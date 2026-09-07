ভুট্টাক্ষেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু, নিজেদের প্রাণ সংশয়ের শঙ্কায় বনাধিকারিকরা

ভুট্টাক্ষেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু, নিজেদের প্রাণ সংশয়ের শঙ্কায় বনাধিকারিকরা
মাঠের মধ্যে বৈদ্যুতিক খুঁটি ৷ সংস্পর্শে আসতেই মৃত্যু হল হাতির ৷ বিদ্যুতের তার মাঠের মাঝখানে দেওয়ায় সাধারণ মানুষকেই দুষছে বন বিভাগ ৷
Published : September 7, 2026 at 1:54 PM IST
লাতেহার (ঝাড়খণ্ড), 7 সেপ্টেম্বর: বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে প্রাণ গেল বুনো হাতির ৷ এর জন্য মাঠে বৈদ্যুতিক খুঁটি পোতাকে দায়ী করেছেন বনাধিকারিকরা ৷ রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে লাতেহার জেলার বালুমাথ থানা এলাকার অন্তর্গত কোমার গ্রামে ৷ এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকটি হাতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হয়েছে বলে খবর ৷ ঘটনার খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে ।
প্রকৃতপক্ষে, লাতেহার জেলার বালুমাথ থানা এলাকার অন্তর্গত কোমার গ্রামের আশেপাশে বুনো হাতির উপদ্রব চরমে পৌঁছেছে ৷ বুনো হাতির পাল রাতে গ্রামে ঢুকে মানুষের বাড়িঘর ও ফসল নষ্ট করছে ৷ গত রাতেও হাতির একটি পাল গ্রামে ঢুকে পড়ে ৷ এই ঘটনায়, একটি বাড়ির বাইরে বৈদ্যুতিক তারে একটি হাতি আঘাত পেয়ে মারা যায় । গ্রামবাসীরা রাতে বেশ কয়েকটি হাতির ডাক শোনার কথা জানিয়েছেন, যা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে অন্যান্য হাতিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হতে পারে । তবে, এ বিষয়ে কোনও সরকারি তথ্য নেই ।
লাতেহারের ডিএফও প্রবেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, তাঁরা ঘটনাটি সম্পর্কে খবর পেয়েছেন । বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং বিষয়টি তদন্ত করছে ।
বিদ্যুতের খুঁটি বসানো ছিল মাঠে
বন বিভাগের ট্র্যাকার পাপ্পু মাহাতো জানিয়েছেন, গত রাতে প্রায় 15টি বুনো হাতির একটি পাল গ্রামের দিকে এগিয়ে এসেছিল । তারা রাত 2টো পর্যন্ত হাতিগুলোকে অনুসরণ করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । তবে, হাতির পালটি হঠাৎ আবার এসে এক গ্রামবাসীর ভুট্টার খেতের দিকে যায়, যেখানে আগে থেকেই একটি বৈদ্যুতিক তার বসানো ছিল । বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই একটি হাতি মারা যায় ।
তিনি আরও জানান, তাঁরা যদি হাতিগুলোকে তাড়িয়ে দিতে সেখানে যেতেন, তাহলে তারাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারতেন । এদিকে, বন কমিটির চেয়ারম্যান সুনীল ওরাওঁ জানিয়েছেন যে, সতর্কবার্তা সত্ত্বেও মাঠে বিপজ্জনক বৈদ্যুতিক তার লাগানোর কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷
ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার নন্দ কুমার মেহতা জানিয়েছেন যে, ঘটনার খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং বিষয়টি তদন্ত করছে ৷ মৃত হাতিটির ময়নাতদন্তের জন্য একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হচ্ছে । ময়নাতদন্ত ও প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পরেই হাতিটির মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে ।