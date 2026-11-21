6 ঘণ্টা অন্য বাড়িতে তল্লাশি ! ছবি দেখিয়ে ভুল ভাঙল ইডির তদন্তকারীদের
Residents Protest ED Raid: সাতসকালে ইডির হানা ৷ ঘণ্টা ছয়েক তল্লাশির পর তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন তাঁরা ভুল বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করছেন ৷ শুরু হয় বিক্ষোভ ৷
Published : November 21, 2026 at 11:26 AM IST
কোঝিকোড়, 21 নভেম্বর: সকাল 6টা থেকে বেলা 12টা ৷ ছ'ঘণ্টা ধরে অন্য বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে, জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আধিকারিকরা ৷ এরপরই আসল বিষয় সামনে আসে ৷ জানা যায়, ভুল বাড়িতে তল্লাশি করেছেন আধিকারিকরা ৷ বাড়ির সদস্য থেকে এলাকাবাসীদের দাবি, ইডি অন্যায় করেছে, তাই ক্ষমা চাইতে হবে ৷
বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘন, ভুয়ো লেনদেন এবং সোনা চোরাচালানের অভিযোগে রাজ্যের দশটি জায়গায় একইসঙ্গে অভিযান চালায় ইডি। কিন্তু কেরলমের কোঝিকোড়ে ভুল বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে আধিকারিকদের ৷
শুক্রবার কোয়িলাণ্ডির চেঙ্গোট্টুকাভুর মাদাক্কারাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযানে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন স্থানীয়রা ৷ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে, তাঁরা ইডির আধিকারিকদের আটকে রাখেন ৷ এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ইডির কর্মকর্তারা ভুল ব্যক্তিকে সন্দেহ করে, অন্য বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছেন।
ঘটনাক্রমে জানা যায়, গতকাল সকাল 6টার দিকে নওশাদ ভালাপ্পিল (যিনি নওশাদ মাভিলাচিকান্দি নামেও পরিচিত) নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে ইডি হানা দেয় ৷ প্রায় ছ'ঘণ্টা পার হওয়ার পর কর্মকর্তারা মূল অভিযুক্তের একটি ছবি দেখান বাড়ির লোকদের ৷ যদিও ওই বাড়িতে থাকা কারও সঙ্গে ছবির ব্যক্তির মিল ছিল না ৷ এরপরেই ইডি আধিকারিকরা নিজেদের কর্মকাণ্ডে মাথায় হাত দিয়ে বসেন ! ছবিটির সঙ্গে ওই বাড়ির সদস্যদের কারও চেহারার কোনও মিল নেই দেখে ফুঁসে ওঠেন এলাকাবাসীরা ৷ স্থানীয় বাসিন্দা ও এলাকার জনপ্রতিনিধিরা কর্মকর্তাদের ভুল স্বীকার না-করা পর্যন্ত তাঁদের সেখানে আটকে রাখেন ৷
ইডি সূত্রে খবর, কেরলমের উত্তরের জেলাগুলিতে কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের অভিযান চলছে ৷ তাঁরা জানতে পারেন, রাজ্যের এই দশটি জেলার একাধিক জায়গায় অবৈধ আর্থিক লেনদেন ও সোনা চোরাচালান সংক্রান্ত নথিপত্র আদান-প্রদান হচ্ছে ৷ তাই তাঁরা তল্লাশিতে নামেন ৷ এই অভিযানের অংশ হিসেবেই কর্মকর্তারা কোয়িলাণ্ডির মাদাক্কারাতে 'নওশাদ ভালাপ্পিল' নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে পৌঁছন ৷ তল্লাশি অভিযান চলে ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৷
পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, "সার্চ ওয়ারেন্টে কেবল 'নওশাদ ভালাপ্পিল' নামটির উল্লেখ ছিল, কিন্তু তার বাবা-মায়ের নাম বা অন্য কোনও পরিচয় সেখানে ছিল না। আমরা বললেও কোনও কথা শোনেননি তদন্তকারীরা ৷ তল্লাশির সময় বাড়ির বাচ্চাদের জল পর্যন্ত খেতে দেননি আধিকারিকরা ৷ শেষ পর্যন্ত ছবি দেখে তাঁদের অনুমান ভুল প্রমাণিত হয় ৷"
পরিবারের এক সদস্য মোস্তফা বলেন, "আমরা আইন মেনে চলি ৷ কর্মকর্তারা আমার অসুস্থ বোনকে টয়লেট ব্যবহারের অনুমতিও দেননি। আমরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।"
ওই ওয়ার্ডের সদস্য সিপি আলি বলেন, "এখানে যা ঘটেছে, তা সম্পূর্ণ অবিচার।" এনিয়ে, সিপিএম-এর স্থানীয় কমিটির সদস্য রফিক বলেন, "আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীরা ফোন করে জানতে চাইছেন কী ঘটেছে। এটি আমাদের জন্য চরম অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"