মোষ নিয়ে তুচ্ছ বিবাদের মর্মান্তিক পরিণতি, কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে বৃদ্ধকে খুন

মোষ নিয়ে তুচ্ছ বিবাদের মর্মান্তিক পরিণতি, কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে বৃদ্ধকে খুন
মোষ অন্য একজনের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল ৷ সেই নিয়ে বিবাদের শুরু ৷ তার জেরে নৃশংস পরিণতি হয়ে বৃদ্ধের ৷
Published : March 5, 2026 at 7:14 PM IST
সাগর (মধ্যপ্রদেশ), 5 মার্চ: মোষ নিয়ে তুচ্ছ বিবাদের জেরে খুন হলেন বৃদ্ধ ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে 4 মার্চ ৷ সারা দেশ যখন হোলি খেলায় মগ্ন, সেদিন মধ্যপ্রদেশের সাগরে কয়েকজন বৃদ্ধকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ৷ রক্তের হোলির সাক্ষী থাকল সাগরের খুরই ৷ মৃত প্রৌঢ়ের পুত্রবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ৷
এই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বীনা-সাগর জাতীয় সড়কের ইজ্জত মোড়ে বৃদ্ধের মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান আত্মীয়রা ৷ এর জেরে জাতীয় সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ তিন ঘণ্টা ধরে এই বিক্ষোভ চলায় গাড়ি-ট্রাকের লম্বা লাইন পড়ে যায় ৷ এই ঘটনায় খুরই দেহাত থানার ইনচার্জ সন্তোষ সিং ঠাকুর বলেন, "পরিবারের সদস্যরা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন ৷ আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছি ৷ এরপর অবরোধ তুলে নেওয়া হয় ৷"
স্থানীয় সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, খুরই থানা এলাকায় ইজ্জত গ্রামে বাস করতেন ভগবান দাস (55) ৷ বুধবার সকালে তিনি তাঁর মোষটিকে নিয়ে চরাতে বেরন ৷ মোষটি চরতে চরতে একসময় অন্যের ক্ষেতে ঢুকে পড়ে ৷ এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে গোলমালের সূত্রপাত ৷ তা মুহূর্তে ব্যাপক আকার ধারণ করে ৷ স্থানীয় কয়েকজন ভগবান দাসের উপর কুড়ুল নিয়ে চড়াও হয় ৷ কুড়ুল দিয়ে এলোপাথারি কুপিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয় ৷
মৃত ভগবান দাসের পুত্রবধূ দেবী যাদবের অভিযোগ, "বুধবার মোষ ঢুকে পড়া নিয়ে আমার শ্বশুরের সঙ্গে জয়রাম যাদব, কেদার যাদব, করতার যাদব, নীরজ যাদব আর কেদারনাথ যাদবের সঙ্গে ঝামেলা বাধে ৷" কিন্তু তাতে ক্ষান্ত হননি তাঁরা বলে জানান পুত্রবধূ ৷ তাঁরা শ্বশুরকে খুন করবে বলে পিছনে পড়ে গিয়েছিল ৷ ঘাড়ে কুড়ুলের কোপে মৃত্যু হয় ভগবান দাসের ৷ পুত্রবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ৷ এর পরদিন তাঁর মৃতদেহ নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন পরিজনেরা ৷
নিহত ভগবান দাস যাদবের পুত্রবধূ দেবী যাদব বলেন, "ঘটনায় জড়িত পাঁচজন অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে ফাঁসি দিতে হবে ৷ অভিযুক্তদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিতে হবে ৷ এর সঙ্গে রেলওয়েতে কর্মরত করতার যাদবকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে ৷ এই দাবিদাওয়া পূরণের জন্য রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে ৷"
জাতীয় মহাসড়ক বীনা-সাগর রোডের কোহা গ্রামের খেজরা ইজ্জত মোড়ে অবরোধ করা হয় ৷ প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে ৷ এর ফলে সব দিকে গাড়ি-ট্রাকের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় ৷ অবরোধে আটকে থাকা নীলেশ তাম্রকর এবং সীতারাম সিং বলেন, "জরুরি কাজে সাগরে যেতে হবে, কিন্তু প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে জ্যামে আটকা পড়েছি ৷"
অবরোধের খবর পেয়ে কৃষক নেতা ইন্দর সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ তিনিও বিক্ষোভে সামিল হন এবং পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন । তিনি বলেন, "পুলিশ প্রশাসন লিখিত আশ্বাস দিয়েছে, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে ৷ অভিযুক্তরা যদি সরকারি জমি দখল করে থাকে, তাহলে তাদের উচ্ছেদ করা হবে ৷ যে অভিযুক্ত রেলের কর্মচারী, তাঁকেও বরখাস্ত করার চেষ্টা করা হবে । এই আশ্বাস পাওয়ার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে ৷"