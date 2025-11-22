ভোটার তালিকায় সংশোধন SR শুরু অসমে, চূড়ান্ত তালিকা 10 ফেব্রুয়ারি

ভোটার তালিকায় সংশোধন SR শুরু অসমে, চূড়ান্ত তালিকা 10 ফেব্রুয়ারি
অন্য সব রাজ্যের মতো উত্তরপূর্বের অসমেও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হল ৷ কিন্তু এই প্রক্রিয়া এসআইআর-এর থেকে কিছুটা আলাদা ৷
Published : November 22, 2025 at 8:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা স্পেশাল রিভিশন (এসআর) শুরু হল অসমে ৷ অন্যান্য রাজ্যে চলা এসআইআর-এর মতোই শনিবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া শুরু করেছেন বুথ স্তরের আধিকারিকরা ৷ গত 17 অক্টোবর অসমে এসআর প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৷ আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরলের পাশাপাশি অসমের 126টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা ৷
1950 জনপ্রতিনিধি আইনের 21 নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, 2026 সালের 1 জানুয়ারি অনুযায়ী বয়স ধার্য হবে ৷ এতে 2 কোটি 52 লক্ষ 2 হাজার 775 জন ভোটারের তালিকা সংশোধন হবে ৷
ইতিমধ্যে গত 4 নভেম্বর থেকে দেশের 9টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়া চলছে পশ্চিমবঙ্গেও ৷ কিন্তু এই প্রক্রিয়ার থেকে উত্তর-পূর্বের অসমের ভোটার তালিকায় সংশোধন এসআর কিছুটা আলাদা ৷
কমিশন জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অসমের বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে ৷ এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ৷ এদিন নির্বাচন কমিশনের এক সূত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "সরকারিভাবে আজ থেকে অসমে এসআর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিএলও'রা প্রতিটি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাই করবেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিএলও'রা আগে থেকে পূরণ করা বিএলও রেজিস্টার পাবেন ৷ সেখানে তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকার ভোটারদের তথ্য দেওয়া রয়েছে ৷ এক্ষেত্রে বাড়িতে যিনি রয়েছেন বা যিনি পরিবারের প্রধান, তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাঁকে বিএলও'র কাছ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য মিলিয়ে নিতে হবে ৷ কিছু ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নিতে হবে ৷"
অসমে এসআর-এর জন্য সব মিলিয়ে 29 হাজার 656 জন বিএলও কাজ করছেন ৷ কোনও ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় আছে কি না, কোনও ভোটার স্থায়ীভাবে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন কি না, মৃত ভোটার এবং নতুন ভোটারদের নাম তাঁকে তালিকাভুক্ত করতে হবে ৷
বিএলওদের প্রয়োজনীয় 6, 7 ও 8 নম্বর ফর্ম দেওয়া হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, কোনও বিএলও যদি গিয়ে দেখেন বাড়িতে তালা লাগানো রয়েছে, তাহলে তারপরও তিনি ন্যূনতম তিনবার ওই বাড়িটিতে যাবেন ৷ সন্দেহজনক ভোটারের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল অথবা যথোপযুক্ত আদালতের থেকে অর্ডার নিয়ে ভোটারের কোনও পরিবর্তন থাকলে তা করা যাবে ৷
নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে 27 ডিসেম্বর ৷ এরপর থেকে ভোটাররা তাঁদের অভিযোগ বা দাবিদাওয়া জানাতে পারবেন 22 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ 2 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে 10 ফেব্রুয়ারি ৷