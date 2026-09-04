বিবেকানন্দ রেড্ডি খুন মামলায় 40 কোটির উৎস কী, তদন্তে ইডি

বিবেকানন্দ রেড্ডি খুন মামলায় 40 কোটির উৎস কী, তদন্তে ইডি
প্রাক্তন মন্ত্রী হত্যায় 40 কোটি টাকা খরচের উৎস কী ? অগ্রিম 4 কোটি এল কোথা থেকে ? তদন্তে ইডি ৷
Published : September 4, 2026 at 5:25 PM IST
অমরাবতী ও হায়দরাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন মন্ত্রী ওয়াইএস বিবেকানন্দ রেড্ডি হত্যা মামলায় 40 কোটির রহস্য উদঘাটন করতে তদন্তে গতি বাড়াল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এর আগে সিবিআই তদন্তে উঠে এসেছিল, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য 40 কোটি টাকার 'সুপরি' দেওয়া হয়েছিল ৷ যার মধ্যে চার অভিযুক্তকে অগ্রিম 1 কোটি করে দেওয়া হয় ৷ ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত শেখ দস্তাগিরিকেও অগ্রিম হিসেবে 1 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ৷ এই আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে দস্তাগিরিকে প্রায় সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা।
জিজ্ঞাসাবাদের মূল বিষয়ই ছিল, খুনের জন্য বরাদ্দ 40 কোটি টাকা ষড়যন্ত্রকারীরা কোথা থেকে জোগাড় করার পরিকল্পনা করেছিল ৷ এই ষড়যন্ত্রের আড়ালে কারা এত বড় অঙ্কের টাকা জোগাতে প্রস্তুত ছিল এবং তাদের আয়ের উৎসই বা কী ছিল তা জানতে চায় ইডি।
এছাড়া, হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত চার জন অভিযুক্তকে যে মোট 4 কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল, সেই টাকার উৎস নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের বড় অংশজুড়ে ছিল মানি লন্ডারিংয়ের বিষয়টি ৷ হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র কীভাবে হয়েছিল এবং চুক্তির টাকার উৎস বা মাধ্যম দিয়ে আসার কথা ছিল, সে বিষয়েও তথ্যসংগ্রহ করছে তদন্তকারীরা ৷
বিবেকানন্দ রেড্ডি হত্যা মামলায় 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট' (PMLA)-এর অধীনে মামলা দায়েরের পর, ইডি গত মাসের 21 তারিখ হায়দরাবাদ এবং ওয়াইএসআর কড়াপা জেলায় ওয়াইএস অবিনাশ রেড্ডি (সাংসদ, কড়াপা), দেবী রেড্ডি শিব শঙ্কর রেড্ডি, ইয়াদতি সুনীল যাদব, দস্তাগিরি এবং এররা গঙ্গি রেড্ডির বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷
জানা গিয়েছে, তল্লাশি অভিযানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল ডিভাইস, হিসাববহির্ভূত নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্ক লকারের চাবি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ নথিপত্র ও ডিজিটাল ডিভাইসের পাশাপাশি, তারা হত্যাকাণ্ডের আগে ও পরে অভিযুক্তদের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যও যাচাই করে দেখেছে ৷ টাকার গতিপথ জড়িত এবং অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমগুলি চিহ্নিত করার জন্য তারা বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ করেছেন ৷
জানা গিয়েছে, ইডি'র তদন্তের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল সিবিআই-এর কাছে দেওয়া দাস্তাগিরির জবানবন্দি ৷ সেখানে তিনি দাবি করেছে, এররা গাঙ্গি রেড্ডি তাকে বিবেকানন্দ রেড্ডিকে খুন করতে বলেছিল ৷ এমনকী তার আরও দাবি, এই খুন করলে তার জীবন গুছিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছিল গাঙ্গি রেড্ডি ৷
দাস্তাগিরি জানিয়েছে, এর পিছনে ওয়াইএস ভাস্কর রেড্ডি, অবিনাশ রেড্ডি এবং দেবী রেড্ডি শিবশঙ্কর রেড্ডির মতো প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারাও রয়েছেন। খুনের পর শিব শঙ্কর রেড্ডি 40 কোটি টাকা দেবেন বলেও জানিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, জিজ্ঞাসাবাদের সময় দাস্তাগিরির দেওয়া উত্তরের ভিত্তিতেই ইডি এখন অন্য অভিযুক্তদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷