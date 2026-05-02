'কমিশনের নির্দেশিকা যেন যথাযথ পালন হয়', কাউন্টিং সুপারভাইজার নিয়ে তৃণমূলের মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের কাউন্টিংয়ে নিযুক্ত করার মামলায় কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত ৷ সেইসঙ্গে নির্দেশিকা যেন যথাযথ পালন হয় তাও জানাল আদালত ৷

TMC IN SUPREME COURT
তৃণমূলের মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 12:00 PM IST

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 2 মে: শীর্ষ আদালতে ফের একবার ধাক্কা খেল তৃণমূল । ভোট গণনায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। হাইকোর্ট সেই মামলা খারিজ করে দিতেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা। শনিবার ওই মামলায় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না দেশের শীর্ষ আদালত। বিচারপতি পিএস নরসিমা ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চের নির্দেশ, কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা যেন যথাযথ পালন করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে ।

এদিন শীর্ষ আদালতে শুনানিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আইনজীবী কপিল সিব্বল জানান, নির্বাচন কমিশন আগে থেকেই আশঙ্কা করছে প্রত্যেকটা বুথে সমস্যা হতে পারে। কোথা থেকে এই তথ্য় পেল তারা ? তার জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে কিছু জানানো হয়নি। প্রতি টেবিলে একজন করে রাজ্য সরকারি কর্মচারীকেও নমিনি হিসাবে নিযুক্ত করা উচিত। শুনানির এই পর্বে বিচারপতি বাগচী প্রশ্ন করেন, "রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যে আলোচনা করতে হবে সেটা কোথায় বলা রয়েছে ?" জবাবে কপিল জানান, সাধারণত তাঁদের জানানো হয়ে থাকে এই সংক্রান্ত তথ্য।

এরপর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, "কাদের নিযুক্ত করা হবে সেটা নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। প্রত্যেকটি টেবিলে কাউন্টিং এজেন্ট, কাউন্টিং সুপার ভাইজার, একজন মাইক্রো অবজারভার থাকার কথা। তার মধ্যে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী থাকলে সমস্যা কীসের ? সবাই তো সরকারি কর্মচারী ? "

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু জানান, যিনি রিটার্নিং অফিসার তিনি রাজ্য সরকারি কর্মচারী। তিনি অন্যান্য আধিকারিকদের নিযুক্ত করেন। পাল্টা সিব্বল দাবি করেন, তাহলে সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দেওয়া হোক। কিন্তু, কমিশনের আইনজীবী জানান, সিসিটিভি ফুটেজ 45 দিনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শেষে, দুই বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে, কমিশনের দেওয়া সার্কুলার যেন যথাযথ মেনে চলা হয়।

