আবারও বদলি ! 12 পুলিশ সুপার-সহ চার সিপিকে সরাল নির্বাচন কমিশন
Published : March 17, 2026 at 1:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 মার্চ: কোনও আলোচনা ছাড়াই পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের বদল নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি দেওয়ার পরদিনই ফের বদলি ! দু'জন এডিজি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক-সহ চার জন পুলিশ কমিশনারকে বদলির নোটিশ জারি করল নির্বাচন কমিশন ৷ সেই সঙ্গে 12 পুলিশ সুপারকেও বদলি করল কমিশন ৷
- 1997 সালের আইপিএস ড. রাজেশ কুমার সিং হলেন দক্ষিণবঙ্গের এডিজি ও আইজিপি ৷
- কে জয়রামন, 1997 সালের আইপিএস ৷ তাঁকে উত্তরবঙ্গের এডিজি ও আইজিপি করা হল ৷
- আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার হলেন ড. প্রণব কুমার ৷ তিনি 2003 সালের আইপিএস ৷
- অখিলেশ কুমার চতুর্বেদী 2005 সালের আইপিএস, তাঁকে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার করা হল ৷
- অমিত কুমার সিং, 2009 সালের আইপিএস ৷ তাঁকে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার করা হল ৷
- সুনীল কুমার যাদব, 2009 সালের আইপিএস, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার হলেন ৷
এসপি বদল
- পুষ্পা, 2012 সালের আইপিএস ৷ তিনি বলেন বারাসত পুলিশ জেলার এসপি ৷
- জশপ্রীত সিং, 2016 সালের আইপিএস, কোচবিহারের এসপি হলেন ৷
- সূর্য প্রতাপ যাদব, 2011 সালের আইপিএস, বীরভূমের এসপি হয়েছেন ৷
- রাকেশ সিং 2014 সালের এসপিএস (স্টেট পুলিশ সার্ভিস), ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি হলেন ৷
- কুমার সানি রাজ, 2017 সালের আইপিএস, হুগলি গ্রামীণের এসপি হলেন ৷
- ঈশানি পাল 2013 সালের আইপিএস ৷ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি হলেন ৷
- সচিন, 2013 সালের আইপিএস ৷ তাঁকে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এসপি করা হল ৷
- অলকানন্দা ভোওয়াল, 2017 সালের আইপিএস, বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি হলেন ৷
- অনুপম সিং, 2015 সালের আইপিএস, মালদার এসপি হলেন ৷
- অংশুমান সাহা 2012 সালের আইপিএস, পূর্ব মেদিনীপুরের এসপি হলেন ৷
- শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও, 2025 সালের আইপিএস, কলকাতার ডিসি (উপ-নগরপাল, মধ্য) সেন্ট্রাল হলেন ৷
- সুরিন্দর সিং, 2016 সালের আইপিএস, জঙ্গিপুরের এসপি হলেন ৷
- পাপিয়া সুলতানা এসপিএস, 2015 সালের, পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি হলেন ৷
এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে ৷ এই সংক্রান্ত রিপোর্ট 18 মার্চ সকাল 11টার মধ্যে কমিশনের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷