প্রয়োজনে সাহায্য করতে প্রস্তুত, একাধিক BLO মৃত্যুতে রিপোর্ট তলব কমিশনের

এসআইআর-এর কাজের চাপে একের পর এক বিএলও-দের মৃত্যুর অভিযোগ ৷ একাধিক রাজ্যের সিইও-দের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট চাইল কমিশন ৷

CEO Gyanesh Kumar with ECs Sukhbir Singh Sandhu, and Vivek Joshi
মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ বাকিরা (ফাইল ছবি, এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 26, 2025 at 10:57 AM IST

নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর)-এর কাজ করতে নেমে বিভিন্ন রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে একাধিক বুথ লেবেল অফিসার (বিএলও)-এর ৷ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ এবার এই প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন ৷

সূত্রের খবর, কেন এতগুলো বিএলও-র প্রাণ গেল, তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের ৷ এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে চায় নির্বাচন কমিশন ৷ বিএলও-দের সাহায্যে এসআইআর-এর কাজে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও প্রস্তুত কমিশন ৷

কমিশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বিএলও-দের মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন সংশ্লিষ্ট মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা ৷ জেলাভিত্তিক নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷ তদন্তের কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ শীঘ্রই সেই সমস্ত রিপোর্ট কমিশনে পাঠাবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা ৷

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এছাড়াও নির্বাচন রয়েছে তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরিতে ৷ তার আগেই এসআইআর-এর কাজ শেষ করতে চাইছে কমিশন ৷ পাশাপাশি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং লক্ষদ্বীপেও চলছে এসআইআর-এর কাজ ৷ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, 9টি রাজ্য এবং 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট 5 লক্ষ 32 হাজার 828 জন বিএলওকে এসআইআর-এ কাজে নিয়োগ করা হয়েছে । এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং মধ্যপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজের চাপ নিতে না-পেরে কারণে এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হতেই বেশ কয়েকজন বিএলও-এর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

বিএলও কারা ?

বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও হলেন একজন স্থানীয় সরকারি বা আধা-সরকারি কর্মী, স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে সুপরিচিত এবং সাধারণত একই ভোটকেন্দ্রের একজন ভোটার । এই ব্যক্তি তাঁর স্থানীয় জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে সহায়তা করেন । বিএলও তৃণমূলস্তরের পর্যায়ে পোল প্যানেলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন ৷ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রের ভোটার তালিকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেন ।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, 1950 এর ধারা 13বি (2) অনুসারে, বিএলওদের সরকারি, আধা-সরকারি বা স্থানীয় সংস্থার কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা থেকে মনোনীত করা হয় । একজন একক বিএলও ভোটার তালিকার একটি অংশ তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বপ্রাপ্ত । বিএলওরা যোগ্য নাগরিকদের ভোটার হতে সহায়তা করেন । তাঁরা ভোটার তালিকায় এন্ট্রি সংযোজন, বাদ দেওয়া এবং সংশোধন করার জন্য বিভিন্ন ফর্ম প্রদান করে, শারীরিক যাচাইকরণ পরিচালনা করে এবং নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকের (ERO) কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় । তাঁরা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া মেনে স্থানীয় বাসিন্দা এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃত, স্থানান্তরিত অথবা সদৃশ ভোটারদের সনাক্ত করে তালিকা থেকে বাদ দেন ।

প্রয়োজনীয় সাহায্য যোগাতে প্রস্তুত কমিশন

কমিশন সূত্রে খবর, বিএলও-দের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করতে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন । উল্লেখ্য, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি অডিয়ো বার্তা প্রকাশ করেন কেরলের এক বিএলও ৷ সেখানে তিনি এসআইআর-এর কাজের জন্য অতিরিক্ত চাপের অভিযোগ করেন ৷ সোমবার বিষয়টি নজরে আসতেই সেই বিএলও-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন কেরলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রতন কেলকার ৷ বিএলও অ্যান্টনি ভার্গিসকে এসআইআর-এর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয় ৷ তবে সিইও-এর সঙ্গে কথা বলার পর বিএলও-এর দায়িত্বে অব্যাহত থাকতে রাজি হন অ্যান্টনি ৷ সুষ্ঠুভাবে তাঁর কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয় ৷

বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া

বিএলও-দের মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কড়া সমালোচনা করেছে বিরোধী দলগুলি ৷ সম্প্রতি এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন ৷ কমিশন তথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে লেখেন, "এসআইআর-এর নামে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে । এর ফলে 3 সপ্তাহের মধ্যে 16 জন বিএলও-এর মৃত্যু হয়েছে ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত, মানসিক চাপ, নিজের জীবন শেষ করার মতো মারাত্মক পদক্ষেপ করেছেন তাঁরা ৷ এসআইআর কোনও সংস্কার নয়, বরং জোর করে চাপিয়ে দেওয়া স্বৈরাচার ।"

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে লেখেন, "তথাকথিত দেশের নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত, নিরলস কাজের চাপের কারণে মূল্যবান জীবন হারিয়ে যাচ্ছে । আগে এই প্রক্রিয়ায় 3 বছর সময় লাগত ৷ এখন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্বাচনের আগে 2 মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে বাধ্য করা হচ্ছে ৷ বিএলওদের উপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ।"

পড়ুন: BLO-র চরম পদক্ষেপে তোপ মমতার, মহুয়া-সায়নীর নেতৃত্বে কমিশনের বিরুদ্ধে মিছিল

