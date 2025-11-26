'নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক এক্তিয়ার আছে', SIR শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট

'নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক এক্তিয়ার আছে', SIR শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট
এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর নিয়ে শুনানিতে, তামিলনাড়ু, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের মামলাগুলি শোনেন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ৷
Published : November 26, 2025 at 7:31 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 26 নভেম্বর: এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার প্রশ্নই নেই ৷ বরং ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে এগোচ্ছে ৷ বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই দাবি করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ এদিন কমিশনের তরফে আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, রাজনৈতিক দলগুলি বিএলওদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে ৷ তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে ৷ এই শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের তরফে আইনজীবীরা রাজ্যে এসআইআর-এর চাপে মৃত বিএলওদের সংখ্যা তুলে ধরেন ৷
সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য
ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, এর আগে দেশে এসআইআর হয়নি এই যুক্তি দেখিয়ে একাধিক রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়া চালানোর সিদ্ধান্ত বৈধ কি না, তা পরীক্ষা করা যাবে না ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, "6 নম্বর ফর্মের শুদ্ধতা নির্ণয় করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ৷" কোনও ব্যক্তি ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে তাঁকে নিজেকে 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হয় ৷
বেঞ্চ আরও জানায়, "আধার কার্ড নাগরিকত্বের সার্বিক প্রমাণ নয় ৷ তাই আমরা বলেছি, প্রামাণ্য নথিগুলির মধ্যে অন্য়তম নথি এটি ৷ কিন্তু কারও নাম বাদ গেলে কেন নাম বাদ দেওয়া হল, সেই সংক্রান্ত নোটিশ দিতে হবে ৷ কিছু সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য আধার কার্ড তৈরি করা হয়েছিল ৷ কোনও ব্যক্তিকে রেশন পাওয়ার জন্য আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে ৷ তাহলে শুধু কি সেই কারণেই তিনি ভোটার হবেন ? এমনও তো হতে পারে, কেউ প্রতিবেশী দেশের নাগরিক এবং এখানে একজন শ্রমিকের কাজ করেন ৷"
বেঞ্চ কোনও মামলাকারীর নির্দিষ্ট মতের বিরুদ্ধে বলে, "আপনারা বলছেন, নির্বাচন কমিশন পোস্ট অফিস ৷ যেখানে 6 নম্বর ফর্ম জমা দেওয়া হবে এবং তারা আপনার নামটি নথিভুক্ত করবে ৷" এর জবাবে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল বলেন, "প্রাথমিকভাবে, হ্যাঁ ৷ যদি-না কোনও নথি ভ্রান্ত হয় ৷" তখন বেঞ্চ বলে, "নির্বাচন কমিশনের সবসময় এই সাংবিধানিক এক্তিয়ার রয়েছে, তারা নথিটি সত্য কি না, তা যাচাই করতে পারে ৷"
এসআইআর নিয়ে মামলা
দেশের ন'টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে ৷ এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্য বিএলও-দের উপর কাজের চাপ থেকে শুরু করে এসআইআর-এর সময় বৃদ্ধির মতো একাধিক ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে ৷ কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরলের মতো অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি ৷
রাজ্যের তরফে এসআইআর-কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন ৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসও মামলা দায়ের করেছে ৷ তামিলনাড়ুর পক্ষে ডিএমকে, সিপিআই(এম), অভিনেতা বিজয়ের টিভিকে দল, রাজ্যের এক বিধায়ক ও সাংসদ এসআইআর-এর বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ কিন্তু বিরোধী দল এআইএডিএমকে এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়ে আবেদন জমা দিয়েছে ৷ কেরলের তরফে আইইউএমএল, কেরল কংগ্রে, সিপিআই(এম) সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে ৷ কেরল সরকার এসআইআর প্রক্রিয়ার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছে ৷ কারণ রাজ্যে পুরনির্বাচনের কথা রয়েছে ৷
এদিন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিয়ত নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন ৷ তার মানে রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে কোনও সমম্বয় নেই ৷ রাজ্যে প্রতিদিন বিএলও'রা নিজের জীবন শেষ করার চরম পদক্ষেপ করছেন ৷ পাশাপাশি, যাঁরা অনাথ বা পথশিশু তাদের কী হবে ? তাদের কারা চিহ্নিত করবে, পরিচিত হিসাবে ? এই বিষয়গুলি আমরা আদালতে তুলেছিলাম ৷" রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন দু'পক্ষকেই তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ পাশাপাশি আগামিকাল ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে ৷ সেখানে আরও বিস্তারিত সওয়াল করার সুযোগ পাবেন বলে জানান আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৷
কেরলের দায়ের করা মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ৷ এর আগের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল ৷ কমিশন দেশের শীর্ষ আদালতে দাবি করেছে, 9টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ সুষ্ঠুভাবে এগোচ্ছে ৷
কয়েকদিন আগে কেরল সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার আর্জি জানানো হয়েছিল ৷ কারণ ডিসেম্বর মাসে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ও পুরসভার ভোট রয়েছে ৷ ফলে সরকারি কর্মচারীর অভাব রয়েছে ৷ এই প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখা সম্ভব কি না, নির্বাচন কমিশনকে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত ৷
কেরলে এসআইআর ও স্থানীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে কমিশনের তরফে আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী বলেন, "রাজ্যের (কেরল) মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকও জানিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনের কাজে এবং এসআইআর-এর কাজে আলাদা আলাদা কর্মীদের নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ তাই সমস্যা হবে না ৷" বেঞ্চ জানিয়েছে, ডিসেম্বরের 9 ও 10 তারিখ ফের এই মামলার শুনানি হবে ৷ নির্বাচন কমিশনকে এর মধ্যে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে কমিশন জানায়, কেরলে 90 শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার কাজ হয়ে গিয়েছে ৷ 50 শতাংশ ডিজিটাইজ করার কাজও সম্পন্ন হয়েছে ৷ এখন এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার প্রয়োজন নেই ৷ পাশাপাশি তিনি আরও দাবি করেছেন, স্বল্পসংখ্যক বিএলও দিয়েই কাজ হয়ে যাচ্ছে ৷ আদালত চাইলে হলফনামা দিতে পারে কমিশন ৷
মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, "এসআইআরের কাজের চাপে নিজের জীবন শেষ করছেন বিএলও-রা ৷ নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দল দু'দিক থেকেই চাপের মধ্যে পড়ছেন বিএলও-রা ৷" তখন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদীও বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলি বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে ৷"
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিএলওরা নিজেদের শেষ করার মতো চরম পদক্ষেপ করছেন ৷" রাজ্যের আরেক আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লেখ করেন, "23 জন বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে ।"
এই বিষয়ে 1 ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ৷ মামলাকারীরাও তাদের পালটা বক্তব্য জানাতে পারে ৷ আগামী 9 ডিসেম্বর এই বিষয়ে শুনানি হবে ৷
তামিলনাড়ুর এসআইআর মামলাতে সোমবারের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে তাদের হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এই দক্ষিণী রাজ্যের এসআইআর সংক্রান্ত রিপোর্ট 1 ডিসেম্বরের আগেই আদালতে জমা করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ মামলাকারীদের পাল্টা বক্তব্য জমা দিতে হবে 3 ডিসেম্বরের মধ্যে ৷ তামিলনাড়ুর এসআইআর মামলার পরবর্তী শুনানি 4 ডিসেম্বর ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ায় যদি কারও নাম বাদ যায়, তাহলে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে হবে কমিশনকে, এদিন সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল ৷ স্বাধীনতার পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার এই বিশাল যজ্ঞকাণ্ড যেন অসাংবিধানিক উপায়ে না হয়, সেটা শীর্ষ আদালত সুনিশ্চিত করুক ৷ আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় ৷ তাই নাম বাদ দেওয়ার যুক্তি থাকা এবং স্বচ্ছতা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন প্রবীণ আইনজীবী ৷