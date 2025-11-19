415 কোটি 'হাতিয়ে' পালানোর ছক ছিল আল ফালহার প্রধানের, আদালতে দাবি ইডির

415 কোটি 'হাতিয়ে' পালানোর ছক ছিল আল ফালহার প্রধানের, আদালতে দাবি ইডির
দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর আল ফালহার প্রধানকে গ্রেফতার করে ইডি ৷ এবার তাঁর বেআইনি আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে সম্পত্তি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি তদন্ত সংস্থার ৷
Published : November 19, 2025 at 3:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 নভেম্বর: পড়ুয়াদের থেকে বেআইনি কায়দায় 415 কোটি টাকা তুলে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন গ্রেফতার হওয়া জাভেদ আহমেদ সিদ্দিকি ৷ হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যানকে নিয়ে এমনই বিস্ফোরক দাবি করল ইডি ৷ তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন জাভেদের পরিবারের সদস্যরা মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে থাকেন ৷ তাঁদের কারও কাছে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল জাভেদের ৷
কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা চেয়ারম্যানকে 14 দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল সাকেত আদালতে ৷ বিচারক শীতল চৌধুরি প্রধান তাঁকে 13 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ পড়ুয়াদের থেকে টাকা সংগ্রহ কীভাবে হত সেটাও আদালতে বিস্তারিত জানান তদন্তকারীরা ৷ ইডি জানতে পেরেছে নামে ও বেনামে একাধিক ট্রাস্ট খুলে রেখেছিলেন জাভেদ ৷ সেই সমস্ত ট্রাস্টের অধীনে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ৷ সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে বেআইনিভাবে টাকা তোলা হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সেই টাকার পরিমাণ বেড়ে হয় 415 কোটি টাকা ৷
এই বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েই দেশ ছেড়ে পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন দিল্লি বিস্ফোরণে নাম জড়ানো আল ফালহা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রধানের ৷ আদালতে ইডির আরও দাবি, জাভেদ প্রভাবশালী ৷ তাঁকে গ্রেফতার করা না হলে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তথ্য-প্রমাণ নষ্ট হতে পারে ৷ তাছাডা তিনি একবার দেশ ছেড়ে চলে গেলে তদন্তের ব্যাপারে আর কোনও সহযোগিতাও করবেন না ৷ সেদিক তাঁকে গ্রেফতার করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প খোলা ছিল না ইডির কাছে ৷
10 নভেম্বর সন্ধ্যায় লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় 12 জনের প্রাণ যায় ৷ আহত হন আরও বেশ কয়েকজন ৷ তদন্ত শুরু করে এনআইএ-র গোয়েন্দারা জানতে পারেন এটি সাধারণ বিস্ফোরণের ঘটনা নয়, আত্মঘাতী হামলা ৷ সেদিন সকালে ফরিদাবাদের এই আল ফালহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন চিকিৎসক পড়ুয়াকে গ্রেফতার করা হয় ৷ উদ্ধার হয় কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক ৷ এই চিকিৎসক পড়ুয়াদের এক বন্ধুই আত্মঘাতী হামলা চালায় লালকেল্লার সামনে ৷ সেই থেকে আল ফালহা বিশ্ববিদ্যালয় কাজকর্ম ঘিরে প্রশ্ন উঠতে থাকে ৷ বিস্ফোরণের বেশ কয়েকদিন পর মঙ্গলবার ভোর থেকে ফরিদাবাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ নানা জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি ৷ তখনই গ্রেফতার হন জাভেদ ৷ প্রথম থেকেই ইডির সন্দেহ বেআইনি টাকার লেনদেনের সঙ্গে জড়িত জাভেদ ৷ এবার আদালতে সেই দাবিই করা হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে ৷