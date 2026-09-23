নির্বাচন কমিশনের অন্দরে বিবাদ চরমে ! 'স্বেচ্ছাচার' চালাচ্ছেন জ্ঞানেশ, অভিযোগ দুই কমিশনারের

নির্বাচন কমিশনের অন্দরে বিবাদ চরমে ! 'স্বেচ্ছাচার' চালাচ্ছেন জ্ঞানেশ, অভিযোগ দুই কমিশনারের
Election Commissioners flag issues: SIR-এর সময় বিভিন্ন রাজ্যে নাম বাদ দেওয়া-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশি।
By PTI
Published : September 23, 2026 at 1:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশনের অন্দরে অন্তর্কলহ চরমে ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে সরব হয়েছেন দুই নির্বাচন কমিশনার ৷ আর তা নিয়েই তোপ দেগেছে বিরোধীরা ৷ একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলে জ্ঞানেশের অপসারণ চেয়েছে বিরোধীরা ৷
'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পরই কমিশনারদের মধ্যে মতের অমিলের কথা সামনে এসেছে ৷ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR-এর সময় বিভিন্ন রাজ্যে নাম বাদ দেওয়া-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশি। আর তা সামনে আসতেই জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা ৷ বুধবার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা দাবি করেছেন, সারা দেশ জুড়ে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন (SIR) সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সর্বসম্মত অবস্থানেই ছিল।
এর আগে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এসআইআর চলাকালীন 10 মাসে নির্বাচন কমিশনাররা কমিশনের নেওয়া পদক্ষেপের বিরুদ্ধে 14 বার আপত্তি জানিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতেই আধিকারিকরা জানান, কোনও মতানৈক্য ছিল না, বরং সর্বস্মতিক্রমেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে অবশ্য কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছিলেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় বিভিন্ন রাজ্যে নাম বাদ দেওয়া এবং ভোটার ডেটাবেস পরিচালনার মতো বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ওই দুই কমিশনার আপত্তি বা প্রশ্ন তুলেছিলেন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআর-সহ কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে ৷ তাতে উভয় নির্বাচন কমিশনার ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অনুমোদন ছিল ৷ আধিকারিকরা জানান, নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে বলা হয়েছে, যথাসম্ভব সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে।
রিপোর্টে অবশ্য বলা হয়েছিল, তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরেই ভোটার তালিকার এসআইআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন তিন কমিশনারের মধ্যে দু'জন—সান্ধু ও জোশি। এসআইআর-এর দেশব্যাপী কার্যক্রম তিনজন কমিশনারের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয় ৷ যদিও সূত্রের খবর অনুযায়ী, গত 10 মাসে সান্ধু ও জোশি অন্তত 14 বার—যার মধ্যে একদিনেই চারবার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। দু'জনের দাবি, তাঁদের অগোচরেই ওই সিদ্ধান্ত ও নির্দেশগুলি জারি করা হয়েছিল।
এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধী দলগুলি। তাদের অভিযোগ, বিজেপি ও তাদের শরিক দলগুলির সমর্থক নন এমন ভোটারদের লক্ষ্য করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।