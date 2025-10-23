এসআইআর ঘোষণা শীঘ্রই, দ্রুত ম্যাপিং-ম্যাচিং শেষ করতে সিইওদের নির্দেশ কমিশনের
বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে দু'দিন ধরে চলা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সম্মেলন শেষ হল ৷ এই বৈঠকে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইওরা উপস্থিত ছিলেন ৷
Published : October 23, 2025 at 8:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: আর বিলম্ব নয় ! দ্রুত শেষ করতে হবে ভোটার তালিকা ম্যাপিং ও ম্যাচিংয়ের কাজ ৷ রাজধানীতে দু'দিনব্যাপী স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে সম্মেলন শেষ হল বৃহস্পতিবার ৷ সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা এখানে হাজির হয়েছিলেন ৷ এসআইআর নিয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে দু'দিনের যে বিশেষ সম্মেলন চলছিল, এদিনই তার শেষ দিন ৷ সম্মেলনটি হয়েছে দিল্লির দ্বারকায় ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট-এ ৷ এই সম্মেলনে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা ছাড়াও দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বা যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছিলেন ৷ রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মিডিয়া সমন্বয়কারীরাও হাজির হয়েছেন ৷
এই সম্মেলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ এছাড়া ছিলেন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু এবং ডক্টর বিবেক জোশি ৷ এদিন জ্ঞানেশ কুমার সম্মেলনের সূচনা করেন ৷
ECI’s two-day Conference of CEOs on SIR preparedness concludes.— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 23, 2025
Read more: https://t.co/W647SPsrgH pic.twitter.com/CtLaQVn8mP
বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি মূল যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা হল যেসব রাজ্যে ম্যাপিং এবং ম্যাচিংয়ের কাজ এখনও বাকি রয়েছে, তা দ্রুত শেষ করে ফেলতে হবে ৷ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, আগামী মাসের প্রথম দিকে সব কাজ মিটিয়ে ফেলতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার বুথস্তরের আধিকারিকদের শো কজ করা হয়েছে ৷ এখনও বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে ৷ বিএলও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা চলতি মাসে মিটিয়ে ফেলতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কারণ এবার যে কোনও দিন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যেত পারে ৷
এছাড়াও সম্মেলনে ম্যাপিং সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে চাওয়া হয় সিইওদের কাছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে, কোন কাজ সম্পূর্ণ এবং এখনও কোন কাজ বাকি রয়েছে, সেইসব জানতে চাওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল কাছ থেকে ৷
এদিকে রাজ্য়ে বুথ স্তরের আধিকারিকদের সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ বহু বিএলও ভোটের কাজে যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে ৷ কেন তাঁরা এসআইআর প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন না, তা জানতে গত কয়েকমাসে প্রায় এক হাজার বিএলওকে শো-কজ করা হয়েছে বলে খবর ৷