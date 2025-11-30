চাপের মুখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় বাড়াল নির্বাচন কমিশন

চাপের মুখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় বাড়াল নির্বাচন কমিশন
ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সীমা বৃদ্ধি করল নির্বাচন কমিশন ৷ চাপের মুখেই কি এই সিদ্ধান্ত, নয়া দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : November 30, 2025 at 12:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 নভেম্বর: বিরোধী দলের চাপের মুখে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের সময় বৃদ্ধি করল নির্বাচন কমিশন ৷ 9 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা ছিল ৷ সেই তারিখ আরও সাতদিন পিছিয়ে 16 ডিসেম্বর করা হয়েছে ৷ পিছিয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন 7 ফেব্রুয়ারি থেকে পিছিয়ে 14 ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে ৷
গত 4 নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ-সহ 9টি রাজ্য ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে ৷ এই সময়ের মধ্যে বুথ স্তরের আধিকারিকরা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করছেন ৷ ভোটারদের কাছ থেকে এই ফর্ম সংগ্রহ করার শেষ তারিখ ছিল 4 ডিসেম্বর ৷ এই সময়সীমা এক সপ্তাহ বৃদ্ধি করেছে কমিশন ৷ 11 ডিসেম্বর ফর্ম সংগ্রহের শেষ দিন বলে একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে স্বশাসিত ভোট পরিচালন সংস্থা ৷
The Election Commission of India has announced a revised Schedule, extending the relevant dates by one week for the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of Electoral Rolls in 12 States/UTs, with 01.01.2026 as the qualifying date. pic.twitter.com/sJB7nHH7A6— ANI (@ANI) November 30, 2025
মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারদের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা সংগ্রহ করতে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিএলওরা ৷ এর সঙ্গে রয়েছে তথ্য আপলোড করার কাজ ৷ সবমিলিয়ে বিএলও-রা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ ৷
তৃণমূল কংগ্রেস বারবার এই প্রক্রিয়ার সময় বৃদ্ধি ও সুষ্ঠুভাবে এই প্রক্রিয়া করা নিয়ে সরব হয়েছে ৷ গত 28 নভেম্বর তৃণমূলের 10 সাংসদের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে গিয়ে ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে ৷ এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে 40 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে রাজ্যের শাসকদল ৷ সাংসদরা মৃতদের তালিকা মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে জমা দিয়েছেন ৷ বাংলা ছাড়া কেরল, গুজরাতের মতো রাজ্যে বিএলও-দের মৃত্যুতে এসআইআর প্রক্রিয়ার চাপকে দায়ী করেছে সংশ্লিষ্ট বিএলওদের পরিবার ৷