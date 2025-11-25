মমতাকে চিঠি কমিশনের, শুক্র-সকালে তৃণমূলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক
এসআইআর নিয়ে অভিযোগ জানাতে নির্বাচন সদনে যাচ্ছেন তৃণমূল সাংসদরা ৷ চিঠি লিখে বৈঠকের সময় জানিয়ে দিল কমিশন ৷
Published : November 25, 2025 at 1:48 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 নভেম্বর: তৃণমূলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট করল নির্বাচন কমিশন ৷ শুক্রবার সকাল 11টায় ডেরেক'ও ব্রায়েন ছাড়া দলের আরও চারজনের সঙ্গে বৈঠক হবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে সে কথা জানিয়েও দিল দেশের নির্বাচন আয়োজনের নিয়ামক সংস্থা ৷
সচিব অশ্বিন কুমার মহাল তৃণমূল নেত্রীকে লেখা চিঠিতে জানান, দলের তরফে রাজ্য়সভার দলনেতা ডেরেক কমিশনের সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েছিলেন ৷ সেই মতো শুক্রবার সকাল 11টায় বৈঠক করতে চায় সংস্থা ৷ আরও জানানো হয়েছে ডেরেকের পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে আরও চারজন এই বৈঠকে অংশ নিতে পারবেন ৷ কারা কারা যাবেন তা আগাম জানিয়ে দিতে হবে ৷
কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত ও গঠনমূলক আলোচনা করা তাদের নীতি। সেই সূত্র ধরে তৃণমূলের অনুরোধ বিবেচনা করে 28 নভেম্বর, শুক্রবার সকাল 11টায় বৈঠক নির্ধারণ করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে 23 নভেম্বর রাজ্যসভায় দলনেতা ডেরেক ও’ ব্রায়েন কমিশনকে চিঠি লিখেছিলেন। সাংসদদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় চেয়ে সেই চিঠির প্রতিক্রিয়াতেই কমিশন এই বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে বলে জানানো হয়েছে।
এর আগে গত কয়েকদিনের মধ্যে কমিশনকে দুটি চিঠি লিখেছেন মমতা ৷ মুখ্যনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা প্রথম চিঠিতে অবিলম্বেই এসআইআর প্রত্যাহারের দাবি করেছেন মমতা ৷ সোমবার পাঠানো দ্বিতীয় চিঠিতে ছিল একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রসঙ্গ ৷ মমতার অভিযোগ- রাজ্যের সিইও দফতর হঠাৎ করেই বাইরে থেকে 1 হাজার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং 50 জন ডেভেলপার নিয়োগের আবেদনপত্র প্রকাশ করেছে। এতদিন জেলা প্রশাসনই প্রয়োজনে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করত। বর্তমানে BSK কর্মী ও চুক্তিভিত্তিক অপারেটরদের মাধ্যমে কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলছে। তাহলে আকস্মিকভাবে বছরে চলমান এত বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগের দরপত্র কেন? নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কি তবে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থেই? সেই প্রশ্নই তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
অন্যদিকে, সোমবারই দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে বসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানেও তিনি জানান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের আপত্তির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে ৷ এ ব্যাপারে 10 সাংসদকে দায়িত্বও দেন অভিষেক ৷ এরপর দিনই বৈঠকের দিন জানিয়ে দিল কমিশন ৷