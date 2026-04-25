ভোট-মরশুমে চমক কেন্দ্রের, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ী

ভোট-মরশুমে চমক কেন্দ্রের, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ী
নয়ের দশকের শুরুর দিকে পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় । পরে এই সংস্থার নতুন নাম হয় নীতি আয়োগ ।
Published : April 25, 2026 at 1:08 AM IST
নয়াদিল্লি, 25 এপ্রিল: নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন অশোক লাহিড়ী । 2015 সাল থেকে পথচলা শুরু করা এই সংস্থার শীর্ষ পদে এই প্রথম বসছেন কোনও বাঙালি । এর আগে নয়ের দশকের শুরুর দিকে পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায় । কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকার তৈরি হওয়ার পর এই সংস্থার নতুন নাম হয় নীতি আয়োগ ।
এবার অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদ সামলে আসা অশোক বসছেন এই অতিগুরুত্বপূর্ণ পদে । তাঁর পাশাপাশি বিজ্ঞানী গোবর্ধন দাসকেও নীতি আয়োগের সদস্য করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের ভোট চলাকালীন একযোগে দুই বাঙালিকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে আসাকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল । কয়েক মাস আগে হরিয়ানার রাজ্যপাল হয়েছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অসীমকুমার ঘোষ । এবার বঙ্গ বিজেপির আরও এক নেতাকে বড় দায়িত্ব দিল কেন্দ্রীয় সরকার ।
2021 সালে বালুরঘাট কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছিল বিজেপি । নির্বাচনে জিতে বিধায়কও নির্বাচিত হন অতীতে এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের শীর্ষ পদে থাকা অশোক। গত পাঁচ বছর ধরে বিধানসভার অন্দরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক নীতির কড়া সমালোচনাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে । একাধিকবার রাজ্য় বাজেট পেশের পর বিজেপির হয়ে প্রধান বক্তাও থেকেছেন তিনি । তবে এবার তাঁকে আর প্রার্থী করা হয়নি । তা নিয়ে বিজেপির অন্দরেও আলোচনার অন্ত ছিল না । তখন থেকেই শোনা যাচ্ছিল কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে কোনও বড় পদে নিয়ে আসতে চাইছে । এবার বাংলার ভোট চলাকালীনই সত্যি হল সেই জল্পনা ।
দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে উন্নয়নমূলক কাজ করাই নীতি আয়োগের লক্ষ্য । ক্ষমতায় এসে মোদি সরকার সিদ্ধান্ত নেয় পরিকল্পনা কমিশনের নামের পাশাপাশি কার্যপদ্ধতিতেও বদল আনা হবে । নীতি আয়োগেরে প্রথম ভাইস চেয়ারম্য়ান হন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অরবিন্দ পানাগারিয়া । 2017 সালে তাঁর জায়গায় দায়িত্বে আসেন রাজীব কুমার । 2022 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে ছিলেন । সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ভাইস চেয়ারম্যান পদে আছেন সুমন বেরি । এবার বসতে চলেছেন অশোক । তবে কবে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি দায়িত্ব নেবেন তা এখনও জানা যায়নি ।
স্বাধীনতার পর থেকে একটানা 2015 সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল পরিকল্পনা কমিশন । প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন গুলজারিলাল নন্দা । পরে তিনি দু'বার দেশের কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রীও হন । এছাড়া বিভিন্ন সময়ে মনমোহন সিং থেকে শুরু করে মধু দণ্ডবতে এবং যশবন্ত সিংয়ের নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা দায়িত্ব সামলেছেন । পিভি নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় এই পদে আসেন প্রণব মুখোপাধ্যায় । পরিকল্পনা কমিশনের শেষ ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন মন্টেক সিং আহলুওয়ালিয়া । গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিরল্পনা কমিশনের মতো নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান হন প্রধানমন্ত্রীরাই ।