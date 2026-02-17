মুম্বইয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট, প্রিয় বন্ধু সম্বোধনে ম্যাক্রোঁকে স্বাগত মোদি'র

মুম্বইয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট, প্রিয় বন্ধু সম্বোধনে ম্যাক্রোঁকে স্বাগত মোদি'র
মঙ্গলবার রাত 1টার আশপাশ নাগাদ মুম্বই বিমানবন্দরে নামেন সস্ত্রীক ম্যাক্রোঁ ৷ সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীদ্বয় ৷
নয়াদিল্লি ও মুম্বই, 17 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে মুম্বই পৌঁছলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৷ মঙ্গলবার ভোররাতে মুম্বই বিমানবন্দরে অবতরণ করে তাঁর বিমান ৷ সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত এবং মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ৷ এছাড়াও ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং সুনেত্রা পাওয়ার ৷
ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য সোমবার ফ্লাইটে ওঠার সময়, ম্যাক্রোঁ এক্স পোস্টে লেখেন, "ভারতের পথে ! আমাদের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুম্বই থেকে নয়াদিল্লিতে তিন দিন । আমার সঙ্গে আছেন ব্যবসায়ী নেতারা এবং অর্থনৈতিক, শিল্প, সাংস্কৃতিক এবং ডিজিটাল খেলোয়াড়রা ৷ যারা ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্ককে বাস্তব জীবন দান করেন । একসঙ্গে, আমরা আমাদের সহযোগিতায় আরও এগিয়ে যাব । আগামিকাল (মঙ্গলবার) দেখা হবে, আমার প্রিয় বন্ধু নরেন্দ্র মোদি ৷"
ফরাসি প্রেসিডেন্টের এই পোস্টকে উদ্ধৃত করে মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দু'টি এক্স পোস্ট করেছেন ৷ একটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় ও অন্যটি ইংরাজিতে ৷ ইংরাজি পোস্টটিতে তিনি লেখেন, "ভারতে স্বাগতম !ভারত আপনার সফর এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে । আমি নিশ্চিত যে আমাদের আলোচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করবে এবং বিশ্বব্যাপী অগ্রগতিতে অবদান রাখবে । প্রথমে মুম্বইতে এবং পরে দিল্লিতে দেখা হবে, আমার প্রিয় বন্ধু ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ।"
ম্যাক্রোঁ মুম্বইতে অবতরণের পরপরই ভোর 2টোর দিকে এক্স পোস্টে বিষয়টি জানান মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ৷ তিনি লেখেন, "ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, মহামান্য ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং ফার্স্ট লেডি ব্রিজিট ম্যাক্রোঁ মুম্বই পৌঁছানোর পর তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ! মহারাষ্ট্র আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে ! মাননীয় রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ এবং সমগ্র ফরাসি প্রতিনিধিদলের মনোরম অবস্থান এবং সফল সফর কামনা করছি ৷"
উভয় নেতা আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতেও মতবিনিময় করবেন বলে জানা গিয়েছে । তাঁরা ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন । প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ 17 থেকে 19 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত আয়োজিত এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণে এই সফর করছেন ৷ পাশাপাশি মুম্বইতে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনও করবেন তাঁরা ।
ফরাসি প্রেসিডেন্টের এটি চতুর্থ ভারত সফর হলেও মুম্বইয়ে প্রথম এলেন । মঙ্গলবার বিকেলে, ম্যাক্রোঁ এবং মোদি দক্ষিণ মুম্বইয়ের লোকভবনে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন । পরে, তাঁরা ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ 2026 উদ্বোধন করবেন এবং উভয় দেশের ব্যবসায়ী নেতা, স্টার্ট-আপ, গবেষক এবং অন্যান্য উদ্ভাবকদের সমাবেশে ভাষণ দেবেন ৷