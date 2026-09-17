তুমুল বৃষ্টিতে গুলির লড়াই, জম্মু-কাশ্মীরে এনকাউন্টারে নিকেশ 2 জঙ্গি
J&K Udhampur Encounter: মাজালতার প্রত্যন্ত ব্রাটেল সোয়ান ও খুব্বন এলাকায় সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সিআরপিএফের একটি যৌথ তল্লাশির সময় গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয় ।
Published : September 17, 2026 at 10:47 AM IST
উধমপুর, 17 সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানের দুই জঙ্গিকে নিকেশ করল ভারতীয় সেনা বাহিনী । জম্মু ও কাশ্মীরের দুর্গম পাহাড়ি বনাঞ্চলে গুলির লড়াইয়ে খতম পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন 'জৈশ-ই-মহম্মদ' (জেএম)-এর সঙ্গে যুক্ত দুই সন্দেহভাজন জঙ্গি ৷ বৃহস্পতিবার সকালে উধমপুর জেলায় দুই জঙ্গির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৷
বাহিনীর 'হোয়াইট নাইট কোর' এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে লিখেছে, "অবিরাম বৃষ্টি সত্ত্বেও মজালটার ব্রাট্টাল সোহান ও খুব্বান এলাকায় সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর যৌথ অভিযান চলছিল । 16-17 সেপ্টেম্বরের রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এক যৌথ অভিযানে উধমপুরের ব্রাট্টাল এলাকায় জঙ্গিদের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় । প্রতিকূল আবহাওয়া, দুর্গম ভূখণ্ড এবং কম দৃশ্যমানতা সত্ত্বেও 'হোয়াইট নাইট কোর'-এর সেনা সদস্য, পুলিশ এবং সিআরপিএফ একটি সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান চালায়, যার ফলে দুই জঙ্গিকে নিকেশ করা সম্ভব হয় । অভিযান এখনও চলছে । ওই এলাকায় তল্লাশি ও নজরদারি অব্যাহত রয়েছে । কোনও জঙ্গি এখনও আত্মগোপন করে রয়েছে কি না সেটাই দেখছেন বাহিনীর সদস্যরা ৷"
#WhiteKnightCorps | #CounterTerrorismOperations— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) September 17, 2026
𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗛𝗔𝗡 | 𝗧𝗪𝗢 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗡𝗘𝗨𝗧𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦𝗘𝗗
In a joint intelligence-based operation during the intervening night of 16/17 Sep 2026, confirmed inputs indicated the presence of terrorists in… pic.twitter.com/4UokfN8NgF
সেনা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে ঘন বনাঞ্চলে একটি জঙ্গি সংগঠনের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল । গোপন সূত্রে পাওয়া ওই তথ্য়ের ভিত্তিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সন্ধানে নামে । এরপর বুধবার রাতে আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায় । সেই তথ্যের ভিত্তিতে রাত 9টার দিকে নিরাপত্তা বাহিনী একটি নির্দিষ্ট এলাকা ঘিরে ফেলে ।
এরপরই জঙ্গিদের সঙ্গে তাদের প্রাথমিক সংঘাতের সৃষ্টি হয় । অভিযান শুরুর পরপরই কয়েক রাউন্ড গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় । এরপর সারারাত এলাকাটি মোটামুটি শান্ত ছিল ৷ বৃহস্পতিবার সকালে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে সন্ত্রাসবাদীরা ঘিরে রাখা বলয় ভেদ করার চেষ্টায় ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে । মোক্ষম জবাব দেয় বাহিনী । এরপরই জঙ্গিদের নিকেশ হওয়ার খবর পাওয়া যায় । শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে । তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।