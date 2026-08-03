সম্বলপুরে যুবককে গলা কেটে খুনের চেষ্টা ! গ্রেফতার 8 বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক

সম্বলপুরে যুবককে গলা কেটে খুনের চেষ্টা ! গ্রেফতার 8 বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক
বচসা থেকে হাতাহাতি ও তার জেরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কাটার অভিযোগ ৷ ধৃত আটজন পরিযায়ী শ্রমিক মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ৷
Published : August 3, 2026 at 2:46 PM IST
সম্বলপুর, 3 অগস্ট: ওড়িশায় সহকর্মীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আট পরিযায়ী শ্রমিককে ৷ ধৃতেরা সকলেই মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা ৷ কোনও একটি বিষয়ে দু’তরফে বাদানুবাদকে কেন্দ্র করে টুনা মহরা নামে ওই যুবককে কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ ৷ ওড়িশার সম্বলপুরের ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি বুরলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সম্বলপুরের নাকতিদেউল এলাকায় একটি নির্মাণ সাইটে কর্মরত ছিলেন তাঁরা সকলে ৷ শনিবার রাতে টুনার সঙ্গে ওই আটজন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের কথা কাটাকাটি হয় ৷ অভিযোগ, রবিবার সকালে তা চরম আকার ধারণ করে ৷ সেই সময় ওই আটজন টুনার উপর চড়াও হন এবং তাঁর গলা কেটে দেওয়া হয় ৷ ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আহত শ্রমিক ৷
এরপর ঘটনাস্থল থেকে ওই আটজন পালিয়ে যান বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাস্থলে থাকা অন্যান্যরা টুনাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে নাকতিদেউল প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ পরে সেখান থেকে রেঢ়াখোল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু, সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বুরলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
সম্বলপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অজয় কুমার মিশ্র বলেছেন, "অভিযুক্ত আটজন পরিযায়ী শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বাসিন্দা ৷ তাঁদের সবাইকেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ নাকতিদেউল থানায় তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ ৷ ধৃতেরা হলেন, আজিজুল শেখ (38), মুর্তজা শেখ (62), মিনারুল মোস্তফা শেখ (35), ইজাবুল শেখ (34), পিয়ারুল শেখ (29), আজমত শেখ (24), ইরসাফিল শেখ (42) এবং রবি শেখ (34) ৷"
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওই 8 জন পরিযায়ী শ্রমিক রেধাকোলস লেবার কলোনিতে এসেছিলেন কাজের জন্য ৷ সেখানেই নির্মাণকাজে যুক্ত ছিলেন তাঁরা ৷ কয়েক মাস আগে নাকতিদেউলের সারাপালি পঞ্চায়েতের মারওয়াডিমুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা টুনা মহরা কাজের সন্ধানে সেখানে আসেন ৷ তিনি বাকি শ্রমিকদের সঙ্গে সেখানেই নির্মাণকাজে যুক্ত ছিলেন ৷ শনিবার রাতে কোনও একটি বিষয় নিয়ে টুনার সঙ্গে বাকিদের বচসা হয়, যা পরবর্তী সময়ে এমন ভয়াবহ রূপ নেয় ৷