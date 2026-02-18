মার্চে বাংলা-সহ 37 রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন, দিন ঘোষণা করল কমিশন
মহারাষ্ট্রে সাতজন, তামিলনাড়ুতে ছয়জন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে পাঁচজন করে রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদ শেষ হবে ৷
Published : February 18, 2026 at 11:52 AM IST
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: 37 রাজ্যসভা আসনের নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷ বুধবার কমিশন জানিয়েছে, এপ্রিল মাসের একাধিক সময়ে শূন্য হওয়া 10 রাজ্যের রাজ্যসভার মোট 37 জন সাংসদের নির্বাচন হবে আগামী 16 মার্চ ৷ এর মধ্যে রয়েছে বাংলার পাঁচ আসন ৷
এদিন রাজ্যসভার ভোট ঘোষণা হতেই হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই আরও একবার ভোটের আমেজ বাংলায় ৷ কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যেসব রাজ্যের রাজ্যসভার সাংসদদের আসন খালি হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং বিহার ৷ আগামী 16 মার্চ ওই আসনগুলিতে ভোটগ্রহণ করা হবে ।
নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তালিকায় সব থেকে বেশি রয়েছে মহারাষ্ট্র ৷ সেখানে সর্বাধিক শূন্য আসন রয়েছে সাতটি ৷ এরপরই তামিলনাড়ুতে রয়েছে ছয়টি শূন্য আসন ৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার থেকে পাঁচজন করে রাজ্যসভার সাংসদের মেয়াদ শেষ হবে ৷ অন্যদিকে, ওড়িশায় চারটি, অসমে তিনটি, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড় এবং হরিয়ানায় দুটি করে রাজ্যসভার সাংসদের আসন খালি হয়েছে । হিমাচল প্রদেশে একজন সাংসদের মেয়াদ শেষ হয়েছে ৷
তেলেঙ্গানায় অভিষেক মনু সিংভি এবং কেআর সুরেশ রেড্ডির রাজ্যসভার সাংসদ পদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী 9 এপ্রিল ৷ অন্যদিকে অসমে রামেশ্বর তেলি, ভুবনেশ্বর কলিতা এবং অজিত কুমার ভূঁইয়া একই তারিখে অবসর নেবেন । আগামী 26 ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার এই 37 আসনের জন্য আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে । মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে 5 মার্চ ।
পরদিন অর্থাৎ 6 মার্চ জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি স্ক্রুটিনি বা যাচাই করা হবে । যদি কোনও প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চান, তবে তাঁর হাতে সময় থাকবে 9 মার্চ পর্যন্ত । এরপর 16 মার্চ সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ । নিয়ম মেনে ওই দিন বিকেল পাঁচটাতেই ব্যালট বাক্স খুলে গণনা শুরু হবে ৷ দিনের শেষে জয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ।
অন্যদিকে, বাংলা থেকেও পাঁচ সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ সেই আসনগুলির লড়াই নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ । আগামী 2 এপ্রিল বাংলা থেকে পাঁচজন রাজ্যসভা সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে । এই তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট- সুব্রত বক্সী, সাকেত গোখেল এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । একই দিনে ছয় বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে বিদায় নেবেন সিপিএমের বর্ষীয়ান সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও । এছাড়া, তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া মৌসম বেনজির নূর আগেই তাঁর সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । ফলে এই পাঁচটি শূন্য আসনেই নতুন মুখ বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে ।
বিধানসভার বর্তমান সমীকরণ বলছে, বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে পাঁচ আসনের মধ্যে চারটিতে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত । অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির ঝুলি একটি আসনে পূর্ণ হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে । তবে জল্পনা ডানা মেলেছে পঞ্চম আসনকে কেন্দ্র করে । যদি শাসকদল তৃণমূল বা বিরোধী শিবির থেকে কেউ অতিরিক্ত প্রার্থী দাঁড় করায়, তবেই ভোটাভুটির প্রয়োজন পড়বে । অন্যথায়, প্রতিটি আসনের জন্য একজন করে প্রার্থী থাকলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের পথ প্রশস্ত হবে ।
সব মিলিয়ে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই রাজ্যসভা নির্বাচন কার্যত এক স্নায়ুযুদ্ধের রূপ নিয়েছে । একদিকে দিল্লির দরবারে নিজেদের সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ, অন্যদিকে বাংলার মাটিতে সংগঠনের শক্তি প্রদর্শনের লড়াই— দুইয়ে মিলে 16 মার্চের ভোট ঘিরে সরগরম হতে চলেছে কলকাতা ।