I-PAC অভিযানে ঢুকে মুখ্যমন্ত্রী 'ক্ষমতার চরম অপব্যবহার' করেছেন: সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ ইডির

সুপ্রিম কোর্টে ইডি অভিযোগ করেছে যে, এটি তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢুকে পড়ে ফাইল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের তদন্তকে ব্যাহত করেছে।

আইপ্যাক কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ ইডির (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : February 19, 2026 at 9:25 PM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি: আইপ্যাক (ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি) অফিসে তল্লাশির সময় পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি আবেদনে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি হলফনামা দাখিল করেছে। আইপ্যাক অফিসে তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইডির সম্মতিতে সেখান থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন বলে দাবি করেছে রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু, রাজ্য প্রশাসনের এই দাবি উড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইডি জানিয়েছে যে, যখন তল্লাশির জায়গা থেকে নথিপত্র (ফইল) সংগ্রহ করা হয়েছিল, তখন এটি নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না যে এটি শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও গোপনীয় নথি, নাকি এতে তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধমূলক কোনও প্রমাণও ছিল। সুপ্রিম কোর্টে ইডি অভিযোগ করেছে যে, এটি তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢুকে পড়ে ফাইল সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তদন্তকে ব্যাহত করেছে।

সোমবার বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি সঞ্জীব মেহতার এজলাসে আইপ্যাক মামলার শুনানি শুনানিতে ইডির তরফে আদালতে একটি হলফনামা জমা দেওয়া হয়। ওই হলফনামায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিযোগ করেছে, তদন্তের সময় জোর করে ভিতরে ঢুকে ফাইল তুলে নিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনায় রাজ্যের তরফে পাল্টা দাবি কর হয়, কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মকর্তাদের ছদ্মবেশে সশস্ত্র ব্যক্তিদের অননুমোদিত তল্লাশি চালানো থেকে বিরত রাখতে মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল ৷ তবে, রাজ্য সরকারের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জানিয়েছে যে, 8 জানুয়ারি তল্লাশি অভিযানের সময় এবং পুলিশ কর্তাদের কাছে তল্লাশির অনুমোদন নেওয়ার সময় ইডির তদন্তকারীরা যথাযথভাবে তাঁদের পরিচয়পত্র দেখিয়েছিলেন।

ইডি দেশের শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়া তাদের জবাবে বলেছে, "তথ্যের পর্যালোচনা করলে রাজ্যের ক্ষমতার চরম অপব্যবহার প্রকাশ পাবে। রাজ্য পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত স্বার্থে পিএমএলএ-র অধীনে ইডির কর্মকর্তাদের কাজে যোগসাজশ করে বাধা দিয়েছেন ৷"

রাজ্য সরকারের দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইডি জানিয়েছে যে, তারা রাজ্যের কর্তাদের 'ক্ষমতার স্পষ্ট অপব্যবহার' এবং তাদের করা অপরাধের বিরুদ্ধে এফআইআর চাইছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দাবি করেছে যে, পুলিশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই স্থানে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে সক্রিয়ভাবে তল্লাশি চলছিল এবং জোর করে সেখান থেকে 'অপরাধমূলক উপাদান' নেওয়া হয়েছিল।

তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, ইডি আধিকারিকদের সংগৃহীত এবং সূচীবদ্ধ নথিপত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কম্পিউটার এবং ইমেল ডাম্পের 'ব্যাক-আপ' প্রক্রিয়াটিও মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজ্য পুলিশ আধিকারিকদের সহায়তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর করে ঘটনাস্থল থেকে কম্পিউটারটি তুলে নিয়ে যান।

সুপ্রিম কোর্টে ইডি অভিযোগ করেছে, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য পুলিশ জোর করে মেসার্স ইন্ডিয়ান পিএসি কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মচারীদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়, যারা তদন্দ-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য পুলিশ ইডি আধিকারিকের ল্যাপটপ এবং একটি মোবাইল ফোনও নিয়ে যায় এবং দুই ঘণ্টা পরে সেগুলি ফেরত দেয়। ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া এবং দুই ঘণ্টা ধরে তাদের কাছে রাখা চুরির সমান।"

তাঁর নেওয়া ফাইলে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের গোপনীয় এবং মালিকানাধীন তথ্য রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দাবিকে খারিজ করে তদন্তকারী সংস্থা দেশের শীর্ষ আদালতে জানিয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী সেখানে চলা আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁর জেড-প্লাস নিরাপত্তা নিয়ে আইপ্যাক প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। শত শত পুলিশ কর্মীর বিশাল উপস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের প্রবল চাপ এবং ইডি অফিসারদের পিএমএলএ-এর অধীনে আইনি তল্লাশিতে হস্তক্ষেপের এই ঘটনা প্রমাণ দেয়, এটি স্পষ্টতই বলপ্রয়োগ এবং সংখ্যাগত শক্তির প্রদর্শন করে যেখান থেকে নথিপত্র এবং অপরাধমূলক উপাদান জোর করে দখল করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল৷ যদিও ইডি আধিকারিকরা বারবার এই কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছিলেন।

ইডি তার হলফনামায় জানিয়েছে, "একবার এই ধরনের উপাদান জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হলে, কী কী জিনিস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তা শনাক্ত করা এবং নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে৷ সেগুলি শুধুমাত্র দলের গোপনীয় এবং মালিকানাধীন তথ্য ছিল কিনা বা এতে ইডির তদন্তাধীন অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও তথ্য ছিল কিনা, তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে ৷"

সোমবার, 15 জানুয়ারি এই মামলার শুনানি ছিল শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, ইডির তদন্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 'বাধা' 'অত্যন্ত গুরুতর'৷ কিন্তু, সওয়াল জবাবের পর রিজয়েন্ডার দাখিল করার জন্য সময় চেয়ে নেন ইডি (ED) এবং সলিশিটর জেনারেল। তার পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি একমাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে 18 মার্চ। পশ্চিমবঙ্গে ইডি কর্তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর স্থগিত করার পাশাপাশি শীর্ষ আদালত রাজ্য পুলিশকে অভিযানের সিসিটিভি ফুটেজ সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

