দেশজুড়ে SIR প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দু'দিনের পর্যালোচনা বৈঠক কমিশনের

দেশজুড়ে SIR প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দু'দিনের পর্যালোচনা বৈঠক কমিশনের
বিহারের পর এবার দেশের বাকি সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর হওয়ার পালা ৷ প্রস্তুতি কতদূর ?
By PTI
Published : October 22, 2025 at 9:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: সারা দেশে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) হবে ৷ এই যজ্ঞকাণ্ড পরিচালনার জন্য রাজ্যগুলির বর্তমান ভোটারদের ম্যাপিং কত দূর এগিয়েছে, সেই পর্যালোচনা শুরু হল বুধবার ৷ এদিন নির্বাচন কমিশন একটি বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছে ৷ এদিন থেকে দু'দিনব্যাপী এই পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিয়েছেন দেশের সব মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা ৷
এসআইআর নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ এই বৈঠকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন- মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং তাঁর সঙ্গে দুই নির্বাচনী কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডঃ বিবেক জোশী ৷
বুধ ও বৃহস্পতিবার দিল্লির দ্বারকায় 'ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট' (আইআইআইডিইএম)-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দুই দিনের এই বিশেষ সম্মেলন ৷
ECI’s two-day Conference of CEOs on nationwide SIR preparedness begins— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 22, 2025
Read more : https://t.co/yaPrRxLkwt pic.twitter.com/VqBHIn3peW
কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এই সম্মেলনে সব মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকতে হবে ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বা যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মিডিয়া সমন্বয়কারীকেও ৷ এসআইআর শুরু হলে তার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা কতটা প্রস্তুত, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে এই সম্মেলনে ৷
এসআইআর শুরু হওয়ার আগে ভোটার তালিকার কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখতেই ম্যাপিং ও ম্যাচিং-এর কাজ শুরু হয়েছিল ৷ প্রায় সবক'টি রাজ্যে ম্যাপিং ও ম্যাচিং এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ৷ ভোটারদের ম্যাপিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে তাতে নির্বাচন কমিশন জানতে পারবে, শেষ বার যখন এসআইআর হয়েছিল, সেই তালিকায় কতজন ভোটার ছিলেন এবং বর্তমান ভোটার তালিকায় কতজন রয়েছেন ৷ যেমন বিহারের ক্ষেত্রে শেষ এসআইআর-এর পর প্রকাশিত তালিকায় যে সব ভোটারের নাম ছিল, তাঁদের আর নতুন করে কোনও নথি পেশ করতে হয়নি ৷ শুধু আংশিক পূর্ণ গণনা ফর্মের বাদবাকি তথ্য দিতে হয়েছে ৷
নির্বাচন কমিশনের মতে, গত এসআইআর-এর ভোটারদের সঙ্গে বর্তমান ভোটারদের ম্যাপিং হলে অধিকাংশ রাজ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভোটারদের এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা করে কোনও নথি দিতে হবে না ৷
একটি বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, পর্যালোচনা বৈঠকে জেলার নির্বাচনী আধিকারিক থেকে শুরু করে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন আধিকারিক এবং বুথস্তরের আধিকারিক, রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা নিযুক্ত বুথস্তরের এজেন্টদের নিয়োগের সব তথ্য খতিয়ে দেখা হয়েছে ৷
এই বৈঠক সংক্রান্ত যে চিঠি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে বিশেষ সংশোধনী অভিযানকে আরও স্বচ্ছ ও সুচারুভাবে কার্যকর করার জন্য ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হবে ৷ প্রতিটি রাজ্য কে কীভাবে কাজ কাছে এবং কারা এই বিষয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে, সেই বিষয়গুলি পিপিটি'র মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে হবে ৷ এর সঙ্গে কাজের পদ্ধতি বিনিময় করতে হবে ৷ ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ নিয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা হবে ৷
এদিন বিকেল 3টেয় বৈঠকের সূচনা হয়েছে । চলবে 23 অক্টোবর দুপুর পর্যন্ত ৷ এই সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচনা হবে ভোটার তালিকায় এসআইআর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন ও তদারকি নিয়ে ৷ প্রতিটি রাজ্যে যাতে সময়সূচি অনুযায়ী সংশোধনী অভিযান নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হবে বৈঠক বা সম্মেলন থেকেই ৷