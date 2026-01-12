আইপ্যাক-তল্লাশি, মমতা-ডিজিপি'র বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইডি

আইপ্যাক-তল্লাশি, মমতা-ডিজিপি'র বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে ইডি
মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি ডিজিপি-কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়েছে ইডি ৷
Published : January 12, 2026 at 3:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: আইপ্যাকের দফতরে তল্লাশির ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল ইডি ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবিতে শীর্ষ আদালতে আবেদন করল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ৷
তাদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বাকিরা আইন অনুযায়ী সংগঠিত টাকার নয়ছয় সংক্রান্ত তল্লাশিতে বাধা দিয়েছেন, তদন্তের সঙ্গে যুক্ত নথি এবং ডিজিটাল ডিভাইস ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷ এ ব্যাপারে 2014 সালে হওয়া উত্তরপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে ললিতা কুমারির মামলার কথাও আদালতে উল্লেখ করা হয় ইডি'র তরফে ৷ ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল এই ধরনের ঘটনায় এফআইআর করা বাধ্যতামূলক ৷
গত বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার সল্টলেকের দফতরে ইডি'র তল্লাশি চালায় ৷ সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা হাজির হয়েছিলেন ৷ তল্লাশির সময় মমতাকে দু'টি জায়গা থেকেই ফাইল ও নথি নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় ৷ এখানেই ইডি'র দাবি তদন্তের কাজে বাধা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ বাকিরা ৷
কলকাতা হাইকোর্টে ইডি'র পাশাপাশি প্রতীক এবং তাঁর পরিবার ও তৃণমূলের তরফে একাধিরক মামলা দায়ের হয় ৷ কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন নাকচ হয়েছে ৷ এই অবস্থায় শনিবার এই তল্লাশির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি ৷ তার আগে শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট দাখিল করে রাজ্য ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদন, রাজ্যের বক্তব্য না-শুনে দেশের শীর্ষ আদালত যেন একতরফা কোনও রায় না দেয় ৷ এবার এই মামলায় সরাসরি মমতাদের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চেয়ে আবেদন করল ইডি ৷
160 পাতার আবেদনপত্রে ইডি জানিয়েছে, পরিস্থিতি এতটাই ভিন্ন যে তাদের কাছে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছা়ড়া আর কোনও পথ খোলা নেই ৷ বিভিন্ন রাজ্য়ে ছড়িয়ে থাকা কয়লা-কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করে তারা জানতে পেরেছে 2742.32 কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে ৷ এই তদন্তে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং সংস্থার দফতরে তল্লাশি হয়েছে ৷ তাতে আধিকারিকরা এমন কিছু নথি পেয়েছেন যা থেকে 20 কোটি টাকারও বেশি লেনদেনের তথ্য় পাওয়া যায় ৷ ইডির দাবি, তল্লাশি শুরু হওয়ার পর যেভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশিতে বাধা দিয়েছেন তা দেখে ইডি বিস্মিত হয়েছে ৷ আর তাই তাদের মনে হয়েছে এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হওয়া দরকার ৷
আবেদনের আরেকটি অংশে বলা হয়েছে, তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং বাকিরা যে সমস্ত নথিপত্র নিয়ে গিয়েছেন সেগুলি তদন্তের কাজে লাগবে মনে করে প্রথমে ইডির আধিকারিকরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন ৷ তাঁদের থেকে সেই সমস্ত নথি ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷