আরও 22 রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল কমিশন, বাংলাতেই 11
এসআইআর চলছে এমন রাজ্যগুলিতে আরও 22 জন রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ হল। বাংলা ছাড়া তামিলনাড়ু এবং কেরল-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যেও পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে ৷
Published : January 21, 2026 at 1:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জানুয়ারি: SIR-এর কাজে আরও বেশ কয়েকজন রোল অবজার্ভার বা পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন ৷ দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া (SIR) চলছে ৷ সেই প্রক্রিয়া ভালোভাবে পরিচালনা করতে আরও 22 জন রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ করা হয়েছে 11 জনকে ৷
নির্বাচন কমিশন ন'টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআরের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেছে। আন্দামান ও নিকোবরে পাশাপাশি ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং লাক্ষাদ্বীপে চলছে ভোটার তালিকার এই বিশেষ সংশোধনের কাজ। এছাড়াও তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং পুদুচেরির মতো নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলিতেও SIR চলছে। কমিশন সূত্রে খবর, এই 22 জন রোল পর্যবেক্ষকের মধ্যে 11 জনকে পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত করা হয়েছে। নয়া রোল পর্যবেক্ষকদের নিয়োগের পর এই মুহূর্তে বাংলায় মোট 20 জন রোল পর্যবেক্ষক রয়েছেন ৷
মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এসআইআর চলছে এমন রাজ্যগুলিতে আরও 22 জন রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে কমিশন ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ করতে এসআইআর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা শুরু করেছিল।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় যাতে সমস্ত যোগ্য ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করা যায় তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে এই পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে। এই পর্যবেক্ষকরা এসআইআরের প্রতিটি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন যাতে কোনও যোগ্য ভোটার নাম বাদ না পড়ে এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়। বিশেষ রোল পর্যবেক্ষকরা জাতীয় এবং আঞ্চলিক দলের রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ের নেতৃত্বের সঙ্গেও দফায় দফায় বৈঠক করবেন।
পাশাপাশি এই পর্যবেক্ষকরা বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং ডিইও-দের সঙ্গেও বৈঠকে করবেন ৷ পুরো প্রক্রিয়াটি মসৃণ, স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করাই কমিশনের উদ্যোগ। এসআইআরের দ্বিতীয় পর্বের সময়সূচি ঘোষণা করার সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন, "এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য হল প্রতিটি যোগ্য ভোটারকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং অযোগ্যদের নাম বাদ দেওয়া। ভোটারদের যোগ্যতার বিষয়টি ভারতের সংবিধানের 326 নম্বর অনুচ্ছেদে লেখা আছে। সেখানে বলা আছে, কেউ ভোটার হতে চাইলে তাঁকে ভারতের নাগরিক হতে হবে, বয়স কমপক্ষে 18 বছর হতে হবে, নির্বাচনী এলাকার সাধারণ বাসিন্দা হতে হবে এবং অন্য কোনও আইন অনুযায়ী অযোগ্য হলে চলবে না ৷"