নির্বাচনী লড়াই সুপ্রিম কোর্টেই অনেকটা সেরে ফেলা হয়, এটাই সমস্যার; হিমন্ত মামলায় মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

নির্বাচনী লড়াই সুপ্রিম কোর্টেই অনেকটা সেরে ফেলা হয়, এটাই সমস্যার; হিমন্ত মামলায় মন্তব্য প্রধান বিচারপতির
চলতি বছরে বাংলার পাশাপাশি অসমেও বিধানসভা নির্বাচন ৷ এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটি ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷
Published : February 10, 2026 at 3:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন যত এগিয়ে আসে, নির্বাচনী লড়াইয়ের কিছু অংশ সুপ্রিম কোর্টেই সেরে ফেলা হয় । এটা হল বড় সমস্যা ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে বামদের মামলায় মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ চলতি বছর বাংলার পাশাপাশি অসমেও বিধানসভা নির্বাচন ৷
নির্বাচনী আবহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটি ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন বাম নেতারা ৷ তাঁদের আবেদন তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে বিবেচনা করতে সম্মত হয় সুপ্রিম কোর্ট ৷ প্রধান বিচারপতি বলেন, "বিষয়টি ঠিক কী, তা আমরা খুঁজে বের করব ৷ শুনানির জন্য় শীঘ্রই তারিখ ঘোষণা করা হবে ৷"
এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিপিআই এবং সিপিআই(এম) নেতার পক্ষে মামলাটি পেশ করেন আইনজীবী নিজান পাশা ৷ আবেদনটি তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার আর্জি জানান তিনি ৷ আইনজীবী বলেন, "সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে আদালতের জরুরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানাচ্ছি ৷ অভিযোগ, ভিডিয়োটিতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের উপর গুলি চালানোর কথা বলা হয়েছে ৷ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ কিন্তু, কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি ৷"
আইনজীবীর আবেদনটি গ্রহণ করে আদালত ৷ এরপরই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "সমস্য হল, নির্বাচন যত এগিয়ে আসে, নির্বাচনী লড়াইয়ের বেশ কিছুটা অংশ সুপ্রিম কোর্টেই সেরে ফেলা হয় ৷ এটা একটি সমস্যা ৷ তবে, আমরা বিষয়টি খুঁজে বের করব ৷ শুনানির দিন ধার্য করা হবে ৷"
গত 7 ফেব্রুয়ারি অসম বিজেপির অফিসিয়াল এক্স হ্য়ান্ডেল থেকে মুখ্যমন্ত্রী একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয় ৷ ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে দুই ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি লক্ষ্যে করে গুলি চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ একই সঙ্গে তিনি বক্তব্য রাখেন ৷ ভিডিয়ো পোস্ট হতেই ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ৷ শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা ৷ অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি'র বিরুদ্ধে হিংসা এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণা উস্কে দেওয়ার অভিযোগ উঠতে শুরু করে ৷ অবশেষে ব্যাপক শোরগোলের মধ্যে পোস্টটি মুছে ফেলা হয় ৷ তবে, বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় বাম সংগঠনগুলি ৷
শীর্ষ আদালতে আবেদনকারীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বক্তব্য অসমে সম্প্রদায়িক হিংসার জন্ম দিতে পারে ৷ এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্যের কারণে তাঁরা আতঙ্কিত ৷ যদিও এর আগেও বহুবার রাজ্যের বাইরে এবং অভ্যন্তরে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলে অভিযোগ করা হয়েছে আবেদনপত্রে ৷
মুছে ফেলা ভিডিয়োর স্ক্রিন শর্ট সংযোজন করে আবেদনে বলা হয়েছে, ভিডিয়োতে 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শট' এবং 'নো মার্সি'-এর মতো শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, আবেদনে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 2023 এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে এফআইআর দায়ের করা এবং তদন্ত শুরু করার নির্দেশ চাওয়া হয়েছে ৷