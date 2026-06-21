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ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে পুলিশ-পিএলএফআই সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ 'মোস্ট ওয়ান্টেড' কমান্ডার

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে পিএলএফআই জঙ্গিরা তিলমির জঙ্গলে জড়ো হয়েছে। এরপরই অভিযোন শুরু করে পুলিশ ৷

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পুলিশ ও পিএলএফআই-এর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 6:46 PM IST

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রাঁচি, 21 জুন: খুন্টি পুলিশ একটি বড় সাফল্য পেয়েছে রবিবার ৷ জারিয়াগড় থানা এলাকার তিলমি জঙ্গলে পুলিশ ও পিএলএফআই সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে তীব্র গোলাগুলির সংঘর্ষে সংগঠনের শীর্ষ কমান্ডার শ্রবণ দাস গুরুতর আহত হন ৷ এই ঘটনায় পিএলএফআই-এর প্রায় ছয়জন সদস্যকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ ৷

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে যে, বড় কোনও ষড়যন্ত্রে পিএলএফআই মাওবাদী জঙ্গিরা তিলমির জঙ্গলে জড়ো হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে জারিয়াগড় ও কাররা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালায়। পুলিশ দল জঙ্গলে পৌঁছনো মাত্রই জঙ্গিরা পুলিশের উপর নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে ৷ পাল্টা জবাবে পুলিশও গুলি চালায় ৷ সেই সময় পুলিশের গুলিতে পিএলএফআই-এর কুখ্যাত কমান্ডার শ্রবণ দাস আহত হয়েছে বলে খবর।

এই ঘটনা নিশ্চিত করে পুলিশ সুপার ঋষভ গার্গ জানান, গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদের কাছ থেকে চারটি পিস্তল, বেশ কয়েকটি দেশি পিস্তল এবং এক ডজনেরও বেশি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া, ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধার করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা হল একটি ডায়েরি ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ওই ডায়েরিতে এলাকার বেশ কয়েকজন ঠিকাদারের মোবাইল নম্বর এবং সম্ভাব্য অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। পুলিশ মনে করছে, সংগঠনের নেটওয়ার্ক-এর নাগাল পেতে এই ডায়েরিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত কমান্ডার শ্রবণ দাসকে চিকিৎসার জন্য রিমস-এ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সুপার জানান, শ্রবণ দাস তোরপা ও কাররা এলাকায় অন্যতম ত্রাস হয়ে উঠেছিল ৷ তাঁর বিরুদ্ধে রেলের নির্মাণস্থলে গুলি চালানো, আগুন লাগানো এবং তোলাবাজি-সহ বেশ কয়েকটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় ছিল শ্রবণ ৷ তার বিরুদ্ধে পিসিএ-এর অধীনেও মামলা করা হয়েছিল। বর্তমানে, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশ জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

TAGGED:

NAXALITE ENCOUNTER
পুলিশ পিএলএফআই মধ্যে সংঘর্ষ
ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী দমন
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PLFI ENCOUNTER

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