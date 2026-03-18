ইডি'র তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত, আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট

ইডি'র তল্লাশিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত, আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট
আইপ্যাকের কর্ণধারের বাড়ি ও অফিসে ইডি'র তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজির হওয়ার ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয় ৷ সেই জল গড়ায় আদালতে ৷
By ANI
Published : March 18, 2026 at 1:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 মার্চ: আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশির ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে ইডি'র দায়ের করা মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান ৷ রাজ্যের যুক্তির প্রেক্ষিতে বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি আনজারিয়ার বেঞ্চ পাল্টা প্রশ্ন করেন, ইডি'র তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত ৷ তাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই অবস্থায় কী করবে ?
রাজ্যের তরফে আইনজীবী শ্যাম দিওয়ানের বক্তব্য, ইডি যে জবাবি হলফনামা দিয়েছে, তাতে কয়েকটি নতুন বিষয় রয়েছে ৷ সেই বিষয়গুলি নিয়ে হলফনামা জমা দিতে রাজ্যকে সময় দেওয়া হোক ৷
এই সময় কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) তুষার মেহেতা অভিযোগ করেন, "19 ফেব্রুয়ারির পর আজ ফের শুনানি হচ্ছে ৷ এতদিন সময় দেওয়া হয়েছে ৷ আসলে অহেতুক দেরি করার জন্য অজুহাত খোঁজা হচ্ছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে হস্তক্ষেপ করেছেন ৷ আর এখন 4 সপ্তাহ পরে হলফনামা দিতে চাইছেন ?" যদিও সুপ্রিম কোর্ট এদিন আইপ্যাকে তল্লাশি চালানোর ঘটনায় ইডি'র আবেদনে স্থগিতাদেশ জারির রাজ্য সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ এদিন রাজ্য তরফে পাঁচজন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে এই মামলার শুনানির জন্য সওয়াল করেছে ৷
গত 8 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়ি এবং সংস্থার দফতরে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি ৷ সেই অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ৷ মুখ্যমন্ত্রী একটি সবুজ ফাইল হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেন, এই তল্লাশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷
মুখ্যমন্ত্রী জানান, নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি ৷ দলের স্বার্থে তিনি সেসব ফাইল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ আর তাঁর এই পদক্ষেপে ইডির সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয় ৷ এমনকী সল্টলেক সেক্টর 5-এ আইপ্যাক-এর সদর দফতরে ইডির তল্লাশির সময় পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখান থেকেও বেশ কিছু ফাইল, ল্যাপটপ, পেন ড্রাইভ নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় তাঁকে ৷