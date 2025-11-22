ETV Bharat / bharat

ভোটার তালিকায় সংশোধন SR শুরু অসমে, চূড়ান্ত তালিকা 10 ফেব্রুয়ারি

অন্য সব রাজ্যের মতো উত্তরপূর্বের অসমেও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হল ৷ কিন্তু এই প্রক্রিয়া এসআইআর-এর থেকে কিছুটা আলাদা ৷

Election Commission
নির্বাচন কমিশন (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 22, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 22 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা স্পেশাল রিভিশন (এসআর) শুরু হল অসমে ৷ অন্যান্য রাজ্যে চলা এসআইআর-এর মতোই শনিবার থেকে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া শুরু করেছেন বুথ স্তরের আধিকারিকরা ৷ গত 17 অক্টোবর অসমে এসআর প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ৷ আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরলের পাশাপাশি অসমের 126টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা ৷

1950 জনপ্রতিনিধি আইনের 21 নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, 2026 সালের 1 জানুয়ারি অনুযায়ী বয়স ধার্য হবে ৷ এতে 2 কোটি 52 লক্ষ 2 হাজার 775 জন ভোটারের তালিকা সংশোধন হবে ৷

ইতিমধ্যে গত 4 নভেম্বর থেকে দেশের 9টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়া চলছে পশ্চিমবঙ্গেও ৷ কিন্তু এই প্রক্রিয়ার থেকে উত্তর-পূর্বের অসমের ভোটার তালিকায় সংশোধন এসআর কিছুটা আলাদা ৷

কমিশন জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অসমের বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে ৷ এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ৷ এদিন নির্বাচন কমিশনের এক সূত্র ইটিভি ভারতকে বলেন, "সরকারিভাবে আজ থেকে অসমে এসআর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিএলও'রা প্রতিটি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা যাচাই করবেন ৷"

তিনি আরও বলেন, "বিএলও'রা আগে থেকে পূরণ করা বিএলও রেজিস্টার পাবেন ৷ সেখানে তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকার ভোটারদের তথ্য দেওয়া রয়েছে ৷ এক্ষেত্রে বাড়িতে যিনি রয়েছেন বা যিনি পরিবারের প্রধান, তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাঁকে বিএলও'র কাছ থেকে সম্পূর্ণ তথ্য মিলিয়ে নিতে হবে ৷ কিছু ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নিতে হবে ৷"

অসমে এসআর-এর জন্য সব মিলিয়ে 29 হাজার 656 জন বিএলও কাজ করছেন ৷ কোনও ভোটারের নাম একাধিক জায়গায় আছে কি না, কোনও ভোটার স্থায়ীভাবে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন কি না, মৃত ভোটার এবং নতুন ভোটারদের নাম তাঁকে তালিকাভুক্ত করতে হবে ৷

বিএলওদের প্রয়োজনীয় 6, 7 ও 8 নম্বর ফর্ম দেওয়া হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, কোনও বিএলও যদি গিয়ে দেখেন বাড়িতে তালা লাগানো রয়েছে, তাহলে তারপরও তিনি ন্যূনতম তিনবার ওই বাড়িটিতে যাবেন ৷ সন্দেহজনক ভোটারের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল অথবা যথোপযুক্ত আদালতের থেকে অর্ডার নিয়ে ভোটারের কোনও পরিবর্তন থাকলে তা করা যাবে ৷

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে 27 ডিসেম্বর ৷ এরপর থেকে ভোটাররা তাঁদের অভিযোগ বা দাবিদাওয়া জানাতে পারবেন 22 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ 2 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে 10 ফেব্রুয়ারি ৷

SPECIAL REVISION IN ASSAM
SPECIAL REVISION OF ELECTORAL ROLL
SR IN ASSAM
অসমে ভোটার তালিকায় সংশোধন
