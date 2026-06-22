উদ্ধবদের 6 সাংসদের যোগ, মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল শিবসেনা ; দাবি একনাথের

উদ্ধবদের 6 সাংসদের যোগ, মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল শিবসেনা ; দাবি একনাথের
এই 6 জনকে আগেই শো-কজ করেছিল উদ্ধব শিবির ৷ লোকসভার স্পিকারের কাছে এঁদের সদস্যপদ খারিজ করার দাবি জানানো হবে বলেও ঠিক হয়েছিল ৷
Published : June 22, 2026 at 6:23 PM IST
মুম্বই, 22 জুন : ভাঙন-জল্পনা সত্যি করে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ছাড়লেন লোকসভার 6 সাংসদ ৷ মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্য়মন্ত্রী একনাথ শিন্ডের উপস্থিতিতে তাঁরা সোমবার শিবির বদল করে শিন্ডে সেনার অংশ হলেন ৷ দলের হুইপ অমান্য় করে সংসদীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ না-দেওয়ার এই সাংসদদের আগেই শো-কজ করেছিল উদ্ধব শিবির ৷ শুধু তাই নয়, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে এই 6 জনের লোকসভার সদস্যপদ খারিজ করার দাবি জানাবে বলেও ঠিক হয়েছিল ৷
এদিন শিন্ডে সেনায় 6 সাংসদকে স্বাগত জানান একনাথ ৷ দলবদল করলেন সঞ্জয় হরিভাও যাদব, ভুসাহেব রাজারাম ওয়াকচৌরে, ওমপ্রকাশ ভূপালসিংহ নিম্বলকর,সঞ্জয় দিনা পাতিল, সঞ্জয় উত্তমরাও দেশমুখ এবং নাগেশ বাপুরাও পাতিল আস্টিকর ৷ এই ছজনকে পাশে বসিয়ে উদ্বব শিবিরের পরিচিত নেতা সঞ্জয় রাউতকে কটাক্ষ করলেন একনাথ ৷
ভাঙন-জল্পনার একদম শুরু থেকেই সরব রাউত ৷ তিনি দাবি করেছেন, দলত্যাগী সাংসদদের প্রত্যেককে 50 কোটি টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি ৷ এর মধ্যে 15 কোটি অগ্রিম ৷ রাউতের দাবি খারিজ করে এদিন শিন্ডে বলেন, "আমাদের কাছে এখন তিনজন সঞ্জয় আছেন ৷ আমাদের এক বিধায়কের নাম সঞ্জয় রাঠোর ৷ এর বাইরে অন্য় কোন সঞ্জয় কী বললেন তা নিয়ে আমরা ভাবিত নই ৷ আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমি কোন সঞ্জয়ের কথা বলছি ৷ "
তাঁর বাবা বালাসাহেব ঠাকরের হাতে তৈরি শিবসেনা যেদিন আবার ভাঙছে সেদিনই দলের নেতাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন উদ্ধব ঠাকরে ৷ লোকসভায় 9 সাংসদের মধ্য়ে 6 জনের চলে যাওয়া নিশ্চয় তাঁর কাছে বড় ধাক্কা ৷ এমতাবস্থায় আগামিদিনে দল টিকিয়ে রাখত কী পদক্ষেপ করবেন তা নিয়েই কথা হযেছে বৈঠকে ৷ শিবসেনার 6 সাংসদের আনুষ্ঠানিক শিবির বদলের আগেই বিজেপিকে লক্ষ্য করে তোপ দাগেন উদ্ধব তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে ৷ তিনি স্পষ্ট জানিয়েদেন রাজনীতি দলবদলের যে নোংরা খেলা বিজেপি খেলছে তার দাম তাদের দিতেই হবে ৷
পাল্টা উদ্ধব শিবিরকে আক্রমণ করেছেন সঞ্জয় নিরুপম ৷ একসময় ছিলেন মারাঠাভূমে রাজনীতিতে কংগ্রেসের চেনা মুখ ৷ প্রথমে দলবদল করে আসেন অবিভক্ত শিবসেনায় ৷ তারপর চলে যান শিন্ডেদের শিবিরে ৷ তিনি দাবি করেন, আজ যাঁরা রাজনীতি নোংরা হয়ে গিয়েছে বলে দাবি তুলছেন তাঁরা অনেক দিন আগেই বালাসাহেবের শিক্ষা ভুলে গিয়েছেন ৷ তাঁর আরও দাবি 2029 সালের মধ্যে উদ্ধবের শিবসেনা বলে আর কিছু থাকবে না ৷ অন্যদিকে, ঠাকরদের হাতে থাকা শিবসেনার সাংসদরা টাকা নিয়ে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বলে যে অভিযোগ সঞ্জয় রাউত তুলেছিলেন তা এদিন খারিজ করে দিয়েছেন শিবির বদলানো সংসদ সদস্যরা ৷