দেশের উষ্ণতম শহরে তাপমাত্রা ছাড়াল 48 ডিগ্রি, ভারতে তাপপ্রবাহই এখন 'নিউ নর্মাল'

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 9:03 PM IST

নয়াদিল্লি, 20 মে: মে মাস যতই গড়াচ্ছে ভারতে তাপপ্রবাহের ঘটনাও ততই দেখা যাচ্ছে এবং দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাপমাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে রাজস্থান, বিদর্ভ এবং মধ্য ভারতের বিভিন্ন অংশ— এমন বেশ কিছু শহর এখন 46 ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি তাপমাত্রার সঙ্গে লড়াই করছে। আবহাওয়া সংস্থাগুলি সতর্ক করে জানিয়েছে যে, এই তাপপ্রবাহের প্রকোপ এখনই শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

মঙ্গলবার দুপুর 2টোয়, বিশ্বজুড়ে যে 100টি শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, সেগুলির সবকটিই ছিল ভারতে। লক্ষণীয় বিষয় হল, শীর্ষ দশটি শহরের মধ্যে সাতটিই উত্তরপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের, যেখানে তাপমাত্রা 48 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছিল৷ অন্যদিকে, বাকি তিনটি শহরে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়া দেশের অন্যতম উষ্ণতম স্থান হিসেবে উঠে এসেছে, যেখানে তাপমাত্রা 48 ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি ছিল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির তালিকায় শীর্ষ দশে থাকা শহরগুলি হল:

  1. ইটাওয়া (উত্তরপ্রদেশ),
  2. বান্দা (উত্তরপ্রদেশ),
  3. আউরাইয়া (উত্তরপ্রদেশ),
  4. ইটা (উত্তরপ্রদেশ),
  5. বিলাসপুর (ছত্তিশগড়),
  6. প্রয়াগরাজ (উত্তরপ্রদেশ),
  7. ফতেপুর (উত্তরপ্রদেশ),
  8. মহাসমুন্দ (ছত্তিশগড়),
  9. মইনপুরী (উত্তরপ্রদেশ),
  10. সম্বল (উত্তরপ্রদেশ)৷

ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা শহরজুড়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। দুপুরের দিকে রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য থাকলেও, হাসপাতালগুলিতে জলশূন্যতা ও তাপজনিত অসুস্থতায় ভোগা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটানা শীতলীকরণের প্রয়োজনীয়তার কারণে বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে। যেসব শহরাঞ্চলে জলের সরবরাহ নিয়ে এমনিতেই টানাপোড়েন চলছিল, সেখানকার বেশ কিছু এলাকায় জলের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতে তাপপ্রবাহই এখন 'নিউ নর্মাল' (আইএএনএস)

ভারতের উত্তরাঞ্চলে— বিশেষ করে শহরগুলিতে বয়ে চলা তীব্র উষ্ণ বাতাস (লু) দিনের বেলার পরিস্থিতিকে অসহনীয় করে তুলছে। গত কয়েক দিনে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু এলাকায় তাপমাত্রা 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 48 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রেকর্ড করা হয়েছে৷ এর ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ ও জরুরি সতর্কতা জারি করেছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানী হিশমি জামিল হুসেইন ইটিভি ভারতকে বলেন, "ভারতের তাপপ্রবাহ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কোনও দূরবর্তী পরিবেশগত উদ্বেগ নয়; বরং এটি একটি বর্তমান সঙ্কট যা জনস্বাস্থ্য, জীবিকা, কৃষি, জলসম্পদ এবং জ্বালানি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। তাপপ্রবাহের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা বিশ্ব উষ্ণায়ন, এল নিনো পরিস্থিতি, দ্রুত নগরায়ন এবং সীমিত সবুজ আচ্ছাদনবিশিষ্ট কংক্রিট-বহুল নগরগুলির সৃষ্ট তাপ— এই সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাবে চালিত হচ্ছে।"

এই সপ্তাহে দিল্লি এবং এর পার্শ্ববর্তী শহরগুলি এই মরশুমের অন্যতম উষ্ণতম দিনগুলির সাক্ষী হয়েছে। দিল্লির বেশ কিছু এলাকায় তাপমাত্রা 46 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে৷ অন্যদিকে, গুরুগ্রাম, নয়ডা ও গাজিয়াবাদজুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি চলছে এবং দিনভর লু বয়েছে।

ভারতের আবহাওয়া দফতর (IMD) সতর্ক করেছে যে, আগামী দিনগুলিতে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতজুড়ে মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ‘অরেঞ্জ অ্যালার্ট’ জারি করা হয়েছে৷ অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের বেশ কয়েকটি জেলা এখনও তীব্র তাপপ্রবাহের ‘রেড অ্যালার্ট’-এর আওতায় রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের বান্দায় টানা তৃতীয় দিনের মতো সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 48.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। চিত্রকূট, প্রয়াগরাজ, হামিরপুর, ঝাঁসি এবং ফতেহপুরেও তীব্র তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলও তীব্র তাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত। অমরাবতীতে তাপমাত্রা 46.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে, ওয়ার্ধায় রেকর্ড করা হয়েছে 46.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস৷ অন্যদিকে, নাগপুরে তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ছিল। বেশ কয়েকটি জেলার কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে দুপুরের দিকে বাইরের কাজকর্ম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। এদিকে, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অংশেও দীর্ঘস্থায়ী শুষ্ক ও তীব্র উষ্ণ আবহাওয়া রয়েছে এবং একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা অব্যাহত রয়েছে।

ভারত কেন এত দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমান তাপপ্রবাহ এখন আর শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালের একটি ঋতুভিত্তিক ঘটনা নয়। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, সবুজ আচ্ছাদনের সংকোচন এবং জলবায়ু বিন্যাসের পরিবর্তন— সব মিলিয়ে ভারতের গ্রীষ্মকাল প্রতি বছরই আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

পরিচ্ছন্ন বায়ু বিষয়ক কৌশলবিদ ভাবরীন কান্ধারি বর্তমান পরিস্থিতিকে এমন এক "জরুরি সতর্কবার্তা" হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতাকে উপেক্ষা করার সামর্থ্য আমাদের আর নেই। তিনি বলেন, "দ্রুত নগরায়ন, বন উজাড় করে দেওয়া, কমে আসা সবুজ আচ্ছাদন এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমবর্ধমান নির্গমন— এসব কিছুই সারা দেশজুড়ে চরম তাপমাত্রার প্রভাবকে আরও তীব্র করে তুলছে।"

কান্ধারি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, বন ও বৃক্ষ প্রাকৃতিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে আর এগুলির ক্রমশ হ্রাস পাওয়া সরাসরি শহরগুলির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের অনিয়মিত ধরন এবং তাপজনিত কষ্টের তীব্রতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

তিনি বলেন, "বেশ কয়েকটি অঞ্চলে তাপমাত্রা 48 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায়, এর কুপ্রভাব শুধুমাত্র শারীরিক অস্বস্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না; বরং তা জনস্বাস্থ্য, জলের প্রাপ্যতা, কৃষি, জ্বালানির চাহিদা এবং জীবিকার ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।" তিনি সতর্ক করেন, এল নিনো পরিস্থিতি হয়তো এই সংকটকে আরও তীব্র করে তুলছে৷ কিন্তু মানুষের সৃষ্ট পরিবেশগত অবক্ষয় এর প্রভাবকে অনেক বেশি ভয়াবহ করে তুলেছে।

এল নিনো কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বিজ্ঞানীরা বারবার দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালি গতিপ্রকৃতিকে প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট ‘এল নিনো’ পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এল নিনো হল একটি জলবায়ুগত প্যাটার্ন, যা প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও কোনও অংশে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার অস্বাভাবিক উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্টি হয়। যদিও এটি ভারত থেকে বহু দূরে সৃষ্টি হয়, তবুও গ্রীষ্মকালে অত্যধিক উষ্ণতা, বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন এবং দুর্বল মৌসুমী বায়ুর প্রবাহের মধ্য দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে এর প্রভাব অনুভূত হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই বছর এল নিনোর মতো উষ্ণায়ন পরিস্থিতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন শহরে তাপজনিত চাপ তীব্রতর হয়ে উঠছে।

দিল্লি-ভিত্তিক পরিবেশবিদ মনু সিং বলেছেন, দেশ এখন বছরের পর বছর ধরে চলা পরিবেশগত ভারসাম্যের অভাবের পরিণাম ভোগ করছে। তিনি বলেন, "আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে প্রকৃতি আমাদের আর সতর্ক করছে না; বরং সে এখন আমাদের জবাব দিচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা 45 থেকে 47 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছানো এবং বিজ্ঞানীরা এল নিনো পরিস্থিতির তীব্রতর হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়ায়, মানবসৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয়ের বাস্তবতা অস্বীকার করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে।"

শহরের ‘হিট আইল্যান্ড’ বা তাপ-দ্বীপ প্রভাবের ক্রমাবনতির পেছনে তিনি বনভূমি বিলোপ, নদীর সংকোচন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের পতন এবং কংক্রিটের অবকাঠামোর সম্প্রসারণকে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও বলেন, “শহরের ‘হিট আইল্যান্ড’ প্রভাব এখন আক্ষরিক অর্থেই পুরো উপমহাদেশজুড়ে মানুষ, প্রাণী এবং এমনকি উদ্ভিদজগৎকেও ঝলসে দিচ্ছে।”

