ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার পর বাকি দুই দাবিতেও রাজি কেন্দ্রীয় সরকার, যন্তর মন্তরে উৎসবের হাওয়া

ধর্মেন্দ্রর ইস্তফার পর বাকি দুই দাবিতেও রাজি কেন্দ্রীয় সরকার, যন্তর মন্তরে উৎসবের হাওয়া
পড়ুয়াদের তিনটি দাবি মেনে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শনিবার তৃতীয় বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে সিজেপি ও সরকার ৷
Published : July 25, 2026 at 10:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: সিজেপির নেতৃত্বে জেন Z-এর দাবির কাছে মাথা নত করে ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ এরপর শনিবার বিকেলে কনস্টিটিউশন ক্লাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন সিজেপি'র দুই মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা ৷ সরকার তাঁদের তিনটি দাবিই মেনে নিয়েছে বলে জানায় দুই পক্ষই ৷ এদিকে এরপরই উৎসবের আবহ নেমে এসেছে যন্তর মন্তরে ৷
দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সাংবাদিক বৈঠক থেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন আশুতোষ ৷ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুতে একটানা 36 দিন ধরে লাগাতার বিক্ষোভ করছিল ককরোচ জনতা পার্টি ৷ হাজার হাজার পড়ুয়া এসে যোগ দিয়েছিল যন্তর মন্তর ৷ দেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল দিল্লির এই বিখ্যাত দর্শনীয় স্থল ৷
এদিন সৌরভ জানান, দুই পক্ষ আবার চার সপ্তাহ পরে বৈঠক করবে ৷ শুধু শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফাতেই এই লড়াই থামেনি ৷ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে চাই আরও বড় সংস্কার ৷ তাই পাঁচ পয়েন্টের একটি চার্টার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার হাতে তুলে দিয়েছেন সিজেপি'র সৌরভ ও আশুতোষ ৷ এই সংস্কারেও রাজি হয়েছে মোদি সরকার ৷
এছাড়া নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে যে সব পড়ুয়া নিজেদের জীবন শেষ করেছেন, তাঁদের পরিবারকে এক কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য করতেও প্রস্তুত সরকার ৷ এর বাইরে নিট ইস্যুকে ঘিরে দিল্লি এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যে আন্দোলন হচ্ছে, তাতে যেসব পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে, সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে কেন্দ্র ৷
যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে সৌরভ দাস বলেন, "সিজেপি'র ঘোষণা, আমরা বিক্ষোভ তুলে নিচ্ছি ৷ আমাদের বিশ্বাস, এই সমঝোতার ভিত্তিতে আগামী দিনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব শর্ত বাস্তবায়িত হবে ৷" আরেক মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, "36 দিন ধরে একটানা আন্দোলনের পর সরকার আমাদের সব দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে ৷ আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি, প্রত্যেকে বিক্ষোভস্থল থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে যান ৷"
সৌরভ জানান, তাঁরা দাবিদাওয়া সংক্রান্ত একটি খসড়া সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন ৷ সরকার সেই দাবিদাওয়াগুলির লিখিত গ্যারান্টি মঙ্গলবার তাঁদের দেবেন ৷ জেপি নাড্ডা জানান, সিজেপি-র প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে তৃতীয় বার বৈঠক করলেন ৷ তাঁদের দেওয়া খসড়ায় বিক্ষুব্ধদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়েছে ৷ এছাড়া বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে এরপর কোনও পদক্ষেপ করা হবে না, এই প্রতিশ্রুতিও চাওয়া হয়েছে ৷ আর নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় যে সব পড়ুয়ারা নিজেদের জীবন শেষ করেছেন, তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার দাবি জানানো হয়েছে ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেন, "আমরা সব ইস্যুগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি ৷ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না, এফআইআর প্রত্যাহার করা হবে ৷ সে দিল্লিই হোক বা অন্য বিজেপি শাসিত রাজ্য, সব জায়গা থেকেই প্রত্যাহার করা হবে ৷"
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে গত 20 জুন থেকে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ করছে সিজেপি ৷ গত 18 জুলাই এই মঞ্চ থেকে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে জবরদস্তি সফদরজঙ্গ হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ ৷ দিল্লি কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে তাঁকে তাঁর পছন্দে মেদান্তা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ পরে 24 জুলাই তিনি অনশন ভঙ্গ করেন ৷