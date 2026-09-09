বিজয়নের বাড়িতে তল্লাশির পর ED আধিকারিকদের উপর হামলা, পিএমএলএ ধারায় 'বিরল' মামলা

বিজয়নের বাড়িতে তল্লাশির পর ED আধিকারিকদের উপর হামলা, পিএমএলএ ধারায় 'বিরল' মামলা
গত 27 মে তিরুঅনন্তপুরমে তদন্ত করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা ৷ অভিযোগ, সিপিএম-এর একদল কর্মী কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের উপর হামলা চালায়।
Published : September 9, 2026 at 4:54 PM IST
এর্নাকুলাম, 9 সেপ্টেম্বর: 'মান্থলি পে-অফ' বা মাসিক টাকা লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে ফেরার পথে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) আধিকারিকদের উপর হামলা চালানো হয় ৷ সেই ঘটনায় এবার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট' (PMLA)-এর অধীনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করল ইডি। সাধারণত আর্থিক জালিয়াতির ক্ষেত্রে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা PMLA আইন ৷ হত্যার চেষ্টার মতো ঘটনায় সেই আইন প্রয়োগ করা বিরল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
ঘটনাটি ঘটেছিল গত 27 মে। তিরুঅনন্তপুরমে তদন্ত করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা ৷ অভিযোগ, পিনারাই বিজয়নের বাড়ি থেকে ফেরার সময় সিপিএম-এর একদল কর্মী কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের উপর হামলা চালান। এর আগে রাজ্য পুলিশ 27 জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। ইডিও এবার পুলিশের এফআইআর-এ থাকা ওই 27 জনকেই তাদের মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।
ইডি সূত্রে খবর, যেহেতু হত্যার চেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র PMLA-র আওতাভুক্ত (scheduled offences), তাই কেন্দ্রীয় সংস্থা সরাসরি মামলা দায়ের করতে পারে। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ইডি মূলত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে বলে খবর ৷ আধিকারিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল কি না, সেই দিকটি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তদন্ত ব্যাহত করতে ও প্রমাণ নষ্ট করার জন্য অভিযুক্তরা বা তাদের সহযোগীদের কোনও টাকা দেওয়া হয়েছিল কি না, তদন্ত করে দেখবে ইডি ৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত সিপিএম নেতাদের যোগের বিষয়টিও তদন্তের আওতায় এনেছে ইডি।
ইডি জানিয়েছে, পুলিশের তদন্ত শুধুমাত্র হিংসার ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ এর পিছনের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রটি খতিয়ে দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার সন্দেহ, তল্লাশির সময় বাজেয়াপ্ত করা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টার অংশ হিসেবেই হয়তো এই হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন নেতাদের তলব করে সমন পাঠাবে ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার এই জোরালো পদক্ষেপ রাজ্যে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
এর আগে, 'মান্থলি পে-অফ' মামলায় পিনারাই বিজয়ন, তাঁর মেয়ে বীণা এবং পি.এ. মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে 'প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্ট'-এর অধীনে মামলা দায়েরের অনুরোধ জানিয়ে রাজ্য পুলিশের প্রধানকে চিঠি দিয়েছিল ইডি। তল্লাশি চালানো দলের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ইডি-র এই নতুন পদক্ষেপ সেই চিঠির ঠিক পরেই নেওয়া হয়েছে।