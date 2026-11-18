'ভারতে শিক্ষিত যুবসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে', 'চাকরি-সংকট' ইস্যুতে মন্তব্য রাহুলের
Rahul Gandhi Raises Concerns Over Job Crisis in India: বিদেশে গিয়ে ভারতের নিন্দা করা রাহুল গান্ধির জঘন্য রাজনীতির অংশ, পাল্টা অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : November 18, 2026 at 2:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 নভেম্বর: ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং চাকরির সংকট নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভায় অংশ নেন তিনি ৷ সেখানেই রাহুল মন্তব্য করেন, ব্যাপক বেকারত্ব এবং শিক্ষাব্যবস্থার বিদ্যমান সমস্যাগুলির জন্য ভারত আগামী দিনে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ৷
বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং অধ্যাপকদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, "ভারত একটি গুরুতর বেকারত্ব সমস্যার সম্মুখীন এবং তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছে, কারণ তাঁরা নিজেদের কোনও 'সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ' দেখতে পাচ্ছেন না ৷"
LoP Shri @RahulGandhi visited the School of International and Public Affairs in New York, where he engaged in a conversation with Lydia Polgreen, followed by an open question-and-answer session with students and faculty. 📍 Columbia University, United States https://t.co/VpzKF1bm09— Congress (@INCIndia) November 18, 2026
রাহুল আরও অভিযোগ করেন, "সোজা কথায় বলতে গেলে, ভারত একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে ৷ এটাই বাস্তবতা ৷" রাহুল এই ইস্যুতে ভারতের একাংশ সংবাদ মাধ্যমকে নিশানা করেছেন ৷ তিনি বলেন, "মিডিয়া বা অন্যান্যরা এই সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাচ্ছে ৷ কিন্তু, দেশে একটা ব্যাপক বেকারত্ব সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে ৷"
ভারতের তরুণ প্রজন্ম নিয়ে মডারেটর লিডিয়া পোলগ্রিনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই হতাশা বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে ৷ কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা— এগুলি তাঁদের মধ্যে তৈরি হওয়া ক্রমাগত অসন্তোষের প্রধান কারণ ৷"
রাহুল বলেন, "আমরা বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করছি, খতিয়ে দেখছি; এই পরিস্থিতির কারণটাও বেশ উল্লেখযোগ্য ৷ মূল বিষয়টি হল, তাঁরা নিজেদের কোনও ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন না ৷"
ওই আলোচনাসভায় রাহুল জানান, ভারতে পেশা নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে শিক্ষিত যুবক-যুবতী এবং তাঁদের বাবা-মা’দের একটা 'ক্রমবর্ধমান অমিল' তৈরি হচ্ছে ৷ এ কথা উল্লেখ করে কংগ্রেস নেতা বলেন, "নতুন প্রজন্ম আগের প্রজন্মের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলছে ৷ কারণ তাঁদের মনে হচ্ছে, তাঁদের বাবা-মায়ের সময়ে যেসব সুযোগ-সুবিধা ছিল, সেগুলি এখন আর তাদের জন্য সহজলভ্য নয় ৷"
অভিভাবকদের সঙ্গে হওয়া কথোপকথনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাহুল গান্ধি বলেন, "বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুবসমাজ এখন আগের প্রজন্মের বেছে নেওয়া ক্যারিয়ারের পথগুলির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ৷"
এখনকার যুবসমাজ তাঁদের বাবা-মাকে যা বলছে এবং আমরা তা সেইসব অভিভাবকদের মুখ থেকেই শুনছি, তা হল: "দেখুন, আপনারা সফল নন, আপনাদের কোনও চাকরি নেই; তাই আপনারা আমাদের এমন কিছু করতে বলতে পারেন-না, যা আপনারা নিজেরা করেছিলেন ৷ কারণ, তাতে কোনও ফল হয়নি ৷"
VIDEO | BJP National Spokesperson CR Kesavan on Rahul Gandhi’s remarks at Columbia University, says, "Whenever Rahul Gandhi travels abroad, he follows a pernicious pattern of tarnishing India's image with toxic lies. Insulting India on foreign soil with his third rate politics… pic.twitter.com/YKYE9U5Ueb— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
রাহুলের এই মন্তব্যের জবাবে বিজেপি জাতীয় মুখপাত্র সিআর কেশবন বলেন, "বিদেশের মাটিতে ভারতকে অসম্মান করা রাহুল গান্ধির জঘন্য রাজনৈতিক ভাবধারার অংশ ৷ যখনই রাহুল গান্ধি বিদেশ সফরে যান, তখনই তিনি বিষাক্ত মিথ্যের মাধ্যমে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার একটা চেষ্টা চালিয়ে যান ৷"
কেশবন দাবি করেন, "আন্তর্জাতিক মঞ্চে যখন 'নতুন ভারত' মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এবং দেশ বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে ভারতের প্রাণবন্ত অর্থনীতি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে বলা, রাহুল গান্ধির রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ ৷"