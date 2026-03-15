বিকেলে বৈঠক, আজই বাংলা-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা
কমিশন সূত্রে খবর, নির্ঘণ্ট ঘোষণার জন্য এদিন বিকাল চারটে নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ সেখানেই ঘোষিত হবে ভোটের নির্ঘণ্ট ৷
By PTI
Published : March 15, 2026 at 10:22 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা আর সময়ের অপেক্ষা মাত্র ৷ আজ রবিবার বিকেল চারটে নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে চলেছে কমিশন ৷ পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, অসম এবং পুদুচেরিতে হবে বিধানসভা ভোট ।
কমিশন সূত্রে খবর, নির্ঘণ্ট ঘোষণার জন্য এদিন বিকাল চারটে নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলন করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ মে এবং জুন মাসের বিভিন্ন তারিখে শেষ হচ্ছে । ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর অংশ হিসেবে চারটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে কমিশন ৷ যদিও পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা নিয়ে এখনও বেশ কিছুটা টালবাহানা চলছে । এরই মধ্যে এদিন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন ৷
জানা গিয়েছে, আগের চেয়ে এবার রাজ্যে ভোটের দফা কমতে পারে । বিধানসভা-সহ গত কয়েকটি নির্বাচনে রাজ্যে ছয় থেকে সাত দফায় ভোট হয়েছিল । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল আট দফায় । সূত্রের খবর, এবার সর্বোচ্চ দুই বা তিন দফায় হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে ভোট । কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি, বাম বা কংগ্রেসও দাবি করেছিল বাংলায় যেন এক দফা বা সর্বোচ্চ দুই দফায় ভোট হয় ৷ যদিও দফা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি তৃণমূলের ৷ তবে কি বিরোধীদের দাবিতেই সিলমোহর দিতে চলেছে কমিশন ?
সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এই সাংবাদিক বৈঠক হবে । উপস্থিত থাকবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ । আর সেখানেই স্পষ্ট হবে, কত দফায় এবং কবে হতে পারে রাজ্যে ভোট ৷ তবে কমিশন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অনুমান করা যাচ্ছে, প্রথম দফার ভোট হবে বাংলা নববর্ষের পরেই । অর্থাৎ, বাংলায় ভোট শুরু হবে 14 এপ্রিলের পর থেকেই ৷
কমিশন সূত্রে খবর, কম দফায় ভোট হলেও পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার কথা মাথায় রেখে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে । অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে কমিশন বদ্ধপরিকর তাও আগেই সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।