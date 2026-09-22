কোয়েল মল্লিকের ছাড়া আসনে নির্বাচন, বাংলা-সহ 3 রাজ্যের রাজ্যসভা ভোটের দিন জানাল কমিশন

কোয়েল মল্লিকের ছাড়া আসনে নির্বাচন, বাংলা-সহ 3 রাজ্যের রাজ্যসভা ভোটের দিন জানাল কমিশন
ECI on Rajya Sabha Poll: রাজ্যসভার 12টি আসনের নির্বাচন ও উপনির্বাচনের সময়সূচি অনুযায়ী, 29 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ৷
Published : September 22, 2026 at 1:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ-সহ তিন রাজ্যের রাজ্যসভার 12টি আসনে নির্বাচন ও উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন (ECI) ৷ মঙ্গলবার কমিশন ঘোষণায় জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের একটি আসনে উপনির্বাচন, উত্তরপ্রদেশের 10টি ও উত্তরাখণ্ডের একটি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন হবে ৷
বাংলায় উপনির্বাচনের কারণ অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ রুক্মিণী মল্লিক তথা কোয়েল মল্লিক রাজ্যসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) সাংসদ হিসেবে পদত্যাগ করেন । তাঁর মেয়াদ 2032 সালের 2 এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা ছিল । সেই মেয়াদ শেষের আগেই সাংসদের পদত্য়াগে উপনির্বাচন ৷
অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের 10টি এবং উত্তরাখণ্ডের একটি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কারণ বর্তমান সদস্যদের মেয়াদ নভেম্বরে শেষ হতে চলেছে ৷ সাংসদ হিসেবে যাঁদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ও বি এল ভার্মা, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা এবং সমাজবাদী পার্টির প্রবীণ নেতা রাম গোপাল যাদব । উত্তরাখণ্ডে নরেশ বনসালের মেয়াদ 25 নভেম্বর শেষ হবে ৷
রাজ্যসভার 12টি আসনের নির্বাচন ও উপনির্বাচনের সময়সূচি অনুযায়ী, 29 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে এবং মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 6 অক্টোবর মঙ্গলবার ৷ পরদিন মনোনয়ন যাচাই-বাছাই করা হবে ৷
মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ 9 অক্টোবর শুক্রবার ৷ 16 অক্টোবর সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে এবং ওই দিনই ভোট গণনা । নির্বাচন প্রক্রিয়া 19 অক্টোবরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে ।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, ব্যালট পেপারে পছন্দ বা অগ্রাধিকার চিহ্নিত করার জন্য শুধুমাত্র রিটার্নিং অফিসারের দেওয়া নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বেগুনি রঙের স্কেচ পেন ব্যবহার করতে হবে ৷ উল্লিখিত নির্বাচনে পছন্দ চিহ্নিত করার জন্য অন্য কোনও কলম ব্যবহার করা যাবে না ৷ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।
এছাড়া, নির্বাচন কমিশন বিহার, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশের বিধান পরিষদের স্নাতক ও শিক্ষক নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনের সময়সূচিও ঘোষণা করেছে ।