে লস্কর জঙ্গি লতিফ ভাট ৷ নিরাপত্তাবাহিনী তাকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেয় ৷ এই আবেদনের ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ কিন্তু ভাট সমর্পণ করতে রাজি হয়নি বলেই খবর ৷
কাশ্মীর জোন পুলিশ সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছে, জঙ্গিদের সঙ্গে এনকাউন্টার চলছে ৷ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী যৌথভাবে কুলগামে এই এনকাউন্টার চালাচ্ছে ৷