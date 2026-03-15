একদফায় ভোট তামিলনাড়ু-অসম-কেরলম-পুদুচেরিতে, বাংলায় দুই; গণনা 4 মে

একদফায় ভোট তামিলনাড়ু-অসম-কেরলম-পুদুচেরিতে, বাংলায় দুই; গণনা 4 মে
মোট 17.4 কোটি ভোটার এই পাঁচ রাজ্যে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ৷ পাঁচ রাজ্যেরই ভোটের গণনা এবং ফল প্রকাশ হবে 4 মে ৷
Published : March 15, 2026 at 4:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ-সহ চার রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন ৷ দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবির সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশীকে নিয়ে এদিন বিজ্ঞানভবনে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ সেখানেই কমিশন জানিয়ে দিল কেরলম, তামিলনাড়ু, অসম ও পুদুচেরিতে একদফায় হবে ভোট ৷
অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে হবে দুই দফায় ভোট ৷ তবে পাঁচ রাজ্যেরই ভোটের গণনা এবং ফল প্রকাশ হবে 4 মে ৷ পশ্চিমবঙ্গে দুই দফার মধ্যে প্রথম দফায় ভোট হবে 152টি আসনে। দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে 142টি আসনে।
মোট 17.4 কোটি ভোটার এই পাঁচ রাজ্যে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ৷ কেরলম, পুদুচেরি, অসমে হবে 9 এপ্রিল ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ তামিলনাড়ুতে হবে 234 আসনে 23 এপ্রিল এক দফায় হবে ভোট ৷
অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে 23 এবং 29 এপ্রিল ভোট হবে ৷ এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, "এখন থেকেই প্রতিটি ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে কর্যকর হল ৷" একই সঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার ফের একবার এদিন স্পষ্ট করে দিলেন, কোনওভাবেই ভোটে অশান্তি, হিংসা বরদাস্ত করবে না কমিশন ৷ তিনি বলেন, "আমি স্পষ্ট করে বলতে চাইছি কোনও ভাবেই আমরা ভোটে কোনও হিংসা বরদাস্ত করব না ৷ সেক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"
আর রবিবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, এর আগে পাঁচ রাজ্যে গিয়ে সেখানে স্বীকৃত রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যেমন কথা বলেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ, তাদের থেকে পরামর্শ নিয়েছে ৷ এরই পাশাপাশি, সেই সব রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তাদের পাশাপাশি বিএলওদের সঙ্গেও কথা বলেছে কমিশন ৷ সেই সঙ্গে, প্রথমবার যাঁরা ভোট দেবেন, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছে কমিশনের প্রতনিধিরা ৷
