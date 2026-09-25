এল নিনোয় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস: গবেষণায় বিপুল মৃত্যুর হিসেব নিয়ে কী বলছেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা

এল নিনোয় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস: গবেষণায় বিপুল মৃত্যুর হিসেব নিয়ে কী বলছেন ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা
EL NINO:গবেষণাগারের পূর্বাভাস, 'সুপার এল নিনো'-র প্রভাবে 2027-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে অতিরিক্ত তাপজনিত কারণে প্রায় 4,51,000 মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা৷ ভারতে কত? অঙ্কিতা কুমারীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 25, 2026 at 7:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 সেপ্টেম্বর: শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাব’-এর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে । বর্তমান 'সুপার এল নিনো'র প্রভাবে সৃষ্ট তীব্র দাবদাহের কারণে বিশ্বজুড়ে সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হয়েছে এই রিপোর্টে । ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদিও এই গবেষণার পদ্ধতিটি এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি, তবুও ভারতের ক্ষেত্রে এর পূর্বাভাসকে একটি গুরুতর আগাম সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখা উচিত ।
গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে যে, 2026 সালের সেপ্টেম্বর থেকে 2027 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ভারতে অতিরিক্ত প্রায় 15,800 জনের মৃত্যু হতে পারে দাবদাহজনিত কারণে ৷ যার মধ্যে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই মৃত্যুর সংখ্যা হতে পারে প্রায় 7,400 ।
জনস্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার সংকট
‘এশিয়ান সোসাইটি ফর ইমার্জেন্সি মেডিসিন’-এর প্রাক্তন সভাপতি ডা. তামোরিশ কোলে বলেছেন, এই পূর্বাভাস ভারতের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা হওয়া উচিত । তাঁর মতে, তীব্র দাবদাহ এখন আর কেবল ঋতুভিত্তিক আবহাওয়াজনিত সমস্যা নয়, বরং এটি জনস্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান সংকট ।
তিনি বলেন, "যেহেতু পূর্বাভাসের বড় অংশের মৃত্যু ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই দাবদাহজনিত ঝুঁকিকে আর কেবল গ্রীষ্মকালীন সমস্যা হিসেবে দেখা চলে না । এর ফলে চিকিৎসা সংক্রান্ত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।"
ডা. কোলের কথায়, রোগীরা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর চিকিৎসা দেওয়ার পরিবর্তে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অবশ্যই দাবদাহজনিত অসুস্থতার বিষয়টি আগেভাগে আঁচ করতে হবে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দ্রুত শনাক্ত করতে হবে এবং এড়ানো সম্ভব এমন মৃত্যু রোধ করতে হবে । তিনি বলেন, ভারতের পদক্ষেপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত - দাবদাহ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা, সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সচেতনতা ও সহায়তা কার্যক্রম, শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা ও শরীর ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা, জরুরি বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দাবদাহজনিত অসুস্থতা শনাক্ত ও চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ ।
ডা. কোলে আরও বলেন, "দাবদাহ মোকাবিলা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাকে (Heat Action Plans) নিয়মিত জনস্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলতে হবে । ভারতের জন্য উষ্ণতর জলবায়ুর মোকাবিলায় প্রস্তুতি নেওয়াটা এখন আর কেবল পরিবেশগত আবশ্যকতা নয়," বরং এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও জীবন রক্ষার জন্যও অপরিহার্য ।
অনুমানটি যাচাই করা প্রয়োজন
পরিবেশবিদ হোসেন হিশমি এই গবেষণাকে 'জলবায়ু ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আগাম সতর্কবার্তার একটি সম্ভাবনাময় পূর্বাভাস' হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা প্রস্তুতি গ্রহণ ও সম্পদের সঠিক বণ্টনে সহায়তা করতে পারে । হিশমি বলেন, এই গবেষণাটি ঋতুভিত্তিক এল নিনো পূর্বাভাসের সঙ্গে দাবদাহজনিত মৃত্যুর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান কাঠামো প্রদান করে । তাঁর কথায়, "জলবায়ু-জনিত ঝুঁকির বিষয়টি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও, মৃত্যুর সংখ্যার হিসাবটি 'অনেক বেশি পরিমাণে বিভিন্ন অনুমানের ওপর নির্ভরশীল'; তাই 4,51,000-এর এই অনুমানটি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত । স্বাধীনভাবে যাচাই-বাছাই, সংবেদনশীলতা পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞ-পর্যালোচনার (পিয়ার রিভিউ) মধ্য দিয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট গাণিতিক পূর্বাভাস হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না ৷"
হিশমি জানান, প্রথম উদ্বেগের বিষয়টি হলো - এর সম্পূর্ণ কার্যপদ্ধতি বা পদ্ধতিগত কাঠামোটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যায়নি । এর ফলে মডেলের গঠন (স্পেসিফিকেশন), তথ্যের গুণমান, এক্সট্রাপোলেশন (প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অজানা সীমার পূর্বাভাস) এবং মডেলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে । রিপোর্টে উল্লিখিত অনিশ্চয়তার বিষয়টি নির্ভুলতার এক বিভ্রান্তিকর ধারণা দিতে পারে; কারণ এতে সন্দেহের সব উৎস - যেমন মৃত্যুহার-সংক্রান্ত মডেলের অনুমান, অভিযোজন প্রক্রিয়া, মডেলের গঠনগত বিষয়গুলো - পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে ।
হিশমি এই সংখ্যাটিকে সরাসরি কার্যকারণ সম্পর্ক (causal link) হিসেবে দেখার বিষয়েও সতর্ক করেন । তিনি বলেন, "এই বিশ্লেষণে তাপমাত্রার সম্ভাব্য অস্বাভাবিক পরিবর্তনের (অ্যানোমালি) সঙ্গে সম্পর্কিত মৃত্যুহারের হিসাব করা হয়েছে; একে 'এল নিনোর কারণে 4,51,000 মানুষের মৃত্যু হবে'—এমন অর্থে নেওয়া উচিত নয় । 1996-2025 সময়কালটি সাম্প্রতিক হওয়ায়, এই অনুমানে উল্লিখিত অতিরিক্ত মৃত্যুহার মূলত ওই ভিত্তিমূল বা বেসলাইনের সাপেক্ষে দেখানো হয়েছে; এটি মানুষের সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটা মোট প্রাণহানির হিসাব নয় । স্বল্পমেয়াদি এল নিনোজনিত তাপমাত্রার পরিবর্তনকে ভবিষ্যতের CMIP6 উষ্ণায়নের সঙ্গে তুলনা করা - বা '20 বছরের উষ্ণায়ন'-এর কাঠামোর মাধ্যমে উপস্থাপন করা - যোগাযোগের ক্ষেত্রে হয়তো কার্যকর; কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে এল নিনো সাময়িকভাবে 2040-এর দশকের জলবায়ু পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনছে ।"
হিশমি আরও উল্লেখ করেন যে, চূড়ান্ত ফলাফল এমন কিছু বিষয়ের ওপরও নির্ভর করবে যা এই গবেষণায় আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন ।
তাঁর কথায়, "অতিরিক্ত তাপজনিত মৃত্যুহারের বিষয়টি নির্ভর করে শীতলীকরণের সুবিধা, আবাসন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রে তাপের সংস্পর্শ, আচরণ এবং পরিকাঠামোর ওপর; আর দ্রুত অভিযোজন ব্যবস্থা এই ফলাফলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে । কেবল তাপমাত্রার হিসাব যথেষ্ট নয়, কারণ আর্দ্রতা, রাতের বেলার তাপমাত্রা, বায়ু দূষণ, বয়সের গঠন এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মতো বিষয়গুলো বিপদের মাত্রাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে ৷"
তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অত্যন্ত উষ্ণ দিনের সংখ্যা 44 শতাংশ বৃদ্ধির যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সীমা এবং আঞ্চলিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।
হিশমি বলেন, 4 লাখ 51 হাজার মৃত্যুর যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা যাচাই করার জন্য একটি কঠোর ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা (পিয়ার রিভিউ) প্রয়োজন । এই পর্যালোচনায় মৃত্যুহারের বিকল্প মডেল ও সময়-ব্যবধানের কাঠামো, ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি-সময়কাল (baseline periods), বিকল্প 'এনসো' (ENSO) পূর্বাভাস, জনমিতি সংক্রান্ত অনুমান, আর্দ্রতা ও রাতের তাপমাত্রা, অভিযোজন পরিস্থিতি, মৃত্যু নিবন্ধনের তথ্য সীমিত এমন অঞ্চল এবং চরম তাপমাত্রার অন্যান্য সংজ্ঞার বিপরীতে এই হিসাবটি যাচাই করে দেখা উচিত ।
সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, অতীতের বেশ কয়েকটি 'এল নিনো' (El Nino) পর্যায়ে তাপজনিত মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি: যেমন 1998 সালে প্রায় 1,300 থেকে 2,000-এর বেশি, 2003 সালে প্রায় 3,000, 2015 সালে প্রায় 2,200 থেকে 2,500 এবং 2016 সালের কিছু তথ্য অনুযায়ী 2,000-এর বেশি মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে ।
2010 সালে আহমেদাবাদে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহের সময় প্রায় 1,344টি অতিরিক্ত মৃত্যু হয়েছিল । এগুলোকে তাপপ্রবাহ বা তাপজনিত মৃত্যু হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, সরাসরি 'এল নিনো'-র কারণে হওয়া মৃত্যু হিসেবে নয়; হিশমি জোর দিয়ে বলেন যে, 'এল নিনো' নিজে কোনও "প্রত্যক্ষ কারণ" নয় ।
এই প্রক্রিয়ার ক্রমটি হলো - 'এল নিনো' থেকে বায়ুমণ্ডলের সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, আঞ্চলিক আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা, তাপপ্রবাহ, মানুষের তাপের সংস্পর্শে আসা এবং সবশেষে অতিরিক্ত মৃত্যুহার । তবে আর্দ্রতা, মাটির আর্দ্রতা, মৌসুমি বায়ুর আচরণ, নগরায়ণ, জনমিতি, স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা এবং আর্থ-সামাজিক দুর্বলতার মতো বিষয়গুলো এই ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলে বা পরিবর্তন ঘটায় । হিশমির কথায়, ভারতে অতিরিক্ত 15,800 মৃত্যুর যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তা মেনে নেওয়ার আগে, গবেষকদের উচিত 'হিন্ডকাস্ট টেস্টিং'-এর (অতীতের তথ্যের ভিত্তিতে মডেল যাচাইকরণ) মাধ্যমে দেখানো যে, তাঁদের পদ্ধতিটি 1998, 2003, 2015 এবং 2016 সালের মতো বছরগুলোতে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম ।
কম গণনা, দুর্বল সতর্কতা ও অরক্ষিত শ্রমিক
রাষ্ট্রসংঘের 'ক্লাইমেট টেকনোলজি সেন্টার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক'-এর উপদেষ্টা পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য এবং 'ইমপ্যাক্টস অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (IMPRI)-এর সিনিয়র ভিজিটিং ফেলো সৌম্য দত্ত মৃত্যুর সংখ্যা কম করে দেখানোর বিষয়টিকে প্রথম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । তিনি বলেন, সরকার তাপজনিত সব মৃত্যুর হিসাব রাখে না; এমনকি হাসপাতালে হিটস্ট্রোকে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রায়শই 'হার্ট ফেইলিওর' বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয় । এর ফলে, "ভারতে তাপজনিত মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না" এবং প্রকৃত সংখ্যাটি সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি ।
দ্বিতীয় সমস্যাটি হল তাপ পরিমাপ ও তা জানানোর পদ্ধতি । সৌম্য দত্ত জানান, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং সৌর বিকিরণের সম্মিলিত প্রভাবেই 'হিট স্ট্রেস' বা তাপজনিত ধকল সৃষ্টি হয় । সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ছে, যা 'হিট ইনডেক্স'-এর (তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার সম্মিলিত প্রভাবসূচক) পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলছে । তিনি বলেন, "অথচ ভারতের আবহাওয়া দফতর (IMD) মূলত বাতাসের তাপমাত্রার ওপর ভিত্তি করেই সতর্কতা জারি করে । তাদের সীমিত সংখ্যক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র খোলা আকাশের নীচে কর্মরত মানুষের পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পারে না । কায়িক শ্রমিকরা যেহেতু তাপের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাই তাঁরা যেখানে কাজ করেন সেখানে অতি-স্থানীয় পর্যায়ে (মাইক্রো-লেভেল) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা জরুরি । কর্মক্ষেত্রে 'হিট ইনডেক্স'-এর মাত্রা কত এবং সেখানে কাজ করা নিরাপদ কি না - সে সম্পর্কে বাইরের কর্মীদের জানা থাকা প্রয়োজন ।"
দত্ত তাপজনিত মৃত্যুর সঠিক হিসাব রাখা, 'হিট ইনডেক্স'-এর ওপর ভিত্তি করে IMD-র সতর্কতা জারি, কর্মস্থলে অতি-স্থানীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু, কর্মক্ষেত্রে ছায়ার ব্যবস্থা ও শীতল কক্ষ তৈরি এবং সরকারি তদারকিতে বাইরের কর্মীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের আহ্বান জানান । তিনি পরামর্শ দেন, "পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠলে কাজ বন্ধ রাখা উচিত । এমন পরিস্থিতিতে 'জলবায়ু বিমা'র (climate insurance) নীতি অনুসরণ করে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং এর অর্থায়নের জন্য দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের ওপর কর আরোপ করা যেতে পারে ।"
ভবিষ্যৎ করণীয়
বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন যে, 'ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাব'-এর এই পূর্বাভাস দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার একটি সংকেত । তবে 4,51,000 মৃত্যুর যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, ভারতের নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে তার সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন । তবে মৃত্যুসংখ্যার হিসাব, তাপ সূচক-ভিত্তিক সতর্কবার্তা এবং শ্রমিকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো রয়েই গেছে; তাঁদের মতে, এসব ঘাটতি দূর করা সম্ভব হলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কেবল তাপে ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসার পরিবর্তে তাপজনিত সমস্যা প্রতিরোধের দিকে অগ্রসর হতে পারবে ।