অষ্টম পে-কমিশনে অনুমোদন কেন্দ্রের; উপকৃত হবেন 50 লক্ষ কর্মচারি, 69 লক্ষ পেনশনভোগী
কেন্দ্রীয় সরকারের টার্মস অফ রেফারেন্স অষ্টম পে-কমিশন অনুমোদন করেছে। এই সিদ্ধান্তে প্রায় 50 লক্ষ কেন্দ্রীয় কর্মচারি, 69 লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন৷
By PTI
Published : October 28, 2025 at 9:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের টার্মস অফ রেফারেন্স (টিওআর) অনুমোদন করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় 50 লক্ষ কেন্দ্রীয় কর্মচারী এবং 69 লক্ষ পেনশনভোগীর আশা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্ত্রিসভার ব্রিফিংয়ে জানান যে অষ্টম বেতন কমিশন 18 মাসের মধ্যে তার সুপারিশ জমা দেবে। ছট পুজোর সময় আসা এই আপডেট কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করছে বলে মনে হচ্ছে। সরকার জানুয়ারিতেই কমিশন গঠনের অনুমোদন দিয়েছিল। এখন, টিওআর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এই কমিশন বেতন কাঠামো, পেনশন এবং ভাতাগুলিতে প্রয়োজনীয় আপডেটের পরামর্শ দেবে।
অষ্টম বেতন কমিশন: নতুন বেতন কমিশনের কমিটিতে কারা আছেন?
মন্ত্রিসভার নোট অনুযায়ী,অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনএটি একটি অস্থায়ী সংস্থা হবে যার মধ্যে একজন চেয়ারপারসন, একজন স্বল্পকালীন সদস্য এবং একজন সদস্য সচিব থাকবেন। সরকার জানিয়েছে যে, টিওআর প্রস্তুত করার জন্য মন্ত্রক, রাজ্য এবং কর্মচারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে।
অধ্যাপক পুলক ঘোষ এবং পঙ্কজ জৈনের সঙ্গে বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই নতুন বেতন কমিশন কমিটির চেয়ারপারসন হবেন। আশা করা হচ্ছে যে এই কমিটি বেতন কাঠামো এবং ভাতা উন্নত করবে।
কমিশন 18 মাসের মধ্যে তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনও জমা দেওয়া যেতে পারে। এই প্রতিবেদনগুলি নিশ্চিত করবে যে জাতীয় অর্থনীতি চাপের মধ্যে থাকবে এবং সরকারি ব্যয় ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে।
সরকার পুষ্টি-ভিত্তিক ভর্তুকিও অনুমোদন করেছে। রবি ফসলের উৎপাদনে 37,952 কোটি (3.79 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ভর্তুকি দেওয়া হবে। এর ফলে কৃষকদের পকেটের উপর ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের চাপ কমবে।
প্রতি 10 বছর অন্তর বেতন সংশোধন
ভারতে প্রতি 10 বছর অন্তর একটি বেতন কমিশন রয়েছে। সপ্তম বেতন কমিশন 201৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত হয়েছিল এবং 1 জানুয়ারি, 2016 থেকে কার্যকর হয়েছিল। পরবর্তী আপডেট 2026 সালের জন্য নির্ধারিত। কর্মচারীদের বেতন যাতে মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা প্রভাবিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, সরকার প্রতি ছয় মাস অন্তর মহার্ঘ্য ভাতা (ডিএ) আপডেট করে। নতুন বেতন কাঠামোর পরে যদি ডিএও উন্নত হয়, তাহলে টেক-হোম বেতন আরও বৃদ্ধি পাবে।
অষ্টম বেতন কমিশনে লক্ষ্য
- কমিশন তার প্রতিবেদন তৈরিতে বেশ কয়েকটি মূল বিষয় বিবেচনা করবে৷ যেমন:
- দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজস্ব শৃঙ্খলা।
- উন্নয়ন ও কল্যাণ ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ।
- রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য, কারণ তারা প্রায়শই সুপারিশগুলি গ্রহণ করে।
- কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের কর্মীদের বেতন তুলনা।
- এক অর্থে, এই কমিশন কেবল বেতন বৃদ্ধির জন্যই নয়, বরং অর্থনৈতিক ভারসাম্য এবং কর্মচারী কল্যাণের মধ্যে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার জন্যও দায়ী থাকবে।
অষ্টম বেতন কমিশন: আমি কখন সুবিধা পাব?
সরকার স্পষ্টভাবে বলেছে যে কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্ত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরেই নতুন বেতন স্কেল কার্যকর করা হবে। বর্তমানে, সময়সীমা 1 জানুয়ারি, 2026। কর্মচারী ইউনিয়নগুলি দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি করে আসছে।