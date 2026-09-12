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ঋতব্রত গোষ্ঠীকে আরও নথি দিতে বলল কমিশন, আশাবাদী মমতা শিবিরও

TMC SYMBOL ROW: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর কাছে আরও নথি চাইল কমিশন। মমতা শিবিরও নির্বাচন কমিশনের সামনে তাদের বক্তব্য পেশ করেছে।

TMC SYMBOL DISPUTE IN ECI
ঋতব্রত শিবিরকে আরও নথি দিতে বলল কমিশন (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : September 12, 2026 at 5:22 PM IST

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নয়াদিল্লি, 12 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের প্রতীকের উপর অধিকার কার ? তা ঠিক করতে বাংলার সদ্য প্রাক্তন শাসক শিবিরের দুই গোষ্ঠীর সঙ্গে শনিবার বৈঠক করল নির্বাচন কমিশন ৷ জানা গিয়েছে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর কাছে আরও নথিপত্র তলব করেছে কমিশন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট-গোষ্ঠীও নির্বাচন কমিশনের সামনে বক্তব্য পেশ করেছে।

বৈঠক শেষে কালীঘাট-তৃণমূলের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "নির্বাচন কমিশন যতক্ষণ না-পর্যন্ত বলছে যে, আমাদের এই জোড়াফুল নিয়ে লড়ার অধিকার নেই বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারপার্সন নন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই প্রতীকে লড়ব ৷" মানে তাঁরা যে কোনওভাবেই ঋত শিবিরকে একটুও জায়গা দেবেন না তা বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ ।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের 'অস্থায়ী' বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁদের প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সামনে মৌখিক বক্তব্য পেশ করেছে ৷ কমিশনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিয়েছে তারা। আলোচনার সময় তারা কিছু নথিপত্রও পেশ করেছে ৷ এরপর কমিশন তাদের নির্দেশ দিয়েছে যেন আজকের মধ্যেই আরও কিছু অতিরিক্ত নথিপত্র জমা করতে।

বৈঠক শেষে ঋতব্রত বলেন, "তৃণমূল কারও পারিবারিক সম্পত্তি নয় ৷ আমাদের বিশ্বাস, আমরা নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে পেশ করেছি । যেখানে যেখানে অসঙ্গতি আছে সেটাও তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি ৷ আমরা আশাবাদী ৷ কমিশনকে যা বলেছি, তা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ্যে বলতে পারব না ৷"

দলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ এবং নাম ও প্রতীক ব্যবহারের অধিকার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির এবং ঋতব্রত-পন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিবাদ চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই কমিশনে এই শুনানি হচ্ছে। শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করছেন। তাঁদের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরিকা ঘোষ, সাকেত গোখলে এবং আইনজীবী অভিনব সিং।

নির্বাচন কমিশনের এই শুনানি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে । 16 সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। তার আগে এই বিতর্কের অবসান না হলে দুই শিবিরের প্রার্থীদেরই নির্দল হিসেবে লড়তে হবে।

শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই ঋত-শিবিরের তরফে দাবি করা হয়েছে, মমতা যদি নিজে নন্দীগ্রাম থেকে লড়়াই করতে চান তাহলে তারা প্রার্থী দেবে না । শুধু তাই নয়, এমনটাও জানানো হয়েছে, যদি দেখা যায় ঋত শিবির আগে প্রার্থী দিয়েছে তারপর মমতার নন্দীগ্রাম থেকে নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রসঙ্গ প্রকাশ্য় এসেছে তাহলেও ঋত-শিবির প্রার্থী প্রত্যাহার করে মমতাকে সমর্থন করবে ।

অন্যদিকে, ঋতব্রতের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেন, "ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণে অভিযুক্ত ৷ শুভেন্দু অধিকারীর দালালি করে টাকা পায়নি ৷ আমার পিছনে লেগে ঋতব্রত তোমার কোনও লাভ হবে না, বাংলার পাবলিক যা মারবে দেখে নিও ৷" একই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখানোর সুযোগ আমাদের দেওয়া হয়নি ৷ সিপিএম থেকে এসে তৃণমূল কন্ট্রোল করা যায় না, মানুষকে কন্ট্রোল করা যায় না ৷ যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারপার্সন নেই ফেব্রুয়ারি 2025 থেকে, তাহলে তাঁর দেওয়া প্রতীক নিয়ে ভোটে দাঁড়ালে কেন ? বিজেপির দালাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা ৷ পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে লজ্জাজনক একটি মানুষের জন্ম দিয়েছে, তাঁর নাম ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷"

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