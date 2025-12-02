ETV Bharat / bharat

ইডি'র তল্লাশিতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নরেশের 900 কোটির সম্পত্তির হদিশ

বিদেশে প্রচুর বেনামী সম্পত্তি অভিযোগ ৷ সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই তদন্তে নামে ইডি ৷ প্রথম তল্লাশিতেই মিলল বিপুল সম্পত্তির খোঁজ ৷

Jharkhand ED Raid
রাঁচিতে এনকে কেজরিওয়াল অ্যান্ড কোং (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস) অফিসে ইডি তল্লাশির সময় পাহারায় নিরাপত্তা কর্মী (পিটিআই)
author img

By PTI

Published : December 2, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

রাঁচি, 2 ডিসেম্বর: ইডি'র হানা ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে ৷ তল্লাশিতে মিলল এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের (সিএ) 900 কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ ৷ ইডি আধিকারিকরা আরও জানিয়েছেন যে, মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের একাধিক স্থানে ব্যাপক তল্লাশি শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। যা ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (FEMA) এর অধীনে চলা তদন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত ৷

মঙ্গলবার ভোরে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি শুরু হয় । এই বিষয়ে তদন্তকারী এক আধিকারিক বলেন, "FEMA ধারা 37-এর অধীনে এই অভিযান চালানো হচ্ছে ৷ মূলত রাঁচির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নরেশ কুমার কেজরিওয়ালের উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷ যিনি অবৈধ হাওয়ালা এবং বিদেশি তহবিল স্থানান্তর নেটওয়ার্কের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলে সন্দেহ করা হচ্ছে । রাঁচি, মুম্বই এবং সুরাতে তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে যুক্ত বাসভবন এবং প্রাঙ্গণে একই সঙ্গে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷" তদন্তে থাকা ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের মতে, আয়কর বিভাগ প্রদত্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইডির এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।

এদিন সকালে রাঁচির চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নরেশ কুমার কেজরিওয়ালের বিভিন্ন ঠিকানায় অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ইডি'র বেশ কয়েকটি দল ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বিদেশে বেনামী সম্পত্তি রাখার অভিযোগে এদিন এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে তল্লাশি শুরু হয়েছে । চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নরেশ কুমার একজন সন্দেহভাজন হাওয়ালা অপারেটর ৷ হাওয়ালার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলে অভিযোগ ৷ বিদেশি মুদ্রা আইনে মামলা আইনে (FEMA) অনুসারে রাঁচি, মুম্বই এবং সুরাতের বেশ কিছু জায়গায় নরেশের পরিবারের কিছু সদস্য এবং সহযোগীদের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হয় ।

এই বিষয়ে ইডি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আয়কর বিভাগের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নাইজেরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেনামী সম্পত্তি রয়েছে কেজরিওয়ালের ৷ যা অবৈধভাবে ভারত থেকে পরিচালিত হয় ।

তদন্তকারী সূত্রের খবর, সিএ নরেশের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা নয়, বিদেশি মুদ্রা আইনে মামলা রুজু করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । আয় বহির্ভূত সম্পত্তির মামলায় নরেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আরও জানিয়েছেন যে, এই সম্পত্তির পরিমাণ 900 কোটি টাকারও বেশি বলে ৷ সন্দেহ করা হচ্ছে যে প্রায় 1,500 কোটি টাকা ভুয়ো ট্রান্সফারের মাধ্যমে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে ৷ এই বিদেশি সম্পত্তিগুলি আইনগতভাবে ফাইল করা হয়নি ৷ জাল নথিপত্র, স্তরযুক্ত কর্পোরেট চ্যানেল এবং জাল আমদানি-রফতানি ঘোষণার মাধ্যমে প্রায় 1500 কোটি টাকা এদেশের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হতে পারে । এই লেনদেনগুলি কর ফাঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা লঙ্ঘন এবং সম্ভাব্য অর্থ পাচারের সুবিধা প্রদানকারী একটি বৃহত্তর সংগঠিত হাওয়ালা নেটওয়ার্কের অংশ ছিল । ভারতীয় আর্থিক ও কর আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক হলেও এই বিদেশি হোল্ডিং এবং লেনদেনগুলি কখনই আইনি ফাইলিংয়ে প্রকাশ করা হয়নি ৷

চলমান তল্লাশির সময়, ইডি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি প্রমাণ, ডিজিটাল রেকর্ড এবং যোগাযোগের লগগুলি উদ্ধারের উপর মনোযোগ দিচ্ছে ৷ যাতে পাচারের যোগ স্পষ্ট হতে পারে এবং অতিরিক্ত সুবিধাভোগী বা ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করতে পারে । উদ্ধার হওয়া সমস্ত নথি ও জিনিস পরীক্ষা করার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় আর্থিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আগামী কয়েকদিন ধরে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে । পরবর্তী পদক্ষেপ যাচাই-বাছাই এবং ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণের ফলাফলের উপর তদন্তের অগ্রগতি নির্ভর করবে বলে ইডি আধিকারিকরা জানান ।

TAGGED:

JHARKHAND ED RAID
ED RAID IN JHARKHAND
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট
ED RAIDS CA IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.