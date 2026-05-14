দেশে তৃতীয় পর্যায়ের SIR শুরু 16টি রাজ্য, তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে

দেশে তৃতীয় পর্যায়ের SIR শুরু 16টি রাজ্য, তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে
গত বছর বিহারে প্রথম ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআর হয়েছিল ৷ এরপর দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গ-সহ 13টি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে ৷
Published : May 14, 2026 at 4:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 মে: তৃতীয় পর্যায়ের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর শুরু হতে চলেছে ৷ বৃহস্পতিবার এই বিবৃতি জারি করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, 16টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে দফায় দফায় এসআইআর প্রক্রিয়া হবে ৷
আগামী 30 মে থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে- দিল্লি, ওড়িশা, মিজোরাম, সিকিম, মণিপুর, উত্তরাখণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, তেলেঙ্গানা, পঞ্জাব, কর্ণাটক, মেঘালয়, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ ৷
বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন আরও জানিয়েছে, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখের আবহাওয়ার দিকটি মাথায় রেখে এসআইআর প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করা হবে ৷ তৃতীয় পর্যায়ের এই ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ায় 3.94 লক্ষেরও বেশি বুথ স্তরের আধিকারিকরা 36.73 কোটি ভোটারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা সংশোধনের কাজ করবেন ৷
Special Intensive Revision – Phase III— Election Commission of India (@ECISVEEP) May 14, 2026
SIR to be conducted in phased manner in 16 States and 3 UTs
Read more : https://t.co/gAv53Frppn pic.twitter.com/bXMC7rjLj7
গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিহারে প্রথম স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া হয় ৷ এসআইআর-পরবর্তী ভোটার তালিকার ভিত্তিতে গত নভেম্বরে বিহারে বিধানসভার নির্বাচন হয় ৷ দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, ছত্তিশগড়, গোয়া, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপে এসআইআর প্রক্রিয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি অসমে বিশেষ তালিকা সংশোধন হয়েছে ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম, পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হয়েছে ৷ গত 4 মে এই পাঁচটি বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয় ৷ বিজেপি শাসিত অসমে তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসে এনডিএ সরকার ৷ দ্বিতীয় বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ঝড়ে ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল ৷ তামিলনাড়ুতে দীর্ঘদিনের ডিএমকে-এআইডিএমকে বাইনারি ভেঙে ক্ষমতায় এসেছে দক্ষিণী মেগাস্টার বিজয়ের দল টিভিকে ৷ কেরল ছাড়া বাকি রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যে সরকার গঠন সম্পন্ন হয়েছে ৷